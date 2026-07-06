Baifern bùng nổ nhan sắc theo cách chưa từng thấy, Nine Naphat nhìn có thấy tiếc?

“Nhất cử nhất động” của Baifern Pimchanok - Nine Naphat hậu chia tay đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sáng 6/7, tờ Line Today cho hay, Baifern Pimchanok vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh được chụp khi cô đang ở nhà thư giãn và đọc kịch bản. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngồi nhà, nằm nhà hết sức đời thường song chùm ảnh của Baifern bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội xứ chùa vàng và được netizen chia sẻ rầm rộ với tốc độ chóng mặt. Được biết, Baifern Pimchanok cũng là sao Thái đầu tiên trở nên viral chỉ cần dựa vào những tấm hình nằm thư giãn trên ghế sofa đọc kịch bản.

Trong loạt ảnh gây bão, mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay diện bộ váy ôm sát, giúp cô khoe khéo đường cong cơ thể nuột nà, đáng ngưỡng mộ. Thiết kế trễ vai tinh tế không chỉ làm nổi bật xương quai xanh quyến rũ của Baifern mà còn làm tôn lên vẻ ngoài thời thượng, nữ tính cho nữ diễn viên đình đám. Ngay cả trong những hình ảnh đọc kịch bản tại nhà hết sức đời thường, Baifern vẫn toát lên khí chất ngôi sao đầy cuốn hút, chứng minh cô đẹp bất chấp hoàn cảnh, xứng đáng với danh hiệu “mỹ nhân không góc chết” ở làng giải trí Thái Lan.

Chiêm ngưỡng loạt hình nói trên, khán giả đã đồng loạt xuýt xoa, trầm trồ, thậm chí nhiều cư dân mạng đến giờ vẫn không chịu tin đây chỉ là ảnh đời thường của Baifern và vẫn cứ đinh ninh rằng nữ ngôi sao sinh năm 1992 vừa mới khoe lên bộ hình tạp chí. 1 số ý kiến còn nhắc tới cả Nine Naphat rồi tự hỏi liệu giờ này Nine có đang nuối tiếc vì đã chia tay Baifern.

Baifern Pimchanok bất ngờ gây sốt chỉ với những hình ảnh đọc kịch bản tại nhà. Ảnh: IGNV

Nữ ngôi sao 9X luôn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon thả đáng mơ ước. Nụ cười ngọt ngào của cô cũng làm cho trái tim người hâm mộ rung động, xao xuyến. Ảnh: IGNV

Chỉ là ảnh đời thường song Baifern vẫn cực kỳ thần thái, tỏa ra sức hút khó cưỡng. Ảnh: IGNV

Cú vuốt tóc giúp nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay tạo thêm cho mình khoảnh khắc thần thánh. Thoạt nhìn, netizen đều tưởng rằng Baifern đang chụp hình tạp chí chứ chẳng ai nghĩ đây chỉ là ảnh đọc kịch bản tại nhà. Ảnh: IGNV

Góc nghiêng hoàn hảo, “đẹp như tạc” của Baifern khiến fan khó lòng rời mắt. Ảnh: IGNV

Baifern sinh năm 1992, được 1 công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Từ khi còn là 1 cô bé, Baifern đã tham gia 1 số cuộc thi và xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn ở bộ phim Mối Tình Đầu. Ngay sau tác phẩm để đời này, Baifern Pimchanok đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A tại làng giải trí Thái Lan và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khắp châu Á.

Tới năm 2019, cô tiếp tục tạo nên cơn sắp khắp châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Chiếc Lá Cuốn Bay. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim ăn khách khác như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden bản Thái, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Yêu Nhầm Bạn Thân,...

Baifern được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình hot hòn họt. Ảnh: X

Về mặt tình duyên, Baifern từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với tài tử Nine Naphat kém cô 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

Cuộc tình dang dở của Nine Naphat - Baifern Pimchanok đã để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Line Today