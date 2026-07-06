Duy Khánh bị khán giả phản ứng dữ dội tại show Chông gai: "Ma cũ thị uy ma mới", "nét diễn em bé muốn che chở mắc mệt"!

Sự trở lại của Duy Khánh và đội hình các anh tài mùa 1 đang nhận làn sóng tranh cãi lớn.

Duy Khánh đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi tập thứ 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng. Một số khoảnh khắc và phát ngôn của nam diễn viên trong chương trình bị khán giả cho là thiếu tinh tế, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều trên Threads và các diễn đàn.

Cụ thể, trong quá trình lập đội, Duy Khánh chia sẻ rằng mình mang theo hình của các anh K24 vì "vào đây sợ lạc lõng". Tuy nhiên, phát ngôn này lại khiến một bộ phận khán giả phản ứng. Nhiều người cho rằng Duy Khánh đã tham gia mùa đầu, quen với ê-kíp và bối cảnh chương trình nên việc nói "lạc lõng" là không thuyết phục.

Một bài đăng trên Threads thu hút gần 3.000 lượt thích viết: "Duy Khánh nói vào đây sợ lạc lõng nên đem theo hình mấy anh K24. Quay lại lần 2, phim trường đi muốn mòn rồi, 4 ông tái xuất, ekip quen muốn hết mà má lạc lõng. Chắc mấy anh K26 lần đầu tham gia gameshow không lạc. Cái nét diễn em bé muốn che chở, diễn hoài mắc mệt."

Duy Khánh vướng tranh cãi trên MXH sau tập 2 Anh trai vượt ngàn chông khai. (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả cho rằng Duy Khánh diễn nét em bé thích được che chở và thể hiện ma cũ bắt nạt ma mới. (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ vậy, nhiều khán giả còn nhắc đến tình huống Duy Khánh tương tác với Tiến trong chương trình. Một tài khoản bình luận: "Hai năm trước bạn từng lo lắng mình có được các anh K24 đón nhận, từng khóc vì sự yêu thương ấy. Lẽ ra bạn phải là người hiểu tâm trạng của người mới. Khi đồng đội cần sự chào đón để động viên thì bạn lại trao cho người ta cái thái độ cáu kỉnh. Ma cũ thì uy ma mới hả?"

Những ý kiến này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. Một bộ phận khán giả cho rằng Duy Khánh đang cố xây dựng hình ảnh "em bé cần được che chở", trong khi số khác nhận xét nam diễn viên chỉ bộc lộ cảm xúc thật và các đoạn cắt trên mạng xã hội chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh. Nhiều bình luận cho rằng, với tư cách là nghệ sĩ từng trải qua một mùa giải, Duy Khánh đáng lẽ nên chủ động tạo cảm giác chào đón các gương mặt mới thay vì thể hiện sự dè dặt. Một số còn nhận xét nam diễn viên vô tình tạo cảm giác phân biệt giữa các thành viên khóa cũ và khóa mới.

Một số ý kiến cũng cho rằng Duy Khánh nên dừng lại ở chương trình mùa 1 sẽ hay hơn vì với một chương trình chú trọng vào âm nhạc, những thể hiện của Duy Khánh gần như thiên quá nhiều về trình diễn, không chinh phục được khán giả.

Sự trở lại của Duy Khánh và đội hình các anh tài mùa 1 đang nhận làn sóng tranh cãi lớn. (Ảnh: FBNV).

Bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực Duy Khánh. Theo họ, việc trở lại một chương trình từng gắn bó vẫn có thể mang đến cảm giác áp lực vì đội hình, luật chơi và các mối quan hệ đều thay đổi. Do đó, chỉ từ một vài phát ngôn hoặc biểu cảm để kết luận về thái độ của nam diễn viên là khá vội vàng.

Đáng chú ý, tranh cãi của Duy Khánh diễn ra trong bối cảnh Biệt đội tái xuất cũng đang trở thành chủ đề bàn luận sau tập mở màn. Ngay từ khi công bố đội hình, nhóm gồm các nghệ sĩ từng tạo dấu ấn ở mùa 2024 được xem là "át chủ bài" của mùa hai, nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả. Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, các tiết mục của nhóm bị đánh giá chưa bùng nổ như mong đợi, trong khi kết quả bình chọn xếp thứ hai chung cuộc cũng gây nhiều tranh cãi. Vì vậy, không chỉ màn trình diễn mà cả phát ngôn, cách ứng xử của từng thành viên, trong đó có Duy Khánh, đều đang bị khán giả soi xét.

Hiện những tranh luận về nam diễn viên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ hiện đã khóa một số tài khoản MXH.