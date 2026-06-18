Lee Jong Suk bảnh - đẹp - đỉnh không chỗ chê, sánh đôi Hương Giang tại siêu sự kiện

Lee Jong Suk và Hương Giang đã tạo nên khung hình “gấp đôi visual” hiếm có, thu hút hàng loạt lời khen ngợi từ cư dân mạng Việt Nam lẫn quốc tế.

Vào ngày 18/6, Lee Jong Suk là ngôi sao số 1 tham dự sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc. Anh nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ với visual đỉnh cao khó có đối thủ. Nam diễn viên không chỉ toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng mà còn khiến người nhìn phải trầm trồ trước phong thái chuẩn nam thần cực kỳ cuốn hút.

Lee Jong Suk xuất hiện trong bộ vest xanh navy cao cấp, vừa lịch lãm vừa tôn đường thân hình chuẩn mẫu. Nam diễn viên khoe trọn dáng người cao ráo, vai rộng và đôi chân dài miên man. Gương mặt điển trai của Lee Jong Suk hoàn hảo dưới ánh đèn flash, nụ cười nhẹ nhàng nhưng toát lên khí chất quý ông trưởng thành. Visual của Lee Jong Suk lần này được đánh giá là “đẹp điên”, “không tì vết” và nhanh chóng dẫn đầu xu hướng tìm kiếm.

Lee Jong Suk bảnh - đẹp - đỉnh không chỗ chê tại sự kiện. Clip: Đi Soi Sao Đi

Lee Jong Suk xuất hiện trong bộ vest xanh navy cao cấp, vừa lịch lãm vừa tôn đường thân hình chuẩn mẫu. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Đã ở tuổi 37 nhưng Lee Jong Suk vẫn cực kỳ trẻ trung. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Nụ cười rạng rỡ đốn tim fan. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Gương mặt điển trai của Lee Jong Suk hoàn hảo dưới ánh đèn flash, nụ cười nhẹ nhàng nhưng toát lên khí chất quý ông trưởng thành. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Anh điển trai ở mọi góc độ. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Đặc biệt, khoảnh khắc Lee Jong Suk tay bắt mặt mừng chào đón ca sĩ Hương Giang đã gây sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cả hai tạo thành khung hình “gấp đôi visual” hiếm có, thu hút hàng loạt lời khen ngợi từ cư dân mạng Việt Nam lẫn quốc tế.

Về phần Hương Giang, nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi diện chiếc váy cam nổi bật, thiết kế gợi cảm, ôm sát đường cong cơ thể. Với thần thái tự tin, quyến rũ và nụ cười rạng rỡ, Hương Giang toát lên vẻ đẹp nữ thần đầy cuốn hút. Bộ váy cam nóng bỏng giúp cô nổi bật giữa dàn sao, đồng thời thể hiện gu thời trang táo bạo và cá tính riêng. Khoảnh khắc hai nghệ sĩ đứng cạnh nhau đã trở thành tâm điểm, khiến dân mạng không ngừng chia sẻ và bình luận.

Lee Jong Suk hội ngộ Hương Giang ở sự kiện. Clip: Instagram

Bộ đôi "thả tim" đáng yêu...

... và tay bắt mặt mừng. Ảnh: Instagram

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Lee Jong Suk sinh ngày 14/9/1989 tại Hàn Quốc. Anh chính thức ra mắt trong làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Với chiều cao 1m86, ngoại hình hoàn hảo và tài năng diễn xuất đa dạng, Lee Jong Suk nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên hàng đầu xứ Hàn.

Sự nghiệp của anh gắn liền với hàng loạt bộ phim hot như Secret Garden, W - Two Worlds, While You Were Sleeping, Vagabond và Big Mouth. Lee Jong Suk không chỉ thành công ở mảng phim truyền hình mà còn gây ấn tượng ở điện ảnh và các dự án quốc tế. Ngoài diễn xuất, Lee Jong Suk còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ lớn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và phim ảnh quốc tế.

Về đời tư, Lee Jong Suk công khai hẹn hò với IU từ cuối năm 2022. Chuyện tình đẹp của cặp đôi nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Với visual ngày càng chín muồi, phong cách thời trang ngày càng chỉn chu và tài năng không ngừng tiến bộ, Lee Jong Suk tiếp tục chứng minh anh là một trong những nam thần quốc dân được yêu mến nhất hiện nay.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi