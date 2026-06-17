Không hẹn trước, MCK đột ngột tung album thứ 2 giữa đêm - fan nhạc gọi vội "Album của năm"!

MCK livestream, tự tay đăng tải từng con track trong album HVL lên YouTube.

Tối 17/6, làng nhạc Việt bất ngờ chứng kiến một màn "đánh úp" đúng nghĩa từ MCK. Không teaser đếm ngược, không thông báo giờ phát hành, cũng chẳng có bất kỳ chiến dịch truyền thông rầm rộ nào trước đó, nam rapper bất ngờ livestream và tự tay đăng tải từng ca khúc thuộc album phòng thu thứ hai mang tên HVL lên YouTube.

Động thái này khiến cộng đồng yêu nhạc không khỏi phấn khích. Hai tháng kể từ khi MCK tung trailer hé lộ dự án, nhiều người vẫn cho rằng album sẽ cần thêm thời gian hoàn thiện. Thế nhưng đúng tối 17/6, rapper sinh năm 1999 đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi chính thức đưa HVL đến với khán giả theo cách không ai ngờ tới.

MCK đánh úp album phòng thu thứ 2

Tính đến 21 giờ 30 phút tối 17/6, MCK đã lần lượt phát hành 21 track nhạc, mở đầu bằng bản intro mang tên Elegie. Thay vì tung toàn bộ sản phẩm cùng lúc trên các nền tảng như thông lệ, nam rapper chọn cách đăng tải từng ca khúc trong lúc livestream, biến khoảnh khắc ra mắt album thành một sự kiện trực tuyến đặc biệt. Mỗi lần một track mới xuất hiện, phần bình luận lại bùng nổ với hàng nghìn phản hồi từ người hâm mộ. Với số lượng track vẫn tăng dần trong đêm, nhiều người dự đoán album phòng thu thứ 2 của MCK sẽ phá kỷ lục về độ dài của 1 album tại Việt Nam.

Ngay từ những track đầu tiên, khán giả đã phần nào hình dung được bức tranh âm nhạc mà MCK muốn xây dựng trong HVL. Album được phát triển dựa trên hai nguồn cảm hứng chính. Một bên là màu sắc hip-hop gai góc, những lớp âm thanh dày đặc, cách xử lý vocal đóng tune mạnh tay cùng cá tính âm nhạc đặc trưng đã trở thành "thương hiệu" của MCK. Nội dung phần này nghiêng về quan điểm làm nghề, việc MCK tự nhìn nhận bản thân trong âm nhạc và những lời đáp trả với đám đông bên ngoài. MCK không ngại sử dụng từ ngữ gai góc, cần giới hạn độ tuổi. Bên còn lại là những câu chuyện về tình yêu, cảm xúc và các mối quan hệ được kể bằng góc nhìn nhiều chiêm nghiệm, sâu sắc. Ở phần này, âm nhạc được xử lý tinh tế với nhiều nhạc cụ và chậm rãi hơn.

Track 11 trong album HVL của MCK - Một Cái Ôm

Track 13 trong album HVL của MCK - Nếu Như Ta Chẳng Còn

Sự đối lập giữa hai mảng màu này tạo nên một tổng thể giàu cảm xúc. Nếu những bản rap đậm chất MCK tiếp tục phô diễn bản sắc riêng không thể nhầm lẫn, thì các ca khúc thiên về giai điệu và cảm xúc lại nhanh chóng chạm đến người nghe. Những bài hát như Nếu Như Ta Chẳng Còn, Là Gì Của Nhau, Liệm, Một Cái Ôm, Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng... nhận được lượng phản hồi tích cực ngay khi vừa xuất hiện. Nhiều khán giả dự đoán đây sẽ là những ca khúc dẫn đầu về lượt streaming trong thời gian tới nhờ giai điệu dễ tiếp cận và nội dung giàu tính đồng cảm.

Điều đáng chú ý là dù phát hành album hoàn toàn bất ngờ, không hề báo trước thời điểm cụ thể, sức hút của MCK vẫn được thể hiện rõ rệt qua lượng người nghe khổng lồ đổ về các nền tảng. Chỉ sau khoảng một giờ phát hành, mỗi ca khúc đã nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt nghe. Các từ khóa liên quan đến MCK và HVL cũng liên tục được cộng đồng mạng thảo luận trên nhiều nền tảng.

Dân tình được thoả mãn cơn "đói nhạc" MCK trong suốt thời gian nam rapper ở ẩn

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên chiến lược "đánh úp" của MCK phát huy hiệu quả. Nam rapper từ lâu đã xây dựng được một tệp khán giả trung thành và luôn tạo ra sức hút đặc biệt mỗi khi ra nhạc. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ lựa chọn chiến dịch quảng bá kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, MCK lại nhiều lần chứng minh rằng bản thân có thể tạo nên hiệu ứng lớn chỉ bằng chính âm nhạc. Sau một khoảng thời gian tương đối im ắng, chủ yếu xuất hiện với các sản phẩm remake hoặc những hoạt động nhỏ lẻ, sự trở lại lần này được xem như câu trả lời mà người hâm mộ chờ đợi từ lâu. Dân tình được thoả mãn cơn "đói nhạc" MCK trong suốt thời gian nam rapper ở ẩn.

Nếu album đầu tay 99% từng đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong sự nghiệp của MCK, thì HVL đang được đánh giá là một sự nâng cấp đáng kể. Không chỉ mở rộng về mặt số lượng ca khúc, âm thanh, dự án mới còn cho thấy những thay đổi trong cách kể chuyện, cách xây dựng cảm xúc và chiều sâu trong tư duy âm nhạc của nam rapper. Những trải nghiệm cá nhân dường như được phản ánh rõ nét hơn, tạo nên một MCK vừa quen thuộc nhưng cũng có nhiều khác biệt.

Trên các diễn đàn âm nhạc và mạng xã hội, nhiều fan nhạc nhanh chóng gọi tên HVL vào danh sách những ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Album của năm"

Dù phần lớn người nghe thậm chí còn chưa kịp thưởng thức hết album, những phản ứng đầu tiên đã vô cùng tích cực. Trên các diễn đàn âm nhạc và mạng xã hội, nhiều fan nhạc nhanh chóng gọi tên HVL vào danh sách những ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Album của năm". Đây có thể là nhận định còn sớm, nhưng cũng đủ cho thấy mức độ kỳ vọng và sự phấn khích mà dự án mới của MCK đang tạo ra. Giữa một thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh, việc một nghệ sĩ có thể khiến công chúng thức đêm nghe nhạc, theo dõi livestream và bàn luận sôi nổi chỉ bằng một cú phát hành bất ngờ là điều không dễ xảy ra. Và tối 17/6, MCK đã làm được điều đó với HVL.