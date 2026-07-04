Ninh Dương Lan Ngọc vướng tranh cãi vì Tăng Thanh Hà

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ vì một lời nhận xét dành cho đàn chị.

Chỉ với vài hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Hoàng Hậu Cuối Cùng đã nhanh chóng "chiếm sóng" mạng xã hội. Tâm điểm của mọi sự chú ý không ai khác chính là Tăng Thanh Hà, đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu. Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự hào hứng trước màn trở lại của "ngọc nữ".

Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Nổi da gà với chị Hà, bé Trâm Anh và Ma Ran Đô giống khủng khiếp". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào màn tái xuất của Tăng Thanh Hà, một bộ phận cư dân mạng lại chuyển hướng tranh luận về chính lời nhận xét của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc nhận xét về dàn cast Hoàng Hậu Cuối Cùng

Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã dành những lời khen có phần quá đà, thậm chí có bình luận cho rằng Lan Ngọc đang "nịnh" đàn chị. Không ít người nhận xét tạo hình của Tăng Thanh Hà tại sự kiện họp báo vẫn còn gây nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi đứng cạnh Ma Ran Đô. Vì vậy, việc khẳng định nữ diễn viên "giống khủng khiếp" với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu bị cho là chưa thực sự thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, khán giả lên tiếng bênh vực Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều người cho rằng đây đơn thuần là cảm xúc cá nhân của một đồng nghiệp dành cho màn tái xuất của Tăng Thanh Hà. Theo họ, việc bày tỏ sự ngưỡng mộ hay dành lời khen cho một nghệ sĩ mình yêu quý là điều hoàn toàn bình thường, không nên bị quy chụp là "nịnh bợ".

Một số ý kiến cũng cho rằng điều khiến Lan Ngọc "nổi da gà" không chỉ nằm ở tạo hình, mà còn là thần thái và khí chất của Tăng Thanh Hà khi hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu. Bởi sau hơn một thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, sự trở lại của Tăng Thanh Hà vẫn tạo nên sức hút đặc biệt và nhận được nhiều kỳ vọng từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Lời nhận xét của Lan Ngọc đối với Tăng Thanh Hà khiến cô vướng vào tranh cãi trên MXH

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Trước khi bước vào cánh cửa hào môn, Tăng Thanh Hà từng là một diễn viên, cô gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên. Bằng chứng là những bộ phim có sự góp mặt mỹ nhân 8x luôn gặt hái được nhiều thành công như: Bỗng Dưng Muốn Khóc, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế ... Vì sở hữu nhiều tố chất đặc biệt, cô được khán giả ưu ái gọi là "Ngọc nữ" làng giải trí Việt.

Vào năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn. Từ đó, Tăng Thanh Hà trở thành phu nhân nhà hào môn và mẹ của 3 con. Không còn làm nghệ thuật, cô chuyển sang kinh doanh và sở hữu chuỗi hàng nhà riêng. Nhưng lạ ở chỗ, càng rút lui, sức ảnh hưởng của "ngọc nữ" lại càng bền.

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Nếu phải nhắc đến một cái tên trong thế hệ "ngọc nữ" nối tiếp Tăng Thanh Hà thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng được nhắc đến. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong số ít trường hợp “ngọc nữ” không đóng khung mình trong một hình tượng cố định. Bắt đầu sự nghiệp từ vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc sớm được ghi nhận về thực lực diễn xuất. Ninh Dương Lan Ngọc cũng là diễn viên điện ảnh "trăm tỷ" của Vbiz, cô từng tham gia: Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu...

Nữ diễn viên linh hoạt chuyển mình giữa nhiều dạng vai, đồng thời thoải mái thể hiện sự duyên dáng, hài hước trong các chương trình giải trí như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân... Chính sự đa năng này giúp cô vừa giữ được danh xưng "ngọc nữ", vừa mở rộng hình ảnh sang một phiên bản gần gũi, sống động hơn. Không còn là ngọc nữ mong manh theo khuôn mẫu cũ, Lan Ngọc đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ biết thay đổi để tồn tại và giữ sức hút lâu dài trong Vbiz.

Về việc được gọi là "ngọc nữ" sánh ngang với Hà Tăng, Lan Ngọc từng lên tiếng chia sẻ: "Thật ra Ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Hà thôi, tôi không phải. Tôi không đủ chuẩn đằm thắm để làm Ngọc nữ đâu. Nên đôi khi báo chí, tạp chí kêu tên, tôi khá ngại. Vì đó là một chuẩn mực khác rồi, cần nhiều yêu cầu khác nhau để đạt được. Tôi có định hướng và mong muốn khác. Chính bản thân tôi đang trong cuộc hành trình tìm hướng, tìm cái định nghĩa cho chính bản thân mình. Giờ vẫn đang tìm nha, tìm chưa ra. Kiểu 'bách biến' nữ hay gì đại loại như vậy. Không có bà Ngọc nữ nào lầy lội như tôi luôn, mỗi lần kêu là thấy ngại".