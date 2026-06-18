Hoa hậu Khánh Vân - Ý Nhi đọ sắc, 1 Em Xinh giữ vững phong độ xuất hiện là càn quét thảm đỏ

Dàn sao hot hòn họt đồng loạt lên đồ, đọ sắc nét căng trên thảm đỏ sự kiện thời trang.

Tối 18/6, một sự kiện thời trang tại TP.HCM đã quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của làng giải trí Việt. Từ các hoa hậu, diễn viên, người mẫu đến ca sĩ nổi tiếng đều góp mặt, biến thảm đỏ thành "vũ trụ visual" thực thụ.

Tâm điểm của thảm đỏ gọi tên hai nàng hậu đình đám là Khánh Vân và Ý Nhi. Nếu Khánh Vân khiến người đối diện khó rời mắt với thiết kế tím ánh kim ôm sát, tôn trọn vóc dáng cùng thần thái sắc sảo như một minh tinh, thì Ý Nhi lại ghi điểm bằng vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Nàng hậu lựa chọn thiết kế tông nude nhẹ nhàng kết hợp mái tóc xoăn dài nữ tính, mang đến hình ảnh thanh lịch và trưởng thành hơn sau thời gian du học.

Dàn sao đổ bộ tại sự kiện tối nay

Hoa hậu Khánh Vân ngày càng nhuận sắc sau khi kết hôn với nhiếp ảnh gia Long Nguyễn

Hoa hậu Ý Nhi được khen ngày càng xinh xắn, trẻ trung sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Bên cạnh màn đọ sắc của hai hoa hậu, Em Xinh Lamoon cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Thành viên Em Xinh Say Hi tiếp tục chứng minh phong độ mặc đẹp ổn định khi xuất hiện trong thiết kế đầm trắng hở lưng đầy tinh tế. Khác với hình ảnh trẻ trung, năng động thường thấy, Lamoon lần này mang đến diện mạo trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ thần thái sắc lạnh. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ đang ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn thần thái.

Em xinh Lamoon giữ vững phong độ xuất hiện là nổi bật trên thảm đỏ

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự góp mặt của dàn sao như Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, diễn viên Quỳnh Lý và người yêu Tú Hảo, diễn viên Tam Triều Dâng, diễn viên Thùy Anh, Chị đẹp Phương Vy Idol và ông xã ngoại quốc... Mỗi người một phong cách, một dấu ấn riêng nhưng tất cả đều góp phần tạo sức nóng của sự kiện.

Thùy Anh mang đến hình ảnh thanh lịch pha chút gợi cảm với bộ váy đính kết lấp lánh. Nữ diễn viên khoe khéo bờ vai thon cùng vóc dáng cân đối

Tam Triều Dâng cũng gây thiện cảm với vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính. Dù lựa chọn trang phục đơn giản hơn nhiều khách mời khác, cô vẫn ghi điểm nhờ làn da sáng cùng thần thái tự nhiên trước ống kính

Phương Vy Idol và chồng Tây khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ cùng những tương tác tự nhiên giúp cả hai trở thành một trong những khách mời được chú ý tại sự kiện

Cặp đôi Tú Hảo - Quỳnh Lý lựa chọn trang phục ton-sur-ton với gam màu xám cá tính, kết hợp phụ kiện đồng điệu tạo nên tổng thể sang trọng, ấn tượng