Bộ đôi "tài năng bị nhan sắc đè bẹp": Visual cực phẩm thành tiêu chuẩn quốc dân, vướng thị phi đến mấy vẫn hot vì đẹp

Nhan sắc là thứ duy nhất không thể phủ nhận ở bộ đôi này.

Một bài đăng đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Threads khi "đào" lại những khoảnh khắc huyền thoại của Irene và Cha Eun Woo tại các trận đấu bóng chày chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Không phải sân khấu hoành tráng hay concept được đầu tư cầu kỳ, chỉ là vài giây xuất hiện để thực hiện nghi thức ném bóng khai mạc, nhưng cả hai vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ.

Đoạn video đang viral về nhan sắc của Irene và Cha Eun Woo

Không cần hiệu ứng ánh sáng, không cần trang phục sân khấu hay lớp trang điểm dày, visual của Irene và Cha Eun Woo vẫn đủ sức áp đảo mọi khung hình. Sở hữu gương mặt được xem là "quà tặng của tạo hóa", khí chất nổi bật và sức hút tự nhiên hiếm có, họ trở thành ví dụ điển hình cho một thực tế đặc biệt của showbiz Hàn Quốc, đôi khi nhan sắc xuất chúng có thể tạo nên những ngoại lệ.

Visual của Irene và Cha Eun Woo đủ sức áp đảo mọi khung hình

Thế nhưng, đi cùng sự ngưỡng mộ là vô số tranh cãi kéo dài suốt sự nghiệp. Irene và Cha Eun Woo đều là những nghệ sĩ thường xuyên bị gắn với nhận xét "nhan sắc đè bẹp tài năng", nổi tiếng nhờ ngoại hình nhiều hơn chuyên môn. Điều đáng nói là dù vướng không ít thị phi, thậm chí đối diện những bê bối nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng, sức hút của họ vẫn chưa từng thực sự biến mất.

Đệ nhất mỹ nhân Kpop, nhan sắc nguyên bản 12 năm chưa có đối thủ

Irene tên thật là Bae Joo-hyun, sinh năm 1991, ra mắt cùng Red Velvet vào năm 2014 dưới trướng SM Entertainment. Với vai trò trưởng nhóm, center và visual, Irene nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất thế hệ thần tượng thứ ba. Bên cạnh các hoạt động cùng Red Velvet và nhóm nhỏ Irene & Seulgi, nữ idol còn tham gia diễn xuất qua web drama Women at a Game Company và phim điện ảnh Double Patty. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Irene chính thức debut solo vào cuối năm 2024 với mini album Like A Flower, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Thứ khiến Irene trở thành hiện tượng không phải âm nhạc hay diễn xuất, mà là nhan sắc

Tuy nhiên, thứ khiến Irene trở thành hiện tượng không phải âm nhạc hay diễn xuất, mà là nhan sắc. Trong nhiều năm, cô được truyền thông Hàn Quốc và cộng đồng fan quốc tế gọi bằng hàng loạt mỹ từ như "đệ nhất mỹ nhân Kpop", hay "Original Visual". Gương mặt của Irene gần như trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu đường nét thanh tú, tỷ lệ gương mặt cân đối, sống mũi cao, làn da trắng cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng, Irene tạo nên hình tượng sang trọng khó trộn lẫn. Ngay cả trong giai đoạn Kpop liên tục sản sinh những thế hệ idol mới, visual của cô vẫn được xem là một tượng đài chưa dễ thay thế.

Cận cảnh gương mặt được ví như "original visual" của Irene

Trong ngành thẩm mỹ Hàn Quốc, gương mặt Irene từng nhiều năm nằm trong nhóm hình mẫu được khách hàng yêu cầu nhiều nhất. Cô là một trong số ít idol có thể khiến công chúng đồng thuận rằng vẻ đẹp của mình gần như không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Đặc biệt, khi bước sang tuổi 35, Irene lại càng nhận được nhiều lời khen hơn. Những bộ ảnh quảng bá album solo Like A Flower hay photobook 1 Page of Irene từng tạo nên làn sóng thảo luận vì nhan sắc được đánh giá ngày càng mặn mà, trưởng thành nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp đặc trưng của hơn một thập kỷ trước.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá nổi bật về ngoại hình mà Irene phải đối diện với định kiến kéo dài suốt sự nghiệp. Dù giữ vị trí Main Rapper của Red Velvet, kỹ năng rap của cô thường xuyên trở thành đề tài chế giễu trên các diễn đàn Hàn Quốc. Nhiều khán giả nhận xét phần rap của Irene thiên về đọc lời hơn là thể hiện kỹ thuật. Ở mảng thanh nhạc, cô cũng không thể cạnh tranh với Wendy hay Seulgi - hai thành viên được xem là trụ cột chuyên môn của nhóm.

Irene nhiều lần bị gắn mác "bình hoa di động", một nhận xét gây tranh cãi nhưng tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm

Định kiến này bùng nổ mạnh mẽ nhất khi sub-unit Irene & Seulgi ra mắt năm 2020. Nhiều ý kiến cho rằng Seulgi gần như đảm nhiệm phần lớn các yếu tố chuyên môn từ hát, nhảy đến trình diễn, trong khi vai trò của Irene thiên về thu hút sự chú ý bằng hình ảnh. Chính vì vậy, cô nhiều lần bị gắn mác "bình hoa di động", một nhận xét gây tranh cãi nhưng tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm.

Nếu tranh cãi về năng lực chuyên môn chỉ dừng ở mức ý kiến cá nhân thì bê bối thái độ năm 2020 lại là cú sốc thực sự đối với hình tượng của Irene. Thời điểm đó, một biên tập viên thời trang kỳ cựu công khai tố cáo một nữ idol nổi tiếng đã có hành vi quát mắng và xúc phạm nhân viên trong khoảng 20 phút. Sau khi bài đăng xuất hiện, nhiều người trong ngành đồng loạt bày tỏ sự đồng tình, khiến dư luận nhanh chóng xác định nhân vật được nhắc đến là Irene.

Ồn ào thái độ khiến sự nghiệp Irene bị đóng băng 2 năm

Nữ thần tượng sau đó lên tiếng thừa nhận và xin lỗi trực tiếp. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích vẫn bùng nổ dữ dội. Hình tượng "nữ thần hoàn hảo" mà cô xây dựng trong nhiều năm gần như sụp đổ chỉ sau một đêm. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị ảnh hưởng, hoạt động cá nhân bị đóng băng trong thời gian dài. Phải đến sau khi tái ký hợp đồng với SM và trở lại mạnh mẽ vào năm 2024, Irene mới dần lấy lại vị thế trong làng giải trí.

Irene chỉ cần còn nhan sắc là vẫn được săn đón

Đáng chú ý, dù trải qua scandal nghiêm trọng, sức hút của Irene chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Đó là nghịch lý nhưng cũng là thực tế của ngành công nghiệp thần tượng. Khi ngoại hình đạt tới mức biểu tượng, giá trị thương mại mà nó tạo ra có thể vượt xa nhiều yếu tố khác. Và Irene chính là minh chứng tiêu biểu nhất.

Thiên tài gương mặt "càng đơ càng đẹp"

Nếu Irene được xem là chuẩn mực sắc đẹp của nữ thần tượng thế hệ 3 thì Cha Eun Woo là đại diện tiêu biểu nhất cho visual nam idol trong gần một thập kỷ qua. Tên thật Lee Dong-min, sinh năm 1997, Cha Eun Woo ra mắt cùng ASTRO vào năm 2016 dưới sự quản lý của Fantagio. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ thực sự bùng nổ sau khi lấn sân diễn xuất. Các bộ phim như My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty hay Wonderful World đã giúp nam nghệ sĩ trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tháng 7/2025, anh chính thức nhập ngũ, khép lại giai đoạn hoạt động đỉnh cao trước khi bước vào nghĩa vụ quân sự.

Cha Eun Woo - thiên tài gương mặt của Kbiz

Nhắc đến Cha Eun Woo, công chúng gần như mặc định đi kèm một danh xưng: "Face Genius" - thiên tài gương mặt. Không giống những mỹ nam sở hữu vẻ đẹp cá tính hoặc nổi loạn, Cha Eun Woo mang kiểu ngoại hình được xem là hoàn hảo tuyệt đối theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Từ tỷ lệ khuôn mặt, đường nét hài hòa đến chiều cao, vóc dáng đều gần như không có điểm yếu.

Nhiều người nhận xét anh giống hệt nhân vật nam chính bước ra từ truyện tranh. Thậm chí trong nhiều cuộc khảo sát sắc đẹp, Cha Eun Woo luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ được lựa chọn nhiều nhất khi nhắc đến hình mẫu lý tưởng. Visual ấy mang lại cho anh giá trị thương mại khổng lồ. Trong nhiều năm, Cha Eun Woo là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và xa xỉ phẩm. Hình tượng học giỏi, lịch thiệp, đời tư sạch giúp anh trở thành "con cưng" của các nhãn hàng và là nguồn doanh thu quan trọng của Fantagio.

Tuy nhiên, giống Irene, Cha Eun Woo cũng liên tục phải đối diện với nhận xét nổi tiếng nhờ ngoại hình hơn là năng lực

Tuy nhiên, giống Irene, anh cũng liên tục phải đối diện với nhận xét nổi tiếng nhờ ngoại hình hơn là năng lực. Ở lĩnh vực diễn xuất, Cha Eun Woo nhiều năm bị chỉ trích vì biểu cảm thiếu đa dạng. Khán giả cho rằng anh thường xuyên thể hiện cùng một kiểu nhân vật lạnh lùng, ít cảm xúc và có lối diễn "đơ", thậm chí bị mỉa mai "càng đơ càng đẹp".

Trong âm nhạc, vị trí của Cha Eun Woo tại ASTRO cũng không phải trung tâm chuyên môn. Giọng hát được đánh giá dễ nghe nhưng thiếu kỹ thuật nổi bật, khiến anh hiếm khi được xem là thành viên gánh vác phần âm nhạc của nhóm.

Đầu năm 2026, Cha Eun Woo đối diện với cú sốc lớn nhất sự nghiệp. Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả điều tra liên quan đến việc truy thu khoảng 20 tỷ won tiền thuế thu nhập cá nhân đối với Cha Eun Woo. Theo thông tin được công bố, cuộc thanh tra diễn ra trước thời điểm nam nghệ sĩ nhập ngũ đã phát hiện một công ty được cho là không có hoạt động kinh doanh thực chất, liên quan đến quá trình phân chia thu nhập giữa Cha Eun Woo và công ty quản lý.

Đầu năm 2026, Cha Eun Woo đối diện với cú sốc lớn nhất sự nghiệp

Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận bởi trốn thuế luôn là một trong những hành vi bị công chúng Hàn Quốc phản ứng mạnh nhất. Sau đó, Cha Eun Woo phải đăng tâm thư xin lỗi, cam kết hợp tác với cơ quan chức năng và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Nhiều thương hiệu cũng có động thái thận trọng hơn trước khi tiếp tục hợp tác cùng nam nghệ sĩ. Từ một biểu tượng hoàn hảo gần như không có vết xước, Cha Eun Woo lần đầu đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến danh tiếng của mình.

Mặt mộc của Cha Eun Woo cũng không tì vểt

Dẫu vậy, giống như Irene, câu chuyện của Cha Eun Woo cho thấy một thực tế khó phủ nhận trong ngành giải trí Hàn Quốc. Nhan sắc không thể thay thế tài năng, nhưng ở một số trường hợp đặc biệt, nó có thể tạo nên sức hút đủ lớn để giúp nghệ sĩ duy trì vị thế mà nhiều người khác khó đạt tới. Một người là "Original Visual" của Kpop thế hệ 3. Một người là "Face Genius" nổi tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc. Họ đều từng bị nghi ngờ về năng lực, từng vướng những bê bối khiến hình tượng lung lay. Nhưng sau tất cả, mỗi lần xuất hiện, Irene và Cha Eun Woo vẫn khiến mạng xã hội bàn tán chỉ bằng một bức ảnh hay vài giây video ngắn ngủi.