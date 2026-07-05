Lee Jong Suk cứ thế này thì IU chịu sao nổi

“Nhất cử nhất động” của cặp đôi vàng Lee Jong Suk - IU đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Chiều 7/5, tờ TVReport đưa tin, nam tài tử Lee Jong Suk vừa chiếm sóng mạng xã hội khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong chuyến du lịch ở nước ngoài.

Trong hình ảnh được công bố, nam diễn viên diện chiếc áo thun ringer tee kết hợp cùng kính râm, toát lên vẻ cuốn hút và nam tính. Đặc biệt, 2 tấm hình Lee Jong Suk cởi trần khoe body nóng rực hơn cả sa mạc đã chiếm trọn spotlight, khiến netizen khó lòng rời mắt. Trước ống kính, tài tử sinh năm 1989 khoe bờ vai Thái Bình Dương đầy nam tính cùng cơ lưng săn chắc.

Người hâm mộ thậm chí còn không ngần ngại nhắc đến tên IU - bạn gái của Lee Jong Suk qua hàng loạt bình luận hài hước như: “Lee Jong Suk cứ sexy và nóng bỏng như thế này thì IU chịu sao nổi”, “Thảo nào IU mê Lee Jong Suk như điếu đổ như vậy” ,...

Lee Jong Suk vừa xả ảnh từ chuyến du lịch nước ngoài mới đây cùng bạn bè và ngay lập tức nhận bão like nhờ visual điển trai, cực cuốn hút. Ảnh: IGNV

Đặc biệt, người hâm mộ đã đổ dồn sự chú ý vào khoảnh khắc nam tài tử Big Mouth cởi trần khoe body nóng bỏng. Ảnh: IGNV

Body cường tráng của nam thần họ Lee khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Ảnh: IGNV

Netizen réo gọi IU trên mọi mặt trận sau khi Lee Jong Suk đăng ảnh sexy khó cưỡng. Ảnh: Naver

Lee Jong Suk sinh ngày 14/9/1989 tại Hàn Quốc. Anh chính thức ra mắt trong làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Với chiều cao 1m86, ngoại hình hoàn hảo và tài năng diễn xuất đa dạng, Lee Jong Suk nhanh chóng trở thành 1 trong những nam diễn viên hàng đầu xứ Hàn.

Sự nghiệp của anh gắn liền với hàng loạt bộ phim hot như Secret Garden, W - Two Worlds, While You Were Sleeping, Vagabond và Big Mouth. Lee Jong Suk không chỉ thành công ở mảng phim truyền hình mà còn gây ấn tượng ở điện ảnh và các dự án quốc tế. Ngoài diễn xuất, Lee Jong Suk còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ lớn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và phim ảnh quốc tế.

Lee Jong Suk là 1 trong những sao nam dẫn đầu làn sóng Hallyu. Ảnh: X

Về tình duyên, nam diễn viên hiện đang hẹn hò “em gái quốc dân” IU. Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Lee Jong Suk có vài lần âm thầm gửi gắm thông điệp yêu thương tới bạn gái ở sân bay, sự kiện qua những món đồ đôi. Hồi tháng 3/2024, nam tài tử còn tới concert H.E.R ở Seoul để ủng hộ tinh thần cho IU.

Về phần IU, cô từng nhắc tới bạn trai trong 1 buổi phỏng vấn cách đây 3 năm với niềm hạnh phúc dâng trào: “Tất nhiên là tôi có nói chuyện và tâm sự về diễn xuất với bạn trai. Khi gặp khó khăn trong quá trình quay phim, tôi thường tìm sự trợ giúp từ anh ấy, chị Yoo In Na hoặc các đồng nghiệp và tiền bối khác”.

IU - Lee Jong Suk thỉnh thoảng để lộ đồ đôi trong những năm qua. Ảnh: Naver

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao trước nghi vấn Lee Jong Suk - IU đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ. Theo nguồn tin, cặp đôi đã cùng đón năm mới 2026 bên nhau tại nhà bố mẹ của IU. Đây được cho là tín hiệu về 1 hôn lễ của 2 ngôi sao trong tương lai gần.

Đáng chú ý, khi ấy các trang báo lớn nhỏ tại Hàn đồng loạt đưa tin Lee Jong Suk đã mua 1 tòa nhà nằm ở “phố nhà giàu” Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul với giá 16,2 tỷ won (gần 300 tỷ đồng). Từ đây, lovekpop95 nhận định, bất động sản tài tử họ Lee mới tậu thực chất là nhà tân hôn của anh với IU.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn nam tài tử sinh năm 1989 khẩn trương mua nhà để chuẩn bị đón “em gái quốc dân” về làm vợ.

Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, cả IU lẫn Lee Jong Suk đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn sắp kết hôn và có nhà tân hôn gần 300 tỷ đồng.