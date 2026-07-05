MV chủ đề Tinh Hà Say Hi: Theme song gây thất vọng nhất vũ trụ Say Hi

Nhiều khán giả thất vọng với MV chủ đề của Tinh Hà Say Hi.

Tối 4/7, Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng tập 1, mở màn mùa mới với sự xuất hiện của 24 Anh Trai. Ngay sau đó, MV theme song Together We Shine nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Đây là sản phẩm đầu tiên giới thiệu đội hình nghệ sĩ của chương trình, đồng thời cũng là thử thách thực tế đầu tiên mà các Anh Trai phải thực hiện ngay trong tập mở màn.

MV Together We Shine

Together We Shine được xây dựng theo màu sắc EDM pha Hip-hop, do JustaTee đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc. MV do đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện. Ca khúc có beat dồn dập, nhiều đoạn rap nối tiếp và phần điệp khúc hướng đến tinh thần sôi động, đúng công thức quen thuộc của một theme song chương trình thực tế âm nhạc. Với 24 nghệ sĩ cùng tham gia, bài hát được kỳ vọng sẽ tạo cảm giác bùng nổ, vừa khoe cá tính từng người, vừa mở ra không khí cho cả mùa.

Các anh trai trong MV Together We Shine

Trong tập 1, MV Together We Shine không chỉ là sản phẩm mở màn mà còn là thử thách đầu tiên của chương trình. 24 Anh Trai phải hoàn thành một cú máy one-shot liên tục, tự bàn bạc bối cảnh, góc máy và đường di chuyển. Chỉ cần một người mắc lỗi, toàn bộ ê-kíp phải quay lại từ đầu và người đó sẽ bị trừ điểm. Luật chơi khiến quá trình ghi hình diễn ra trong không khí khá căng thẳng, khi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả tập thể.

Sau khi MV được phát sóng, phản ứng của khán giả lại khá trái chiều

Tuy nhiên, sau khi MV được phát sóng, phản ứng của khán giả lại khá trái chiều, trong đó ý kiến chê xuất hiện nhiều hơn khen. Trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều người cho rằng Together We Shine chưa đủ “đã” để làm theme song. Ca khúc bị nhận xét trôi nhanh, thiếu đoạn hook dễ nhớ, verse có vài điểm sáng nhưng chorus chưa tạo được khoảnh khắc bùng lên như kỳ vọng.

Phần vocal của dàn Anh Trai cũng gây tranh luận. Không ít khán giả cho rằng nhiều đoạn hát bị chìm, khó nghe rõ chữ, khiến tổng thể ca khúc bị đều màu. Với một sản phẩm quy tụ 24 nghệ sĩ, việc chia line và tạo dấu ấn cho từng người vốn không dễ. Tuy nhiên, ở Together We Shine, cảm giác “ai cũng xuất hiện nhưng không phải ai cũng để lại điểm nhớ” được nhắc đến khá nhiều.

Phần hình ảnh của MV gây thất vọng

Ồn ào nhất vẫn là phần hình ảnh. MV Together We Shine do đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện, khác với các MV chủ đề trước trong “vũ trụ Say Hi” vốn gắn với đạo diễn Phương Vũ và tổ đội ANTIANTIART. Việc đổi ê-kíp khiến sản phẩm lập tức bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều khán giả cho rằng MV mùa này chưa giữ được độ mượt, độ sang và cảm giác chỉn chu từng thấy ở Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi.

Ý tưởng quay one-shot cũng tạo tranh cãi. Nhiều người cho rằng sản phẩm không phải một cú máy liền mạch trọn vẹn, mà bị tách thành nhiều đoạn rồi ghép lại, khiến nhịp hình thiếu cảm giác xuyên suốt. Nhiều khán giả thất vọng cho rằng đây là MV tệ nhất của Vũ Trụ Say Hi.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, Together We Shine vẫn có một số phản hồi tích cực. Một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc cần nghe thêm vài lần mới cảm được, đặc biệt là các đoạn rap và nửa sau của bài.

Phần visual và giọng hát của một số anh trai là điểm cộng

Có ý kiến nhận xét nhạc vẫn cháy, đúng tinh thần sân khấu và không quá tệ như những bình luận tiêu cực đang lan truyền. Trong số 24 nghệ sĩ, Wren Evans là cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả. Đoạn của Wren được khen có màu giọng dịu, tạo điểm nhấn khác biệt giữa tổng thể khá dày âm thanh.

Bên cạnh đó, Captain và Pháp Kiều cũng nhận được phản hồi tích cực hơn nhờ phần thể hiện có cá tính riêng. Đây được xem là vài điểm sáng hiếm hoi giữa một theme song đang gây tranh luận mạnh sau tập mở màn. Tuy nhiên, ngay cả các phản hồi tích cực cũng thường thừa nhận phần hình ảnh chưa đạt kỳ vọng, nhất là khi đặt cạnh các MV chủ đề trước của “vũ trụ Say Hi”.

Bài đăng của JustaTee đã bị xóa

Cùng ngày, Giám đốc âm nhạc JustaTee cũng có động thái trên trang cá nhân. Ban đầu, nam nghệ sĩ đăng bài với nội dung “tiếp nhận mọi ý kiến về theme song”, sau đó nhiều fan đã vào bày tỏ quan điểm xoay quanh sản phẩm này. Tuy nhiên, bài đăng sau đó không còn hiển thị. Hiện MV chủ đề của Tinh Hà Say Hi vẫn đang được bàn luận rộng rãi sau tập mở màn, từ chất nhạc, phần vocal của dàn Anh Trai đến hình ảnh và sự thay đổi đội ngũ sản xuất so với các MV trước trong “vũ trụ Say Hi”.