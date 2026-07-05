Phơi bày hợp đồng tiền hôn nhân 40 trang “còng tay” chồng cầu thủ trước 52.400 tỷ của Taylor Swift

Taylor Swift và Travis Kelce được tiết lộ đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận tiền hôn nhân thuộc hàng chi tiết và phức tạp nhất trong giới người nổi tiếng.

Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức trở thành vợ chồng sau một buổi đăng ký kết hôn quy mô nhỏ tại Nashville (bang Tennessee, Mỹ) vào cuối tháng 6. Vào ngày 4/7 (giờ Việt Nam), họ tổ chức đám cưới linh đình tại Madison Square Garden (New Yortk) và mời 1.000 khách mời thân thiết đến chung vui. Theo tờ Daily Mail, hôn nhân của Taylor Swift và Travis Kelce không chỉ đơn giản là chuyện của tình yêu mà còn là một quyết định lớn liên quan đến tài chính.

Theo nguồn tin, trước khi đám cưới thế kỷ diễn ra, cặp đôi đã ký với nhau 1 thỏa thuận tiền hôn nhân, với nhiều điều khoản liên quan đến khối tài sản cá nhân, bao gồm cả tài sản trí tuệ. Bản hợp đồng dài 40 trang, được cho là thuộc hàng chi tiết và phức tạp nhất trong giới người nổi tiếng. Việc thương lượng về các điều khoản trong hợp đồng giữa 2 bên được tiến hành kể từ sau thời điểm Taylor và Travis đính hôn vào tháng 8/2025.

Taylor Swift và Travis Kelce đã ký hợp đồng tiền hôn nhân có 40 trang. Ảnh: X.

Tờ Daily Mail cho biết Taylor Swift và Travis Kelce đã đạt được sự đồng thuận về việc tách bạch quyền sở hữu tài sản trước hôn nhân. Nguyên tắc cốt lõi của hợp đồng được tiết lộ là "Những gì hiện thuộc về Travis sẽ vẫn là của Travis, còn những gì thuộc về Taylor vẫn sẽ là của Taylor. Mọi tài sản sở hữu trước khi kết hôn sẽ tiếp tục là tài sản riêng của từng người". Điều khoản này được cho là sẽ "còng tay" Travis Kelce, khiến nam cầu thủ không thể đụng vào số tài sản kếch xù của Taylor Swift sau khi kết hôn.

Nữ ca sĩ Speak Now hiện sở hữu tài sản ròng ước tính 2 tỷ USD (khoảng 52.400 tỷ đồng), gồm danh mục bất động sản trải khắp nước Mỹ, kho bản quyền âm nhạc khổng lồ, nhiều thương vụ hợp tác kinh doanh, máy bay riêng, doanh thu khủng từ các chuyến lưu diễn và hoạt động âm nhạc. Trong khi đó, Travis Kelce được cho là có tài sản ròng khoảng 70-90 triệu USD (1.800-2.400 tỷ đồng), tích lũy từ sự nghiệp thi đấu NFL trong màu áo Kansas City Chiefs, các hợp đồng quảng cáo và podcast thể thao New Heights. Do tài sản riêng có sự chênh lệch rất lớn, việc ký thỏa thuận hôn nhân cứng rắn với nhiều điều khoản rõ ràng giúp Taylor Swift và Travis Kelce bảo vệ thành quả mà họ đã gây dựng suốt nhiều năm.

Ngoài ra, trong hợp đồng hôn nhân của Taylor Swift và Travis Kelce còn xây dựng các quy định rõ ràng về cách quản lý tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân, cách phân chia các khoản hỗ trợ tài chính nếu ly hôn. Những điều khoản tài chính này đặc biệt quan trọng nếu sau này có con hoặc một người phải hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Trong trường hợp hai người cùng mua bất động sản hoặc đầu tư chung, mỗi bên sẽ được hưởng phần giá trị tương ứng với số tiền mình đóng góp, đồng thời được hưởng phần lợi nhuận phát sinh từ khoản đầu tư đó.

Taylor Swift và Travis Kelce đã đạt được sự đồng thuận về việc tách bạch quyền sở hữu tài sản trước hôn nhân. Ảnh: Getty Images.

Giới chuyên môn còn cho rằng cặp đôi sẽ ký thêm điều khoản ngoại tình và điều khoản bảo mật thông tin (NDA) trong hợp đồng hôn nhân. Với Taylor Swift - người luôn nổi tiếng kín tiếng trong việc kiểm soát hình ảnh và thông tin cá nhân - đây được xem là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng. Trong đó, các điều khoản liên quan đến hành vi ngoại tình rất phức tạp, và nếu có mức bồi thường sẽ phải đủ lớn mới tạo được tính răn đe. Thông thường điều khoản ngoại tình quy định người có hành vi phản bội phải đền bù 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) hoặc 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) cho bạn đời bị tổn thương. Tuy nhiên, với những người thuộc nhóm tỷ phú như Taylor Swift, mức phạt như vậy gần như không có nhiều ý nghĩa.

Đến nay, Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa lên tiếng về những thông tin liên quan đến bản hợp đồng tiền hôn nhân của mình. Dẫu vậy, câu chuyện về thỏa thuận dài 40 trang vẫn đang thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng, với quy mô tài sản phức tạp và sức ảnh hưởng của cả hai, việc chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý trước khi bước vào hôn nhân là lựa chọn hợp lý, thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng trong quản lý tài sản để tránh tranh chấp về sau hoặc có bên phải chịu thiệt.

Bản hợp đồng tiền hôn nhân được cho là dài 40 trang của cả hai đang thu hút sự quan tâm, bàn tán của công chúng. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Daily Mail