Dàn WAGs tuyển Na Uy là người mẫu, vận động viên

Trong số dàn vợ, bạn gái của các tuyển thủ Na Uy đang thi đấu ở World Cup 2026, người nổi tiếng nhất là Isabel Haugseng Johansen - bạn gái của tiền đạo Erling Haaland. Cặp đôi quen nhau từ thời còn nhỏ tại thị trấn Bryne, cùng tham gia học viện bóng đá địa phương trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2021. Isabel từng chơi bóng đá ở cấp độ trẻ trước khi chuyển hướng sang công việc người mẫu, influencer. Trang Instagram của cô hiện có gần 500.000 lượt theo dõi. Cuối năm 2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng và vẫn giữ cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Tại World Cup 2026, Isabel nhiều lần xuất hiện trên khán đài cổ vũ Haaland. Hình ảnh cô cùng con trai theo dõi các trận đấu của Na Uy nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.