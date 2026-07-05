Nam diễn viên được chọn đóng vua Bảo Đại, kém Tăng Thanh Hà 11 tuổi là ai?

Được chọn hóa thân thành vua Bảo Đại trong bộ phim Hoàng hậu cuối cùng, nam diễn viên sinh năm 1997, kém Tăng Thanh Hà 11 tuổi đang nhận nhiều chú ý.

Đảm nhận vai vua Bảo Đại trong bộ phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, Ma Ran Đô trở thành cái tên được khán giả quan tâm khi sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà - người vừa trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm.

Trong Hoàng hậu cuối cùng, Ma Ran Đô hóa thân thành vị vua cuối cùng của triều Nguyễn - nhân vật lịch sử luôn nhận nhiều góc nhìn và tranh luận. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và cuộc hôn nhân giữa với vua Bảo Đại, đặt trong bối cảnh những năm cuối của triều Nguyễn.

Thay vì tái hiện lịch sử theo lối tư liệu, tác phẩm lựa chọn khai thác câu chuyện về con người, tình yêu, gia đình và những lựa chọn phía sau các nhân vật lịch sử.

Ma Ran Đô là nam diễn viên được chọn để vao vai vua Bảo Đại trong phim “Hoàng hậu cuối cùng”.

Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Sự kết hợp giữa nữ diễn viên sinh năm 1986 và Ma Ran Đô - kém cô 11 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Tăng 14 kg để hóa thân thành vua Bảo Đại

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt này, Ma Ran Đô cho biết áp lực lớn nhất không phải là học nghi lễ hay phong thái của vị vua, mà là tìm được đời sống nội tâm của nhân vật.

“Khi hoá thân thành một nhân vật có thật trong lịch sử, bên cạnh những nghi lễ, phong thái của nhân vật, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những phán xét, đánh giá nhân vật này, còn với tôi, tôi không có những nhận xét đúng sai cho nhân vật. Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít ghi nhận”, nam diễn viên chia sẻ.

Để có ngoại hình gần với nguyên mẫu, nam diễn viên tăng từ 73 kg lên 87 kg, đồng thời dành nhiều tháng học thêm các kỹ năng phục vụ vai diễn. Sau khi phim đóng máy, điều khiến Ma Ran Đô đau đầu nhất lại là... giảm cân.

“10 ký thôi nhưng mà tự nhiên có cái đà, lên đến 14 ký luôn. Từ 73 ký lên 87 ký, giờ cũng không biết xuống làm sao nữa, tôi đang tìm cách để xuống”, Ma Ran Đô hài hước nói thêm.

Tại buổi công bố dự án, Tăng Thanh Hà tiết lộ ban đầu cô khá bất ngờ khi biết sẽ đóng cặp với một bạn diễn kém mình tới 11 tuổi.

Nam diễn viên lần đầu sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà.

Nữ diễn viên kể lần đầu gặp Ma Ran Đô, cô hỏi: “Em có biết em nhỏ hơn chị 11 tuổi không?”. Nam diễn viên đáp: “Tuổi tác không quan trọng, kinh nghiệm và cảm xúc mới quan trọng”. Câu trả lời khiến Tăng Thanh Hà bật cười và ví bạn diễn như “Hồng Hài Nhi”.

Dù vậy, nữ diễn viên cho biết khi cả hai khoác lên trang phục triều Nguyễn và bước vào không gian quay phim, khoảng cách tuổi tác gần như không còn là vấn đề. Cả hai đều tập trung vào việc xây dựng tâm lý nhân vật để tái hiện câu chuyện của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu trên màn ảnh.

Về phía Ma Ran Đô, anh thừa nhận từng rất hồi hộp khi được đóng cùng đàn chị mà mình đã xem trên màn ảnh từ nhỏ. Nam diễn viên cho biết anh luôn giữ thái độ nghiêm túc trong suốt quá trình làm việc và dành nhiều sự nể trọng cho tác phong chuyên nghiệp của Tăng Thanh Hà.

Từ vai quần chúng đến mỹ nam ‘’trăm tỷ‘’

Sinh năm 1997 tại Gia Lai, Ma Ran Đô có cái tên đặc biệt được cha mẹ lấy cảm hứng từ ca sĩ Madonna và huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Dù từng theo học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, anh sớm nhận ra đây không phải con đường mình muốn theo đuổi và quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật.

Sở hữu chiều cao 1m8, Ma Ran Đô khởi nghiệp diễn xuất từ những vai quần chúng với mức cát-xê chỉ vài trăm nghìn đồng. Khi mới vào TP.HCM vài tháng, Ma Ran Đô ngày nào cũng lên mạng tìm công việc diễn viên quần chúng và gửi hồ sơ khắp nơi. Anh nhận lời tham gia tất cả dự án, bất kể vai lớn hay nhỏ, chỉ để được đứng trên phim trường, học hỏi từ các đàn anh, đàn chị.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi anh được diễn viên Ngọc Thuận định hướng và “bén duyên” học tập cùng NSƯT Hữu Châu. Sau quá trình rèn luyện bài bản, Ma Ran Đô nhanh chóng được tham gia vào nhiều dự án phim ảnh, ghi dấu ấn đậm nét qua những dự án ăn khách.

Ma Ran Đô trở thành cái tên được chú ý khi lập cú “hat-trick” với 3 tác phẩm liên tiếp anh tham gia trong năm 2025 đều có doanh thu trên trăm tỷ. Trong đó, Nụ hôn bạc tỷ phát hành dịp Tết Nguyên đán ghi nhận con số doanh thu hơn 211 tỷ đồng. Tiếp đó là bom tấn hành động - Tử chiến trên không mang về 251 tỷ đồng, Truy tìm long diên hương 206,7 tỷ đồng.

Ma Ran Đô bỏ túi nhiều bộ phim trăm tỷ như “Nụ hôn bạc tỷ”, “Tử chiến trên không”, “Truy tìm long diên hương”.

Về chuyện tình cảm, Ma Ran Đô từng vướng tin đồn hẹn hò hoa hậu Đoàn Thiên Ân khi tham gia chung phim Nụ hôn bạc tỷ. Cả hai vướng nghi vấn “phim giả tình thật” vì có những tương tác thân thiết trong suốt quá trình quay và quảng bá phim. Sau bộ phim, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng sánh đôi trong các sự kiện.

Tuy nhiên khi được hỏi, cả hai chọn cách im lặng và không lên tiếng xác nhận về mối quan hệ.

Với thành công của loạt phim, Ma Ran Đô bắt đầu đối mặt với áp lực về các danh xưng. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết anh không đặt nặng tên gọi “diễn viên trăm tỷ”, vì tự nhận bản thân còn nhiều thiếu sót trong nghề và hiện chỉ muốn tập trung cho công việc.

Quyết định theo nghiệp diễn của Ma Ran Đô ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nam diễn viên 9X mất một thời gian dài để thuyết phục, giúp gia đình thấu hiểu lựa chọn của mình. Hiện tại, sau khi gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp, anh đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.