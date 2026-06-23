4 trụ cột nhan sắc showbiz: Sang chảnh cỡ Jennie vẫn chịu thua "nhan sắc ngàn năm có một"

Netizen gọi tên 4 mỹ nhân nổi bật trong một topic visual gây chú ý, điều bất ngờ là Jennie vẫn chưa phải số 1.

Một chủ đề đang được bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc xoay quanh những gương mặt có visual hợp gu nhất trong dàn nghệ sĩ thuộc Big 4 - gồm YG, SM, JYP và HYBE. Topic này không phân biệt nam hay nữ, nhưng những mỹ nhân được gọi tên nhiều nhất lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bởi hầu hết đều là các biểu tượng nhan sắc quen thuộc của làng giải trí.

Sau khi nhận về nhiều phản hồi, các bình luận trong topic được tổng hợp lại và cho ra bảng xếp hạng visual gây bàn tán. Ở bảng tổng, Suzy nhận được nhiều lượt nhắc đến nhất và giữ hạng 1, Jennie theo sát ở vị trí thứ 2, trong khi Sulli đứng hạng 3.

Dân mạng Hàn Quốc chọn ra 4 cái tên đại diện cho visual của từng công ty Big 4

Đáng chú ý, HYBE lại là trường hợp gây tranh luận nhất khi top 5 nghệ sĩ được chọn nhiều nhất của công ty này đều là nam idol gồm V, Jungkook, Keonho, Jin và Soobin. Nếu xét riêng visual nữ, HYBE gần như không có một đại diện áp đảo như Suzy ở JYP, Sulli ở SM hay Jennie ở YG. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn nhắc đến Sakura như lựa chọn nổi bật nếu phải tìm một mỹ nhân đại diện cho công ty này.

Suzy - “tình đầu quốc dân” vẫn là tường thành khó vượt

Suzy đứng đầu bảng tổng và cũng là gương mặt được gọi tên nhiều nhất ở JYP. Đây là kết quả không quá bất ngờ, bởi trong các topic visual, Suzy gần như luôn là cái tên mặc định mỗi khi nhắc đến những mỹ nhân có sức hút đại chúng bền bỉ nhất.

Suzy nổi tiếng với danh xưng “tình đầu quốc dân”

Ra mắt cùng Miss A, Suzy nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một idol nhóm nữ. Cô phủ sóng mạnh ở âm nhạc, quảng cáo và phim ảnh, đặc biệt sau vai diễn trong Architecture 101. Danh xưng “tình đầu quốc dân” từ đó gắn chặt với Suzy, trở thành một trong những biệt danh hiếm hoi vẫn giữ sức nặng sau nhiều năm.

Suzy ghi điểm bằng gương mặt sáng, đường nét hài hòa, nụ cười tươi và cảm giác tự nhiên rất dễ tạo thiện cảm

Visual của Suzy không đi theo hướng sắc lạnh hay quá cầu kỳ. Cô ghi điểm bằng gương mặt sáng, đường nét hài hòa, nụ cười tươi và cảm giác tự nhiên rất dễ tạo thiện cảm. Nhan sắc của Suzy thường được công chúng nhận xét là đẹp theo kiểu gần gũi nhưng không nhạt, trong trẻo nhưng vẫn đủ nổi bật giữa đám đông. Chính cảm giác “không cần cố vẫn đẹp” này, nhiều người ca ngợi Suzy là "nhan sắc ngàn năm có một", trở thành hình mẫu chuẩn mực rất được lòng khán giả Hàn.

Cảm giác “không cần cố vẫn đẹp” , nhiều người ca ngợi Suzy là "nhan sắc ngàn năm có một"

Theo thời gian, Suzy cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong hình ảnh. Nếu thời mới ra mắt, cô gắn với vẻ ngoài thanh xuân, ngọt ngào và có phần bầu bĩnh, thì hiện tại Suzy mang nhiều nét thanh lịch, nền nã hơn. Khi xuất hiện tại sự kiện, chụp tạp chí hay đóng phim, cô vẫn giữ được lợi thế là gương mặt dễ tạo thiện cảm, không bị phụ thuộc quá nhiều vào kiểu trang điểm hay concept. Đó cũng là lý do dù nhiều thế hệ mỹ nhân mới liên tục xuất hiện, Suzy vẫn giữ vị trí riêng trong lòng công chúng.

Jennie - biểu tượng visual thời thượng, đẹp nhất ở thần thái khó sao chép

Jennie xếp thứ 2 bảng tổng và dẫn đầu riêng ở YG. Chi tiết này gây bàn tán vì trong BLACKPINK, Jisoo thường được xem là visual truyền thống, nhưng ở topic này Jennie mới là người được gọi tên nhiều nhất nội bộ công ty.

Jennie được bình chọn visual đại diện của YG

Visual của Jennie không đi theo chuẩn hiền hòa, thanh thuần quen thuộc. Cô gây ấn tượng bằng gương mặt nhỏ, má tròn nhẹ, môi đầy và ánh mắt hơi “mèo”, tạo cảm giác vừa sang chảnh vừa lạnh. Đường nét của Jennie không quá sắc theo kiểu mỹ nhân truyền thống, nhưng lại có độ nhận diện rất cao, nhìn một lần là khó lẫn với ai.

Ngay từ khi ra mắt, Jennie đã tạo dấu ấn bằng hình ảnh khác biệt với nét đẹp cá tính, có độ sắc và rất dễ nhận diện

Ngay từ khi ra mắt, Jennie đã tạo dấu ấn bằng hình ảnh khác biệt. Cô không đi theo kiểu visual hiền hòa, thanh thuần quen thuộc mà nổi bật bằng nét đẹp cá tính, có độ sắc và rất dễ nhận diện. Gương mặt nhỏ, đôi má tròn nhẹ, môi đầy và ánh mắt hơi “mèo” tạo cho Jennie vẻ ngoài vừa sang chảnh, vừa có chút lạnh lùng. Đây cũng là điểm khiến visual của cô không bị trộn lẫn giữa dàn mỹ nhân nhóm nữ.

Điểm khiến Jennie khác biệt nằm ở thần thái khó thể sao chép

Điểm khiến Jennie khác biệt nằm ở thần thái. Chỉ cần một ánh nhìn, biểu cảm hờ hững hoặc cái nghiêng mặt rất nhẹ, cô đã tạo được cảm giác đắt giá. Jennie đẹp theo kiểu không cần cố mềm mại hay an toàn, mà thắng bằng sự tự tin, sắc sảo và chút bất cần. Đây cũng là màu sắc làm nên một IT Girl đúng nghĩa, thứ khiến cô nổi bật từ sân khấu đến tạp chí và các show thời trang quốc tế. Sức hút của Jennie vì vậy không chỉ nằm ở gương mặt, mà ở khí chất thời thượng rất khó sao chép.

Sulli - visual huyền thoại của SM

Ở SM, Sulli là cái tên đứng đầu. Trên bảng tổng, cô xếp thứ 3, vượt qua nhiều visual nổi bật khác như Karina, Wonbin, Sungchan hay Jaehyun. Đây cũng là vị trí mang nhiều cảm xúc nhất trong danh sách, bởi Sulli từ lâu đã được xem là một trong những gương mặt khó thay thế của SM.

Sulli được chọn là một trong những gương mặt khó thay thế của SM

Sulli từng là một trong những visual đặc biệt nhất của f(x), đồng thời là mỹ nhân có màu sắc rất riêng trong dàn idol cùng thời. Cô không chỉ đẹp theo kiểu trong trẻo, mà còn có nét phóng khoáng, tự nhiên và hơi nổi loạn. Sự đối lập này khiến hình ảnh Sulli khác biệt: vừa ngọt ngào, vừa tự do, vừa có chút gì đó rất khó nắm bắt.

Công chúng từng ưu ái gọi Sulli là “trái đào sống” nhờ làn da trắng, gò má ửng hồng, đôi môi đầy và nụ cười rạng rỡ

Công chúng từng ưu ái gọi Sulli là “trái đào sống” nhờ làn da trắng, gò má ửng hồng, đôi môi đầy và nụ cười rạng rỡ. Đây là kiểu visual không cần tạo hình quá nặng vẫn có thể gây ấn tượng. Sulli thường đẹp nhất trong những khoảnh khắc tự nhiên, khi nụ cười và ánh mắt của cô tạo cảm giác tươi sáng, mềm mại nhưng vẫn có cá tính riêng.

Việc Sulli tiếp tục đứng top cao trong một topic visual cho thấy sức ảnh hưởng hình ảnh của cô vẫn chưa hề phai đi

Không chỉ là một visual đẹp, Sulli còn từng ảnh hưởng đến xu hướng làm đẹp của giới trẻ. Cách trang điểm nhẹ, má hồng tự nhiên, môi đỏ căng và phong cách thời trang phóng khoáng của cô nhiều lần được nhắc lại như dấu ấn riêng. Việc Sulli tiếp tục đứng top cao trong một topic visual cho thấy sức ảnh hưởng hình ảnh của cô vẫn chưa hề phai đi, kể cả khi làng giải trí đã thay đổi qua nhiều thế hệ.

HYBE vắng bóng mỹ nhân trong top đầu, Sakura được nhắc như lựa chọn nữ sáng giá

Nếu xét riêng visual nữ, HYBE là trường hợp gây chú ý nhất. Trong top 5 nghệ sĩ được chọn nhiều nhất của công ty này, không có nữ idol nào xuất hiện. Các vị trí dẫn đầu đều thuộc về nam nghệ sĩ gồm V, Jungkook, Keonho, Jin và Soobin.

Sakura được nhắc đến nhiều nhất khi danh sách top đầu của HYBE toàn các mỹ nam

Điều này khiến HYBE gần như “trống ghế” trong bài toán tìm mỹ nhân đại diện. So với SM có Sulli, JYP có Suzy hay YG có Jennie - Jisoo, HYBE chưa có một visual nữ tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ trong topic này. Đây cũng là điểm khiến chủ đề dễ kéo tranh luận, bởi HYBE hiện sở hữu nhiều nhóm nữ nổi bật nhưng chưa có cái tên nào áp đảo tuyệt đối ở bảng chọn này.

Sakura ghi điểm bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, có cảm giác “idol Nhật” rõ nét

Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn nhắc đến Sakura. Nữ idol người Nhật có hành trình sự nghiệp đặc biệt khi hoạt động qua nhiều đội hình, nhiều thị trường và nhiều giai đoạn khác nhau trước khi trở thành thành viên LE SSERAFIM. Cô ghi điểm bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, có cảm giác “idol Nhật” rõ nét nhưng vẫn đủ thích nghi với môi trường Kpop.

Sakura trở thành gương mặt nữ nổi bật nhất khi nhắc đến viusual của HYBE

Sakura không phải cái tên đứng đầu bảng thống kê, nhưng xét về fame, độ nhận diện và câu chuyện tái debut nhiều lần vẫn giữ sức hút, cô là lựa chọn dễ được đưa vào tranh luận khi nói về visual nữ của HYBE. Trong khi top đầu của công ty này đang bị dàn nam idol chiếm trọn spotlight, Sakura trở thành gương mặt nữ nổi bật nhất được nhiều người nhắc đến như một phương án đại diện.

Dù chỉ mang tính tham khảo, bảng xếp hạng này vẫn cho thấy sức nặng của những “tường thành nhan sắc” trong lòng công chúng. Suzy, Jennie và Sulli lần lượt chiếm nhóm đầu nhờ visual nổi bật, còn Sakura trở thành cái tên nữ đáng chú ý nhất khi HYBE không có mỹ nhân nào lọt top đầu chính thức.

Ảnh: X/IG