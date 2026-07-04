6 tổ hợp kỳ quan của showbiz: Chị em BLACKPINK cạnh nhau là hóa thần, cặp kế thừa di sản nhan sắc sẽ còn bùng nổ

Không chỉ đẹp riêng lẻ, những cặp này còn gây chú ý vì cứ chung khung hình là tạo ra hiệu ứng nhan sắc khó rời mắt.

Một chủ đề xoay quanh những bộ đôi có sự kết hợp visual ấn tượng nhất giới idol Hàn Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ bàn riêng từng gương mặt, netizen còn đặt các idol trong cùng một khung hình để xem cặp nào tạo ra hiệu ứng nhan sắc mạnh nhất khi đứng cạnh nhau.

Sau khi nhận về nhiều bình luận, loạt cái tên quen thuộc nhanh chóng được dân mạng gọi tên. Ở nhóm nữ, Krystal - Sulli (f(x)), Karina - Winter (aespa) và Jennie - Jisoo (BLACKPINK) là 3 cặp xuất hiện dày đặc trong phần thảo luận. Bên cạnh đó, các đại diện nam cũng nhận được sự quan tâm lớn, nổi bật là V - JungKook (BTS), G-DRAGON - T.O.P (BIGBANG) và Keonho - Seonhyeon (CORTIS).

Điểm chung của những bộ đôi này là đều từng có nhiều khoảnh khắc chung khung hình được fan chia sẻ rộng rãi, từ ảnh tạp chí, ảnh hậu trường đến sân khấu. Chính vì vậy, khi chủ đề visual duo được khơi lại, các cặp idol trên lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Krystal - Sulli: Nhan sắc sang lạnh gặp “trái đào sống” của SM

Trong các topic bàn về visual duo, Krystal - Sulli gần như luôn là cặp đôi được gọi tên. Không chỉ vì cả hai từng là những gương mặt nổi bật nhất của f(x), mà còn bởi loạt khoảnh khắc chung khung hình của họ đến nay vẫn giữ sức hút rất riêng. Đây là một trong những cặp visual hiếm hoi mà chỉ cần đặt cạnh nhau, khung hình đã có cảm giác như ảnh tạp chí.

Trong các topic bàn về visual duo, Krystal - Sulli gần như luôn là cặp đôi được gọi tên

Krystal là kiểu mỹ nhân càng tối giản càng nổi bật. Gương mặt sắc, thần thái lạnh và khí chất thời trang giúp cô luôn tạo cảm giác sang, xa cách nhưng cuốn hút. Chỉ cần một ánh nhìn hoặc biểu cảm rất nhẹ, Krystal đã đủ khiến khung hình có điểm nhấn.

Krystal với gương mặt sắc, thần thái lạnh như công chúa băng giá

Sulli lại gây nhớ bằng vẻ đẹp trong trẻo, mềm mại, đúng với biệt danh “trái đào sống”

Sulli lại gây nhớ bằng vẻ đẹp trong trẻo, mềm mại, đúng với biệt danh “trái đào sống” từng được công chúng ưu ái gọi tên. Nụ cười rạng rỡ, làn da sáng và đường nét ngọt ngào giúp Sulli mang đến màu sắc hoàn toàn khác Krystal. Cô đẹp nhất ở những khoảnh khắc tự nhiên, khi visual không bị đóng khung trong concept quá nặng.

Khi đứng cạnh nhau, Krystal và Sulli tạo ra kiểu tương phản rất đắt giá. Krystal mang đến cảm giác lạnh, sắc và sang như một tiểu thư nhà giàu, còn Sulli làm khung hình sáng lên bằng vẻ mềm mại, trong veo và tươi tắn.

Khi đứng cạnh nhau, sự đối lập của Krystal - Sulli không hề bị chênh, ngược lại tạo ra cảm giác rất vừa mắt khi một bên sắc sảo, một bên rạng rỡ



Điều làm Krystal - Sulli được nhớ lâu nằm ở cách hai kiểu nhan sắc này đặt cạnh nhau. Krystal khiến khung hình có độ lạnh, có chất high-fashion còn Sulli lại làm mọi thứ sáng và mềm hơn. Sự đối lập ấy không hề bị chênh, ngược lại tạo ra cảm giác rất vừa mắt khi một bên sắc sảo, một bên rạng rỡ, một bên xa cách, một bên gần gũi. Đó là lý do sau nhiều năm, Krystal - Sulli vẫn được xem là một trong những cặp visual đẹp nhất SM.

Karina - Winter: Hai gương mặt sinh ra dành cho nhau

Sau Krystal - Sulli, Karina - Winter là một trong những cặp visual nữ được nhắc nhiều nhất khi gọi tên các cặp visual của SM . Điều khiến bộ đôi aespa đặc biệt không chỉ là cả hai đều đẹp, mà là cảm giác rất “đúng chỗ” mỗi khi họ xuất hiện cạnh nhau. Karina và Winter không trùng màu, cũng không lấn át nhau. Chính sự vừa vặn đó khiến fan thường nói cả hai như sinh ra để đứng cạnh nhau.

Karina - Winter là một trong những cặp visual nữ được nhắc nhiều nhất khi gọi tên các cặp visual của SM

Karina nổi bật ngay từ khi ra mắt với gương mặt sắc, sống mũi cao, đường nét rõ và thần thái lạnh. Danh xưng “AI visual” gắn với cô không chỉ vì tỷ lệ gương mặt ấn tượng, mà còn vì Karina lên hình rất hợp những concept siêu thực, hiện đại và có phần xa cách của aespa. Cô là kiểu visual chỉ cần xuất hiện đã khiến khung hình có điểm nhấn.

Karina nổi bật ngay từ khi ra mắt với gương mặt sắc, sống mũi cao, đường nét rõ và thần thái lạnh

Winter với gương mặt nhỏ, sáng và biểu cảm linh hoạt

Winter lại đem đến phần còn lại rất cần cho tổng thể ấy. Gương mặt nhỏ, sáng và biểu cảm linh hoạt giúp cô không bị chìm khi đặt cạnh Karina. Ở những concept lạnh, Winter vẫn giữ được màu sắc rất aespa; còn trong ảnh hậu trường hay selfie đời thường, nụ cười và nét tự nhiên của cô lại khiến khung hình bớt “đóng băng”, gần gũi hơn hẳn.

Cái hay của Karina - Winter là càng đứng cạnh nhau càng thấy hợp

Cái hay của Karina - Winter là càng đứng cạnh nhau càng thấy hợp. Nếu tách riêng, mỗi người có một kiểu visual rất rõ nhưng khi chung khung hình, hai màu sắc ấy lại khớp nhau đến lạ. Karina làm ảnh có độ sắc và cảm giác quyền lực, Winter giữ lại nét tươi sáng và mềm mại. Một bức selfie đơn giản cũng đủ khiến fan lưu lại vì nhìn quá cân, không cần tạo dáng cầu kỳ vẫn có cảm giác được sắp đặt sẵn.

Jennie - Jisoo: Một khung hình đủ gom cả nét thời thượng lẫn vẻ đẹp truyền thống

Trong BLACKPINK, Jennie - Jisoo là cặp visual được nhắc đến nhiều vì đại diện cho hai màu nhan sắc rất khác nhau. Jennie mang cảm giác hiện đại, cá tính và đậm chất thời trang, trong khi Jisoo lại nổi bật với vẻ đẹp hài hòa, nền nã và đúng chuẩn visual truyền thống. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo ra một khung hình vừa sang, vừa có độ nhận diện cao.

Jennie - Jisoo là cặp visual được nhắc đến nhiều vì đại diện cho hai màu nhan sắc rất khác nhau

Jennie gây ấn tượng bằng thần thái sắc, ánh mắt hơi “mèo” và cách lên hình rất riêng. Gương mặt nhỏ, đôi má tròn nhẹ, môi đầy cùng biểu cảm hờ hững giúp cô dễ tạo cảm giác đắt giá trong các khoảnh khắc đời thường lẫn ảnh thời trang. Visual của Jennie không chỉ nằm ở đường nét, mà còn ở khí chất khó sao chép.

Visual của Jennie không chỉ nằm ở đường nét, mà còn ở khí chất khó sao chép

Jisoo lại đem đến một màu sắc mềm hơn và đậm nét truyền thống

Jisoo lại đem đến một màu sắc mềm hơn. Cô có gương mặt hài hòa, nụ cười sáng và vẻ đẹp cổ điển dễ tạo thiện cảm. Không cần tạo hình quá cầu kỳ, Jisoo vẫn nổi bật nhờ cảm giác thanh thoát, dịu dàng nhưng không mờ nhạt. Đây cũng là lý do cô thường được nhắc đến như một trong những visual tiêu biểu của nhóm nữ thế hệ 3.

Khi đứng cạnh nhau, Jennie làm khung hình có cá tính và hơi thở thời trang, Jisoo giữ lại nét mềm mại, nữ tính

Ảnh chung của Jennie - Jisoo được fan yêu thích vì hai người bổ trợ cho nhau khá rõ. Jennie làm khung hình có cá tính và hơi thở thời trang, Jisoo giữ lại nét mềm mại, nữ tính. Một người sắc sảo, một người nền nã, đặt cạnh nhau tạo nên tổ hợp visual rất đặc trưng của BLACKPINK, sang, dễ nhớ và không bị trộn lẫn giữa dàn idol nữ.

V - Jung Kook: chuẩn "sách giáo khoa" nam thần

Ở nhóm nam, V - Jung Kook là một trong những bộ đôi được gọi tên nhiều nhất. Cả hai đều là gương mặt có độ nhận diện rất lớn của BTS, nhưng sức hút khi đứng cạnh nhau đến từ việc họ không cùng một kiểu visual.

Ở nhóm nam, V - Jung Kook là một trong những bộ đôi được gọi tên nhiều nhất

V có gương mặt điện ảnh, đường nét sắc và thần thái trầm. Anh hợp với những khung hình lạnh, ánh sáng tối hoặc các layout có chiều sâu. Visual của V thường tạo cảm giác bí ẩn, xa cách và khó đoán, nhất là trong ảnh tạp chí hoặc những khoảnh khắc sân khấu được bắt cận mặt.

V có gương mặt điện ảnh, đường nét sắc và thần thái trầm

Jung Kook lại mang màu sắc nam tính, khỏe khoắn và đại chúng hơn.

Jung Kook lại mang màu sắc nam tính, khỏe khoắn và đại chúng hơn. Gương mặt sáng, nụ cười dễ tạo thiện cảm cùng năng lượng sân khấu mạnh giúp Jung Kook có sức hút rất trực diện. Nếu V thường khiến người xem chú ý bằng khí chất điện ảnh, Jung Kook lại kéo ánh nhìn bằng sự năng động và cảm giác gần gũi.

Khi đứng cạnh nhau, V - Jung Kook tạo ra kiểu khung hình gấp đôi visual và được fan chia sẻ lại rầm rộ

Khi đứng cạnh nhau, V - Jung Kook tạo ra đúng kiểu khung hình “sách giáo khoa” của visual nam idol. Cả hai có đủ những yếu tố fan thường tìm ở một bộ đôi nam thần như gương mặt đẹp, thần thái riêng, khí chất sân khấu và độ ăn ảnh cao. Một người kéo khung hình về phía lạnh, sâu và điện ảnh trong khi người còn lại làm tổng thể sáng hơn bằng năng lượng trẻ trung. Vì vậy, những khoảnh khắc chung của V - Jung Kook luôn dễ được fan lưu lại, chia sẻ và đưa vào các topic bàn về visual nam idol.

G-DRAGON - T.O.P: Khí chất biểu tượng khó trộn lẫn

Nếu nhiều bộ đôi được nhắc đến vì đẹp theo chuẩn idol, G-DRAGON - T.O.P lại nằm ở một nhóm khác. Cả hai không tạo cảm giác nam thần sạch sẽ, an toàn, mà mang màu sắc rất riêng của BIGBANG: thời trang, nổi loạn và khó trộn lẫn.

Nếu nhiều bộ đôi được nhắc đến vì đẹp theo chuẩn idol, G-Dragon - T.O.P lại nằm ở một nhóm khác

G-DRAGON có chất nghệ sĩ mạnh, luôn biến hóa và thường xuyên tạo ra những hình ảnh khó đoán. Anh không cần đi theo chuẩn đẹp truyền thống vẫn có sức hút riêng nhờ thần thái, phong cách và khả năng biến mọi tạo hình thành dấu ấn cá nhân.

G-DRAGON luôn biến hóa và thường xuyên tạo ra những hình ảnh khó đoán

T.O.P lại mang vẻ lạnh, trầm và nam tính hơn

T.O.P lại mang vẻ lạnh, trầm và nam tính hơn. Gương mặt góc cạnh, ánh nhìn sâu và khí chất điện ảnh giúp anh tạo ra màu sắc đối lập với G-DRAGON. Nếu G-DRAGON là sự phá cách, T.O.P là phần tĩnh, nặng đô và bí ẩn của khung hình.

Khi đứng cạnh nhau, G-DRAGON - T.O.P không chỉ là một cặp visual đẹp trai mà còn tạo nên một visual duo có bản sắc cá nhân rất khó thay thế

Khi đứng cạnh nhau, G-DRAGON - T.O.P không chỉ là một cặp visual đẹp trai. Họ giống một khung hình thời trang có cá tính mạnh, nơi mỗi người đều có khí chất riêng nhưng tổng thể không bị rời rạc. Dù Kpop đã qua nhiều thế hệ, bộ đôi này vẫn được nhắc lại như một visual duo có bản sắc rất khó thay thế.

Keonho - Seonhyeon: Bộ đôi mỹ nam kế thừa "di sản nhan sắc" của đế chế HYBE

Bên cạnh những cặp đã quá quen thuộc, Keonho - Seonhyeon cũng được nhắc đến như đại diện mới trong cuộc bàn luận về visual duo. So với các tiền bối đã có nhiều năm xây dựng hình ảnh, bộ đôi này gây chú ý theo cách trẻ trung hơn, gần với thói quen theo dõi idol hiện nay qua ảnh hậu trường, clip ngắn và khoảnh khắc đời thường. Cặp mỹ nam mới nổi nhóm CORTIS còn được biết đến như người kế thừa di sản nhan sắc của tập đoàn giải trí số 1, sau 2 duo đàn anh là V - Jung Kook và Soobin - Yeonjun của TXT.

Keonho - Seonhyeon cũng được nhắc đến như đại diện mới trong cuộc bàn luận về visual duo

Keonho có visual sáng, đường nét rõ và dễ tạo ấn tượng trong các khung hình cận mặt. Anh mang cảm giác tân binh nhưng không bị nhạt, đặc biệt là trong những khoảnh khắc được fan cắt lại trên mạng xã hội. Hình ảnh của Keonho hợp với kiểu visual sạch, trẻ và dễ lan truyền trong cộng đồng fan trẻ.

Keonho có visual sáng, đường nét rõ và dễ tạo ấn tượng trong các khung hình cận mặt

Seonhyeon lại bổ sung cho khung hình bằng nét mềm hơn, tạo cảm giác thân thiện và tự nhiên

Seonhyeon lại bổ sung cho khung hình bằng nét mềm hơn, tạo cảm giác thân thiện và tự nhiên. Khi đứng cạnh Keonho, cả hai không cần tạo hình quá nặng vẫn có sự ăn ý về mặt hình ảnh. Đây cũng là lý do fan bắt đầu gọi tên cặp đôi này trong các topic visual, dù họ chưa có bề dày biểu tượng như những bộ đôi gen 2 hay gen 3.

Khi đứng cạnh nhau, cả hai không cần tạo hình quá nặng vẫn có sự ăn ý về mặt hình ảnh

Việc Keonho - Seonhyeon xuất hiện cạnh những cái tên như Krystal - Sulli, Jennie - Jisoo hay V - Jung Kook cho thấy cách một visual duo được chú ý hiện nay đã thay đổi. Không nhất thiết phải có ảnh tạp chí kinh điển hay sân khấu lớn, chỉ cần đủ nổi bật trong những khoảnh khắc ngắn, một cặp tân binh cũng có thể được fan bàn tán.

Dù chỉ xuất phát từ một topic bàn luận của netizen, danh sách này vẫn cho thấy sức hút bền bỉ của những bộ đôi visual trong lòng fan. Visual vốn phụ thuộc nhiều vào gu thẩm mỹ cá nhân, nên rất khó khẳng định cặp nào thật sự “đỉnh” hơn cặp nào. Điều khiến topic này được quan tâm nằm ở việc mỗi bộ đôi đều đại diện cho một màu sắc riêng.

Krystal - Sulli gợi lại ký ức visual gen 2, Karina - Winter là tổ hợp nổi bật của gen 4, Jennie - Jisoo mang khí chất thời thượng của nhóm nữ toàn cầu, V - Jung Kook có sức hút nam thần đại chúng, G-DRAGON - T.O.P là biểu tượng khí chất khó trộn lẫn, còn Keonho - Seonhyeon đại diện cho lớp tân binh đang được fan chú ý.

Ảnh: X/Instagram