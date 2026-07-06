Khó lường trước nước đi của Tăng Thanh Hà

Cứ xuất hiện, Tăng Thanh Hà lại mang đến bất ngờ cho người hâm mộ.

Kể từ ngày được công bố đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng , Tăng Thanh Hà gần như trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn luận. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng màn ảnh rộng, sự trở lại của "ngọc nữ" không chỉ khiến khán giả mong chờ mà còn kéo theo vô số ý kiến trái chiều. Thế nhưng, điều thú vị là mỗi lần công chúng vội đưa ra một kết luận, Tăng Thanh Hà lại có thêm một "nước đi" khiến mọi dự đoán phải thay đổi.

Mới đây, ê-kíp Hoàng hậu cuối cùng tiếp tục tung đoạn video hé lộ các nhân vật trong phim. Ngay khi tạo hình Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà xuất hiện, mạng xã hội nhanh chóng dành nhiều lời khen. Nữ diễn viên gây ấn tượng với thần thái sang trọng, quyền quý nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, nền nã. Điều khiến khán giả bất ngờ hơn là trong clip này,, khoảng cách 11 tuổi giữa nhân vật vào vai vua Bảo Đại là Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà gần như không còn là chủ đề đáng bận tâm. Nếu chỉ nhìn vào tạo hình này, nhiều người khó có thể nhận ra đây là cặp diễn viên chị - em.

Tăng Thanh Hà xuất hiện quyền quý, xinh đẹp trong clip giới thiệu nhân vật của Hoàng Hậu Cuối Cùng. Khán giả cho rằng đây cũng là một trong những tạo hình của cô trong phim

Đây cũng là diễn biến trái ngược với thời điểm showcase dự án được tổ chức trước đó. Khi ấy, Tăng Thanh Hà từng trở thành tâm điểm tranh cãi vì bị nhận xét trông "dừ" hơn Ma Ran Đô, khiến không ít khán giả lo ngại cô và bạn diễn sẽ thiếu cảm giác tương xứng khi vào vai Nam Phương và vua Bảo Đại.

Trước đó, Tăng Thanh Hà gây tranh cãi khi xuất hiện với vẻ ngoài khá "đừ" tại họp báo ra mắt

Cô vướng tranh cãi khi xuất hiện chung với bạn diễn kém 11 tuổi

Nhiều người e ngại về việc phối hợp trong vai diễn giữa Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà

Thế nhưng chỉ sau đó ít lâu, nữ diễn viên liên tục mang đến những bất ngờ. Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Tăng Thanh Hà xuất hiện với diện mạo trẻ trung, thần thái rạng rỡ. Những khoảnh khắc đứng cạnh Ma Ran Đô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen khi cả hai tạo được cảm giác hài hòa hơn hẳn so với lần xuất hiện đầu tiên. Nhiều cư dân mạng thừa nhận họ đã phải nhìn lại những đánh giá ban đầu.

Tăng Thanh Hà không đáp trả căng thẳng mà chứng minh "đỉnh lưu" nhan sắc bằng màn lộ diện ở sự kiện

Thay đổi kiểu tóc, Tăng Thanh Hà "hack tuổi", chẳng ai ngỡ đây là mẹ 3 con và đã bước sang tuổi 40

Có thể thấy, sau mỗi lần gây tranh luận, Tăng Thanh Hà lại khiến công chúng bất ngờ bằng một hình ảnh hoàn toàn khác. Từ phong cách xuất hiện tại các sự kiện, thần thái trước ống kính cho đến những tạo hình mới được hé lộ, nữ diễn viên đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt. Chính điều đó khiến nhiều người nhận xét rất khó đoán được "nước đi" tiếp theo của cô trong hành trình trở lại màn ảnh.

Bản thân Tăng Thanh Hà cũng từng thẳng thắn nhắc đến khoảng cách tuổi tác với Ma Ran Đô. Cô chia sẻ: "Tôi nói với Đô: 'Em có biết em nhỏ hơn chị tới 11 tuổi không?'. Nhưng bạn ấy rất nghiêm túc. Ma Ran Đô đáp: 'Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là kinh nghiệm và cảm xúc'. Tôi mới nghĩ trong đầu rằng có lẽ các bạn trẻ bây giờ cũng hay suy nghĩ giống vậy, nhưng tôi không dám nói ra".

Nữ diễn viên cho rằng khoảng cách tuổi ngoài đời là điều hoàn toàn bình thường, nhưng điện ảnh có những quy luật riêng. "Nếu ở ngoài đời tôi và Ma Ran Đô trông chênh lệch tuổi tác thì cũng là điều bình thường. Nhưng trong điện ảnh, chúng tôi có lớp hóa trang, có câu chuyện, có cảm xúc, có bối cảnh. Chúng tôi cần phải làm khán giả tin vào câu chuyện trên phim, tin vào câu chuyện của Nam Phương và Bảo Đại chứ không phải hai diễn viên ngoài đời", Tăng Thanh Hà nói.

Khung hình chung của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô khiến netizen "quay xe" ngay và luôn

Tăng Thanh Hà chênh lệch tuổi nhưng thần sắc, visual chẳng lệch nhiều khi đứng cạnh đàn em

Không chỉ gây bất ngờ khi hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu, ngoài đời Tăng Thanh Hà cũng nhiều lần khiến công chúng phải "quay xe" vì khả năng biến hóa hình ảnh. Ở tuổi 40, nữ diễn viên không đóng khung trong phong cách sang trọng, nền nã như hình tượng "ngọc nữ" quen thuộc. Có lúc cô xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, quyền quý trong những thiết kế tối giản, nhưng cũng không ít lần ghi điểm với loạt outfit trẻ trung, năng động, từ áo phông, quần jeans đến váy suông hay trang phục thể thao. Nhờ vóc dáng cân đối, gương mặt gần như không có nhiều dấu vết thời gian cùng thần thái rạng rỡ, Tăng Thanh Hà thường được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Chính sự linh hoạt trong cách xây dựng hình ảnh cũng khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều mang đến cảm giác mới mẻ, khó đoán.

Tăng Thanh Hà có phong cách đời thường rất trẻ trung, sành điệu

"Ngọc nữ" chỉ cần thay đổi kiểu tóc, cách ăn diện là như biến thành người khác

Những bước đi của Tăng Thanh Hà thường rất khó đoán

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, việc khẳng định Tăng Thanh Hà có phù hợp với vai Nam Phương Hoàng hậu hay không vẫn còn khá sớm. Những gì công chúng mới được chứng kiến chỉ là một vài hình ảnh hậu trường, tạo hình và các lần xuất hiện quảng bá. Câu trả lời cuối cùng vẫn sẽ nằm ở cách cô thể hiện nhân vật trên màn ảnh. Sau hơn 13 năm rời xa điện ảnh, Tăng Thanh Hà dường như đang từng bước chứng minh rằng màn tái xuất của mình không chỉ dựa vào sức hút của một "ngọc nữ" đình đám, mà còn bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những bất ngờ được hé lộ đúng thời điểm.

Cư dân mạng chờ đợi "ngọc nữ" tái xuất sau 13 năm lui về vung vén gia đình

Ảnh: FBNV