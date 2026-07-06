Nữ ca sĩ hạng A cờ bạc nợ 15 tỷ thú nhận ly thân chồng cầu thủ từ 4 năm trước

Vì sa ngã vào cờ bạc, nữ ca sĩ đã mất sạch danh tiếng, vỡ nợ, bị kiện ra tòa, nhận án tù và khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt kinh tế.

Mới đây, nữ ca sĩ Shoo - thành viên nhóm nhạc huyền thoại gen 1 S.E.S tiết lộ rằng cô và chồng đã ly thân được 4 năm. Nữ ca sĩ cũng giải thích vì sao cô chọn ly thân thay vì ly hôn. Theo đó, sự sắp xếp này ban đầu bắt nguồn từ những lý do thực tế của gia đình. Nhà của gia đình không còn đủ chỗ khi các con lớn lên. Con trai cả của cô cần phòng riêng sau khi vào trung học, trong 2 hai con gái sinh đôi cũng cần không gian riêng biệt. Thêm vào đó, gia đình bắt đầu nuôi 3 con vẹt, tạo thêm nhu cầu về phòng khác.

Cơ hội đến khi chồng Shoo đề cập rằng anh sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác. Shoo nói: “Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình, và lập tức gọi cho một công ty chuyển nhà". Sau đó, nữ ca sĩ đã cải tạo phòng cũ của chồng thành phòng ngủ cho con trai. Mặc dù không còn sống chung, Shoo nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp.

Vợ chồng Shoo đã ly thân được 4 năm. Ảnh: Koreaboo

Chồng cô, cựu cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung, hiện đang sống gần đó và thường xuyên dành thời gian cho gia đình: “Anh ấy có nhà riêng gần đây và thường đến chơi vào cuối tuần. Thực ra, như vậy chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn”. Cả gia đình vẫn thường xuyên tụ họp ăn uống bên nhau và thậm chí còn đi du lịch cùng nhau.

Shoo thừa nhận rằng việc sống chung dưới một mái nhà liên tục đã trở nên khó khăn. Cô giải thích rằng chồng cô thường xuyên cằn nhằn, khiến sự bực bội tích tụ theo thời gian. Điều thú vị là việc sống riêng thực sự đã cải thiện mối quan hệ của họ. Nữ ca sĩ cũng có thêm nhiều thời gian để dành cho bản thân hơn.

Shoo kết hôn với cựu cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung vào năm 2010, và cặp đôi có một con trai và hai con gái sinh đôi. Cặp đôi chọn ly thân vì những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo nhận án tù và vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc. Mặc dù cả hai chọn sống riêng thay vì ly hôn, Shoo cho biết sự sắp xếp này cuối cùng đã mang lại sự bình yên hơn cho cả cuộc hôn nhân và cuộc sống gia đình của họ.

Việc sống riêng cải thiện mối quan hệ của họ. Ảnh: Koreaboo

Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Năm 2002, các thành viên hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản và chuyển hướng hoạt động sang mảng hát solo và diễn xuất. Tới năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Im Hyo Sung. Cặp đôi đã có với nhau 3 con gồm 1 trai sinh năm 2010, con gái sinh đôi vào năm 2013.

Từ tháng 8/2016 - tháng 5/2018, Shoo nhiều lần đánh bạc trái phép tại các sòng bạc ở nước ngoài và bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vào tháng 8/2018, Shoo bị chủ nợ kiện vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won (15 tỷ đồng). Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm, đồng thời phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép. Vòng xoáy nợ nần do cờ bạc, kiện cáo khiến hôn nhân giữa Shoo và Im Hyo Seong gặp nhiều sóng gió. Được biết nữ ca sĩ quốc dân đã đem nhà đi cầm cố, nướng sạch tiền tiết kiệm trên sòng bạc khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Việc có 1 cô vợ cờ bạc vô độ đến bể nợ khiến Im Hyo Sung rất xấu hổ, bức xúc. Và tới nay, những căng thẳng trong mối quan hệ giữa họ đã lên tới mức đỉnh điểm

Shoo là thành viên nhóm nhạc huyền thoại S.E.S. Ảnh: Koreaboo

Nữ ca sĩ trong ngày cưới. Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên, vì sa ngã vào cờ bạc, Shoo đã mất sạch danh tiếng, vỡ nợ, bị kiện ra tòa, nhận án tù và khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt kinh tế. Ảnh: Nate.

Hiện Im Hyo Sung đã giải nghệ và chuyển sang làm việc trong ngành xây dựng. Trong khi đó, Shoo vẫn đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cảnh nợ nần. Những năm qua, người đẹp này làm đủ mọi nghề để kiếm tiền trả nợ như phụ việc tại cửa hàng bán đồ ăn, đi bán quần áo ở chợ Dongdaemun, làm phục vụ tại nhà hàng của người quen, làm nông dân trồng rau má tại tỉnh Chungnam (Hàn Quốc). Nhìn lại vụ bê bối trong quá khứ, cựu thành viên nhóm S.E.S thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm khiến hình tượng bị hủy hoại vì bê bối đánh bạc. Khi vụ kiện cờ bạc nổ ra, cô từng có ý định tự vẫn, nhưng đã bừng tỉnh, quyết định không làm chuyện dại dột và nỗ lực làm lại cuộc đời.

Shoo hiện làm đủ nghề để trả nợ cờ bạc. Ảnh: Nate.

Nguồn: Koreaboo