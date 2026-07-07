Tăng Thanh Hà đẹp từng centimet

Nhan sắc của Tăng Thanh Hà hiếm khi khiến khán giả phải thất vọng.

13 năm kể từ vai diễn trong Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại với vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Chỉ vài hình ảnh đầu tiên được công bố cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng. Không chỉ bởi đây là màn tái xuất được chờ đợi suốt hơn một thập kỷ, mà còn vì khán giả một lần nữa được nhìn thấy "ngọc nữ" của màn ảnh Việt khoác lên mình một tạo hình hoàn toàn mới.

Nhìn lại hành trình hơn 20 năm làm nghề, điều thú vị là Tăng Thanh Hà gần như chưa bao giờ lặp lại chính mình. Mỗi vai diễn đều gắn với một diện mạo khác, một phong thái khác, giống như hành trình trưởng thành của chính nữ diễn viên từ cô gái tuổi 16 lần đầu chạm ngõ điện ảnh đến hình ảnh người phụ nữ quyền quý, từng trải của hiện tại.

Sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà đã trở lại màn ảnh và tạo nên cơn sốt truyền thông

Giai đoạn đầu sự nghiệp là hình ảnh Tăng Thanh Hà của sự thuần khiết và trong trẻo. Bắt đầu với Dốc Tình khi mới 16 tuổi, nữ diễn viên gây thiện cảm nhờ gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi và vẻ đẹp tự nhiên. Cùng năm, cô tiếp tục góp mặt trong phim Hàn Mặc Tử. Tạo hình của Tăng Thanh Hà thời điểm này rất giản dị, gần như không có sự trau chuốt cầu kỳ. Chính vẻ đẹp tự nhiên ấy giúp cô nhanh chóng gây thiện cảm với khán giả và được nhiều đạo diễn chú ý.

Nét ngây ngô trên gương mặt của cô gái 16 tuổi lần đầu chạm ngõ đến phim ảnh

Ở tuổi đời rất trẻ, Tăng Thanh Hà đã có cơ hội hoá thân vào những vai diễn nội tâm phong phú

Nếu phải chọn bộ phim đưa Tăng Thanh Hà vụt sáng, đó chắc chắn là Hương Phù Sa . Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Út Nhỏ - cô gái giàu nghị lực, mang trong mình khát khao vực dậy xưởng đóng tàu truyền thống của gia đình, đồng thời trải qua chuyện tình nhiều sóng gió với nhân vật Việt do Quốc Thái đảm nhận.

Khác với những vai diễn hiền lành, mong manh trước đó, Út Nhỏ hiện lên mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vẫn giữ được nét nữ tính rất riêng. Chính vai diễn này đã giúp Tăng Thanh Hà chứng minh cô không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn có thực lực diễn xuất, đủ sức gánh vác một vai chính nhiều chiều sâu.

Thời điểm tham gia Hương Phù Sa , Tăng Thanh Hà mới 18 tuổi và đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của nhan sắc thanh xuân. Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hay quá kiêu kỳ, cô gây thương nhớ bởi gương mặt đầy đặn, làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt to biết cười cùng nụ cười tươi gần như luôn thường trực trên môi. Đạo diễn gần như không cần "đánh bóng" hình ảnh của nữ diễn viên bằng lớp trang điểm dày hay phục trang cầu kỳ. Chỉ với mái tóc buộc gọn, áo bà ba giản dị và gương mặt mộc, Tăng Thanh Hà đã đủ khiến mỗi khung hình mang đến cảm giác trong trẻo, gần gũi nhưng vẫn rất cuốn hút.

Vẻ đẹp nảy nở ở tuổi 18 của Tăng Thanh Hà

Sau khi du học về, Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh với vai Trúc bán sách trong Bỗng Dưng Muốn Khóc - cột mốc đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà lên hàng ngôi sao hạng A của màn ảnh Việt. Trúc với mái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ và tính cách như "crush quốc dân".

Vai Trúc gần như là phiên bản hoàn hảo nhất của hình tượng ngọc nữ, hồn nhiên, lạc quan, trong trẻo và đầy sức sống. Chỉ chiếc áo thun đơn giản hay mặc áo dài đạp xe rong ruổi nhưng chỉ cần nụ cười luôn thường trực, Tăng Thanh Hà đã tạo nên một trong những nhân vật nữ biểu tượng nhất của phim truyền hình Việt.

Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc giúp Tăng Thanh Hà bứt lên thành sao hạng A

Visual làm nên danh xưng "ngọc nữ màn ảnh" của Tăng Thanh Hà

Sau thành công quá lớn của Bỗng Dưng Muốn Khóc , Tăng Thanh Hà đứng trước lựa chọn mà rất nhiều diễn viên từng gặp: tiếp tục đóng những vai an toàn để giữ hình tượng, hay chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn.

Cô chọn cách thứ hai. Đẹp Từng Centimet chính là lời tuyên bố đầu tiên. Lần đầu tiên khán giả thấy Tăng Thanh Hà xuất hiện với hình ảnh hiện đại, thời thượng và quyến rũ đến vậy. Từ cách trang điểm, phục trang cho đến thần thái đều khác hoàn toàn cô gái bán sách năm nào. Cô mặc những bộ váy ôm sát, đi giày cao gót, xuất hiện với mái tóc tém cá tính. Đây không còn là vẻ đẹp khiến người ta muốn che chở, mà là vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn.

Vai diễn táo bạo nhất trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà, đánh dấu bước chuyển sang mỹ nhân quyến rũ Vbiz

Khi thay đổi hình ảnh thành công, Cánh Đồng Bất Tận chính là quyết định mà Tăng Thanh Hà muốn thay đổi cách khán giả nhìn nhận năng lực diễn xuất của mình.

Tăng Thanh Hà vào vai vợ ông Út Võ (do Dustin Nguyễn đóng), là nhân vật không tên và cũng là vai diễn gần như không còn chút dấu vết nào của "ngọc nữ". Cô không đẹp theo kiểu hoàn hảo. Gương mặt sạm nắng và ánh mắt luôn chất chứa những nỗi buồn khiến khán giả gần như quên mất mình đang xem Tăng Thanh Hà.

Đó cũng là lần đầu tiên người ta nói nhiều về diễn xuất của cô hơn là nhan sắc.

Tăng Thanh Hà phiên bản mộc mạc và từng trải

Sau khi đã chinh phục cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, Tăng Thanh Hà chọn Mỹ Nhân Kế để tạm lui về hậu trường, lo cho tổ ấm nhỏ. Đây có lẽ là phiên bản đẹp nhất theo nghĩa thị giác của cô.

Trong vai Linh Lan, Tăng Thanh Hà khoác lên mình những bộ cổ phục cầu kỳ, trang điểm sắc nét, ánh mắt lạnh và thần thái đầy quyền lực. Không còn vẻ ngây thơ, cô trở thành người phụ nữ biết mình muốn gì, quyến rũ nhưng nguy hiểm. Nếu Trúc là cô gái người ta muốn cưới thì Linh Lan là người phụ nữ người ta chỉ dám ngắm nhìn.

Vẻ đẹp chỉ để ngắm, không thể chạm của Tăng Thanh Hà trong Mỹ Nhân Kế

Sau Mỹ Nhân Kế , Tăng Thanh Hà rời màn ảnh đúng lúc tên tuổi đang ở đỉnh cao. 13 năm không đóng phim khiến nhiều người nghĩ khán giả sẽ quên cô. Nhưng điều đó không xảy ra.

Ngày trở lại với Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng , Tăng Thanh Hà không còn sở hữu vẻ đẹp của tuổi đôi mươi. Thay vào đó là thứ mà thời gian mới có thể mang lại, đó là khí chất. Sự trở lại của cô vướng nhiều tranh cãi tuy nhiên cũng không ít khán giả vẫn đang chờ đợi cô khi phim ra rạp.

Ánh mắt điềm tĩnh hơn, gương mặt góc cạnh hơn, thần thái của một người phụ nữ đã đi qua rất nhiều trải nghiệm. Chính vì vậy, Nam Phương Hoàng hậu không còn là vai diễn để khoe nhan sắc, mà là vai diễn để Tăng Thanh Hà cho thấy vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành.

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà được đông đảo khán giả chờ đón

Ảnh: Tổng hợp