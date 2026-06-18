Hoa hậu Khánh Vân - Ý Nhi đọ sắc, 1 Em Xinh giữ vững phong độ xuất hiện là càn quét thảm đỏ
Dàn sao hot hòn họt đồng loạt lên đồ, đọ sắc nét căng trên thảm đỏ sự kiện thời trang.
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Tối 18/6, một sự kiện thời trang tại TP.HCM đã quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của làng giải trí Việt. Từ các hoa hậu, diễn viên, người mẫu đến ca sĩ nổi tiếng đều góp mặt, biến thảm đỏ thành "vũ trụ visual" thực thụ.
Tâm điểm của thảm đỏ gọi tên hai nàng hậu đình đám là Khánh Vân và Ý Nhi. Nếu Khánh Vân khiến người đối diện khó rời mắt với thiết kế tím ánh kim ôm sát, tôn trọn vóc dáng cùng thần thái sắc sảo như một minh tinh, thì Ý Nhi lại ghi điểm bằng vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Nàng hậu lựa chọn thiết kế tông nude nhẹ nhàng kết hợp mái tóc xoăn dài nữ tính, mang đến hình ảnh thanh lịch và trưởng thành hơn sau thời gian du học.
Dàn sao đổ bộ tại sự kiện tối nay
Bên cạnh màn đọ sắc của hai hoa hậu, Em Xinh Lamoon cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Thành viên Em Xinh Say Hi tiếp tục chứng minh phong độ mặc đẹp ổn định khi xuất hiện trong thiết kế đầm trắng hở lưng đầy tinh tế. Khác với hình ảnh trẻ trung, năng động thường thấy, Lamoon lần này mang đến diện mạo trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ thần thái sắc lạnh. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ đang ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn thần thái.
Ngoài ra, sự kiện này còn có sự góp mặt của dàn sao như Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, diễn viên Quỳnh Lý và người yêu Tú Hảo, diễn viên Tam Triều Dâng, diễn viên Thùy Anh, Chị đẹp Phương Vy Idol và ông xã ngoại quốc... Mỗi người một phong cách, một dấu ấn riêng nhưng tất cả đều góp phần tạo sức nóng của sự kiện.