Trí Rùa - Ốc Thanh Vân không còn sống chung tại Úc

Hiện tại, Ốc Thanh Vân cùng 3 con đang sinh sống trong căn nhà thuê ở Melbourne.

Sau khi cùng các con trở lại Melbourne (Úc), Ốc Thanh Vân liên tục cập nhật cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Mới đây, nữ diễn viên đăng vlog ghi lại một ngày bận rộn từ việc nhà, đưa các con đi chơi đến gặp gỡ đối tác.

Xuất hiện trong vlog, Ốc Thanh Vân cho biết buổi sáng của cô bắt đầu bằng những công việc quen thuộc như rửa chén, giặt quần áo, chuẩn bị đồ đạc rồi tự lái xe đưa các con ra trung tâm Melbourne. Trong clip, nữ diễn viên chia sẻ việc ông xã Trí Rùa đã không còn ở Úc mà đã trở về Việt Nam: "Ba nó về Việt Nam làm việc rồi, cho nên ngày nào cũng mấy mẹ con đùm túm đi với nhau nè".

Ngoài việc đưa các bé đi học, đi chơi, cô còn tranh thủ livestream bán hàng, gặp gỡ đối tác và hé lộ sắp có một dự án nghệ thuật tại Úc. Trong vlog, nữ diễn viên cũng ghi lại những khoảnh khắc đời thường như theo Cacao đi mua truyện tranh, đưa các con đi ăn.

Ốc Thanh Vân làm vlog chia sẻ về một ngày sinh sống tại Úc. Nguồn: FBNV

Hiện tại, Ốc Thanh Vân cùng 3 con đang sinh sống trong căn nhà thuê ở Melbourne. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên tiết lộ ông xã Trí Rùa đã trở về Việt Nam, 3 mẹ con vẫn đang ở Úc. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân từng khiến mạng xã hội xôn xao khi quyết định đưa các con sang Melbourne (Úc) học tập. Trong khi nữ diễn viên đồng hành cùng các con ở nước ngoài, ông xã Trí Rùa chủ yếu ở Việt Nam để quán xuyến công việc. Sự khác biệt về nơi sinh sống của hai vợ chồng thời điểm đó khiến không ít người đặt nghi vấn hôn nhân của cặp đôi đang gặp trục trặc.

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, Ốc Thanh Vân nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết việc đưa các con sang Úc hoàn toàn là kế hoạch đã được gia đình chuẩn bị từ trước nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các bé. Cô cũng khẳng định gia đình không có ý định định cư, càng không xảy ra biến cố hôn nhân như những lời đồn trên mạng xã hội.

Cô từng lên tiếng phủ nhận nghi vấn hôn nhân trục trặc khi hai vợ chồng không sống chung ở Úc. Ảnh: FBNV

Tháng 10/2008, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa chính thức tổ chức đám cưới sau nhiều năm gắn bó. Câu chuyện tình của cả hai bắt đầu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi ấy, Ốc Thanh Vân là cô nữ sinh nổi tiếng còn Trí Rùa lại được bạn bè nhớ đến với hình ảnh có phần tinh nghịch. Dù sở hữu tính cách trái ngược, nữ diễn viên mới là người chủ động "bật đèn xanh", mở đầu cho chuyện tình kéo dài hơn hai thập kỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau gần 18 năm về chung một nhà, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa hiện có tổ ấm hạnh phúc bên ba người con là Coca (Xuân Lâm, sinh năm 2011), Cola (Linh Đan, sinh năm 2013) và Cacao (Vinh Hy, sinh năm 2015). Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của gia đình, từ việc chăm sóc các con đến cuộc sống hôn nhân, qua đó xây dựng hình ảnh một trong những gia đình kiểu mẫu được nhiều khán giả yêu mến.