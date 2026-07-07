Phương pháp giúp "ông chú" showbiz lột xác thành công, trở lại làm nam thần bao người mê mẩn!

Nam thần Thái Lan thú nhận rằng anh vô cùng sốc khi nghe những lời bình luận cho rằng mình đã tăng cân.

Trong chương trình "Không, nhưng nghiêm túc đấy!" phát sóng trên đài SBS ngày 6/7, nhóm nhạc thần tượng huyền thoại 2PM đã tái hợp và cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp lâu dài của họ.

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang những thách thức trong việc duy trì hình tượng thần tượng sau gần 2 thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí. Người được nhắc đến ở đây là Nichkhun. Vào tháng 5, nam thần đính đám lộ rõ dấu hiệu tăng cân với khuôn mặt đầy đặn, xuất hiện nọng cằm và phần xương hàm từng nổi tiếng sắc nét nay cũng trở nên mờ đi đáng kể. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét nam idol “béo núc ních” đến mức gần như không còn thấy rõ phần cổ.

2PM đã tái hợp và cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp lâu dài của họ. Ảnh: Kbizoom

Theo truyền thông Hoa ngữ, Nichkhun được cho là đã tăng khoảng 10-15kg so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Tờ Sina còn bình luận rằng khí chất của mỹ nam 2PM đã thay đổi hoàn toàn, từ hình tượng thiếu niên thanh tú sang dáng vẻ của “một ông chú đôn hậu”, không còn giữ được khí chất ngôi sao như trước. Trong đám cưới của Taecyeon, trông Nichkhun cũng khá "tròn" so với anh em 2PM.

Ảnh: Weibo

Nam thần 1 thời tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Koreaboo

Nichkhun khá "tròn" so với anh em 2PM. Ảnh: Osen

Nhưng cũng rất nhanh chóng, anh đã lấy lại vẻ ngoài nam thần trong chuyến lưu diễn ở Nhật Bản. Trong các hình ảnh sân khấu, Nichkhun đã xuất hiện với vóc dáng thon gọn hơn đáng kể, gần như không có sự khác biệt quá lớn so với các thành viên còn lại. Đến nay, nam thần Thái Lan thú nhận rằng anh vô cùng sốc khi nghe những lời bình luận cho rằng mình đã tăng cân. Anh lập tức áp dụng biện pháp ăn kiêng nghiêm ngặt: "Trong chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, tôi đã kiểm soát cân nặng bằng cách chỉ ăn 3 quả trứng luộc mỗi ngày".

Ảnh: X

Ảnh: X

Để lấy lại vẻ ngoài nam thần, mỗi ngày Nichkhun chỉ ăn 3 quả trứng luộc. Ảnh: X

Nữ diễn viên hài Lee Soo Ji lập tức làm dịu bầu không khí bằng câu nói đùa: “Thật ra, tôi thích việc bạn tăng cân một chút. Điều đó khiến tôi cảm thấy bạn gần gũi với tôi hơn”. Lời bình luận của cô đã khiến cả trường quay cười nghiêng ngả. Biện pháp ăn kiêng của Nichkhun cũng khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng dù phương pháp này có hiệu quả với ngoại hình, nhưng điều đó có thể gây hại đến sức khỏe của Nichkhun. Ngay cả khi Nichkhun mập lên, nhiều người hâm mộ lại có phản ứng khá tích cực. Họ cho rằng Nichkhun hiện tại trông khỏe mạnh, thoải mái và hạnh phúc hơn trước rất nhiều.

Không phải ai cũng chỉ trích diện mạo tăng cân của anh. Ảnh: X

Nichkhun sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc 2PM. Nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng, được biết đến rộng rãi khắp châu Á với danh hiệu “thần tượng quái thú” nhờ thân hình vạm vỡ và khả năng thực hiện vũ đạo phức tạp. Bản thân Nichkhun là thành viên hút fan hàng đầu trong nhóm nhờ diện mạo điển trai lai 3 dòng máu Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ. Trong những năm gần đây, anh đẩy mạnh hoạt động solo ở mảng diễn xuất, ca hát và còn tỏa sáng trên các show tạp kỹ.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo