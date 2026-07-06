Võ Hạ Trâm nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Bạch Vân: "Con xin lỗi vì đã không về kịp những giây phút cuối"

"Cô đi thanh thản cô nhé", Võ Hạ Trâm xót xa chia sẻ.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa chia sẻ status đến tiễn biệt nghệ sĩ Bạch Vân - vợ của NSND Tạ Minh Tâm - vừa qua đời, hưởng thọ 65 tuổi. Nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh tại tang lễ, bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn đến gia đình người thầy mà cô luôn kính trọng.

Hình ảnh tang lễ nghệ sĩ Bạch Vân.

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm xúc động viết: "Chúng con kính tiễn cô vãng sanh Phật quốc. Con xin lỗi vì đã không về kịp những giây phút cuối cùng, cô đi thanh thản cô nhé.

Con xin chia buồn cùng người thầy kính yêu của chúng con Tạ Minh Tâm, cùng chị Tạ Bạch Dương và em Tạ Minh Anh. Mong mọi người sẽ vượt qua được nỗi mất mát này. Xin cả nhà mình hãy cùng gởi niệm lành và cầu nguyện cho cô Nguyễn Bạch Vân nhé. Nam mô A Di Đà Phật!".

Kèm theo dòng chia sẻ, Võ Hạ Trâm đăng tải hình ảnh tại tang lễ của nghệ sĩ Bạch Vân. Không gian lễ tang được phủ kín hoa trắng, di ảnh của nữ nghệ sĩ được đặt trang trọng ở chính giữa linh đường.

Theo cáo phó của gia đình, bà Nguyễn Thị Bạch Vân, pháp danh Nhuận Pháp Hỷ, sinh năm 1962, từ trần lúc 13 giờ ngày 4/7, hưởng thọ 65 tuổi.

Nghệ sĩ Bạch Vân (tên thật Nguyễn Thị Bạch Vân) từng là diễn viên kịch, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Bà và NSND Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời còn là sinh viên. Sau khi kết hôn, bà dần rút lui khỏi sân khấu để chăm lo gia đình, trở thành hậu phương vững chắc giúp chồng yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Trong nhiều cuộc trò chuyện với truyền thông, NSND Tạ Minh Tâm luôn dành những lời biết ơn và trân trọng trước sự hy sinh thầm lặng của người bạn đời suốt gần 40 năm gắn bó.

Sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân khiến nhiều đồng nghiệp, học trò và khán giả bày tỏ niềm tiếc thương. Dưới bài đăng của Võ Hạ Trâm, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới NSND Tạ Minh Tâm cùng hai con Tạ Bạch Dương và Tạ Minh Anh, mong gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn.

Võ Hạ Trâm là học trò của NSND Tạ Minh Tâm

NSND Tạ Minh Tâm là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam, đồng thời là giảng viên có nhiều năm gắn bó với Nhạc viện TP.HCM. Ông được nhiều thế hệ ca sĩ, trong đó có Võ Hạ Trâm, kính trọng và xem như người thầy đã dìu dắt mình trên con đường nghệ thuật.