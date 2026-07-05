Nhóm Anh Trai Chông Gai mùa 1 trở lại gây thất vọng, MXH bùng nổ tranh cãi

Cả mạng xã hội đang tranh cãi với tiết mục của nhóm Anh Trai Chông Gai mùa 1.

Tiết mục của nhóm anh tài mùa 1 không như kỳ vọng

Tối 4/7, tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, tiếp tục Công diễn Hội ngộ với loạt sân khấu solo và nhóm của dàn Anh tài mùa hai. Trong số các tiết mục được trình diễn, sự trở lại của Biệt Đội Tái Xuất nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Đây là đội hình gồm 5 gương mặt từng góp mặt ở mùa đầu tiên gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê.

Tiết mục trình diễn của nhóm anh tài mùa 1

Ngay từ khi được công bố, Biệt Đội Tái Xuất đã là một trong những yếu tố gây chú ý của mùa hai. Cả 5 Anh tài đều có sẵn lượng khán giả ủng hộ sau mùa 2024, từng đi qua chuỗi sân khấu lớn và có độ nhận diện mạnh hơn nhiều gương mặt mới.

Trong tập 2, các thành viên lần lượt có phần biểu diễn cá nhân. Thanh Duy mang đến Tinh Tú Cầu , Jun Phạm thể hiện 1% , BB Trần trình diễn Không Lối Thoát , Neko Lê chọn Do You See , còn Duy Khánh xuất hiện với Không Vừa Ý . Sau các sân khấu solo, cả 5 cùng bước vào tiết mục nhóm Xin Hãy Thứ Tha , được chương trình giới thiệu dưới tên Nhóm Biệt Đội Tái Xuất. Tuy nhiên, sau khi tập phát sóng, phản ứng dành cho Biệt Đội Tái Xuất lại chia thành nhiều luồng. Không ít khán giả cho rằng các tiết mục của nhóm chưa đạt kỳ vọng, nhất là khi đặt trong tổng thể mùa hai.

Tiết mục của nhóm anh tài mùa 1 gây thất vọng

Tranh cãi tập trung nhiều nhất ở chất lượng tiết mục. Theo nhiều khán giả, Biệt Đội Tái Xuất có lợi thế lớn về độ quen mặt, kinh nghiệm sân khấu và lượng fan sẵn có, nhưng phần trình diễn lại không tương xứng với kỳ vọng. Các tiết mục solo bị chê nhạc nhạt, thiếu điểm nhấn, bản phối chưa đủ cuốn và không tạo được khoảnh khắc thật sự nổi bật. Một số phần diễn còn bị nhận xét là quá sa vào biểu cảm, mảng miếng và chiêu trò sân khấu, trong khi phần nghe không đủ thuyết phục.

Tạo hình của các anh tài bị cho là cầu kỳ quá mức cần thiết

Trang phục, tạo hình và dàn dựng cũng bị cho là cầu kỳ quá mức cần thiết, khiến tổng thể trở nên nặng nề, sến và lệch khỏi màu sắc chung của mùa hai. Với tiết mục nhóm Xin Hãy Thứ Tha , dù nhóm vẫn giữ được tinh thần giải trí và độ ăn ý nhất định, nhiều khán giả cho rằng phần trình diễn chỉ lo tập trung vào biểu diễn nhưng chất lượng lại không tương xứng. Phần vũ đạo cũng bị chê thiếu đồng đều, có đoạn chưa chắc nhịp, khiến sân khấu chưa đạt được độ bùng nổ như kỳ vọng dành cho một đội hình tái xuất từ mùa đầu tiên. Đặc biệt là các tiết mục của Jun Phạm và Neko Lê bị đánh giá là tệ nhất.

Nhiều khán giả bênh vực nhóm anh tài trở lại

Dù vậy, Biệt Đội Tái Xuất vẫn có lượng khán giả bảo vệ rất lớn. Nhiều người cho rằng việc một vài tiết mục không hợp gu không đồng nghĩa với việc phủ nhận toàn bộ năng lực trình diễn của 5 Anh tài. Họ từng là những nhân tố tạo hiệu ứng mạnh ở mùa 2024, có kinh nghiệm biểu diễn trước đông khán giả và hiểu cách khuấy động sân khấu.

Với nhóm người xem này, Biệt Đội Tái Xuất vẫn cho thấy phong thái của những nghệ sĩ đã đi qua nhiều đêm concert, biết cách giữ năng lượng và tạo không khí cho phần trình diễn. Cũng có ý kiến cho rằng phản ứng gay gắt hiện tại đến từ kỳ vọng quá lớn. Chính áp lực này khiến từng chi tiết trong phần biểu diễn của nhóm bị soi kỹ hơn, từ lựa chọn bài, cách dựng tiết mục đến điểm số sau công diễn.

Điểm số làm bùng nổ tranh cãi công bằng

Kết quả Công diễn Hội ngộ càng khiến tranh cãi bùng lên mạnh hơn. Theo bảng xếp hạng điểm tiết mục, Biệt Đội Tái Xuất đạt 1660 điểm, đứng thứ 2 trong 10 nhóm, chỉ kém Anh Tài Nội Lực 20 điểm. Thứ hạng này gây tranh luận vì nhóm vượt qua nhiều đội hình mùa hai đang được khán giả đánh giá cao, như Anh Tài Lắm Chiêu gồm Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Mew Amazing, Anh Chàng Nhà Bên gồm Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu... Việc Biệt Đội Tái Xuất đạt điểm cao trong khi phần trình diễn vẫn bị chê nhạt, lố và chưa thuyết phục về âm nhạc khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về độ công bằng của kết quả.

Kết quả của chương trình làm bùng lên tranh cãi về tính công bằng

Bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân cũng tiếp tục làm cuộc tranh luận lan rộng. BB Trần đứng đầu với 490 điểm, Jun Phạm xếp thứ 2 với 480 điểm, Duy Khánh xếp thứ 3 với 460 điểm, Thanh Duy đứng thứ 5 với 390 điểm. Như vậy, 4/5 thành viên Biệt Đội Tái Xuất lọt Top 5 cá nhân sau công diễn, trong khi Neko Lê xếp hạng 20 với 250 điểm. Thành tích này cho thấy sức hút rất lớn của các Anh tài trở lại, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại về lợi thế sẵn có của họ trong cuộc đua bình chọn.

Nhiều khán giả cho rằng việc các gương mặt mùa đầu tiên quay lại có thể khiến cuộc chơi mất cân bằng

Nhiều khán giả cho rằng việc các gương mặt mùa đầu tiên quay lại có thể khiến cuộc chơi mất cân bằng. So với những Anh tài mới, BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê đã có sẵn cộng đồng người hâm mộ từ mùa trước, từng được khán giả theo dõi qua nhiều vòng thi và concert. Trong khi đó, phần lớn Anh tài mùa hai mới chỉ có vài tập đầu để giới thiệu bản thân, chưa đủ thời gian xây dựng độ yêu thích tương tự.

Sau tập 2, Biệt Đội Tái Xuất đang là cái tên kéo theo nhiều ý kiến trái chiều nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Hiện tại, tranh cãi vẫn đang tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội. Biệt Đội Tái Xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê từ chỗ là điểm nhấn được mong chờ của tập 2 nay lại trở thành tâm điểm bàn tán. Một bên cho rằng nhóm Anh tài mùa đầu tiên chưa có màn trở lại đủ thuyết phục, trong khi điểm số cao càng khiến kết quả bị đặt dấu hỏi. Bên còn lại cho rằng không nên phủ nhận toàn bộ nỗ lực của 5 nghệ sĩ chỉ vì một công diễn gây tranh luận. Sau tập 2, Biệt Đội Tái Xuất đang là cái tên kéo theo nhiều ý kiến trái chiều nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Ảnh: FB/ chụp màn hình