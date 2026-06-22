Nhóm nữ hạng bét của "ngũ long công chúa" flop đến mức này: Ra nhạc chả ai nghe, hàng triệu người kéo vào mỉa mai

Nhóm nữ từng càn quét BXH nay rơi vào báo động đỏ sau màn trở lại "flop thảm".

i-dle comeback mờ nhạt

Mới đây, i-dle nhận được sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội sau khi phát hành Crow single mở đường cho mini album thứ 9 We made. MV ra mắt ngày 14/6, trong khi bản nhạc số được tung vào 15/6. Dù sản phẩm được đầu tư với màu sắc dark hip-hop, concept u tối và hình ảnh con quạ mang tính biểu tượng, thành tích của nhóm trong lần trở lại này mới là điều khiến công chúng bàn tán.

MV Crow - i-dle

Crow mang màu sắc dark hip-hop với nhịp beat nặng, dồn dập và nhiều lớp âm thanh điện tử sắc lạnh. Ca khúc tạo cảm giác căng thẳng ngay từ đầu, vừa gai góc vừa có phần áp chế, đúng với hình tượng mà i-dle theo đuổi trong lần trở lại này. Phần lời mượn hình ảnh con quạ để nói về bản năng sinh tồn, tham vọng và khao khát đứng vững giữa những áp lực bủa vây.

MV cũng đi theo tinh thần u tối, sử dụng sự đối lập giữa hai gam đen và trắng để tạo không khí lạnh lẽo, bí ẩn. Tạo hình của các thành viên được đẩy theo hướng sắc bén, cá tính, kết hợp cùng vũ đạo mạnh và bối cảnh tối màu, giúp tổng thể sản phẩm giữ được cảm giác kịch tính từ đầu đến cuối.

i-dle trở lại với màu sắc dark hip-hop, u tối

Tuy nhiên, sau khi phát hành, thành tích của Crow lại trở thành tâm điểm bị soi. Sau 1 ngày ra mắt bản nhạc số, ca khúc chỉ ghi nhận 150.862 stream trên Spotify. Đây là con số thấp bất thường với một nhóm nữ từng thuộc nhóm mạnh về digital và đây cũng là lượt stream mở màn thấp kỷ lục của i-dle kể từ năm 2024 đến nay.

Không chỉ Spotify, thành tích nội địa của Crow cũng không khả quan. Ca khúc debut ở #8 Bugs, #224 Genie và không lọt main chart Melon. Với một nhóm từng nhiều lần đạt Perfect All-Kill, kết quả này nhanh chóng bị gọi là cú rơi gây sốc.

Bài đăng cập nhật thành tích của i-dle trên X lại hút tới 4,5 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày

Đáng nói, bài đăng cập nhật thành tích 150.862 stream của i-dle trên X lại hút tới 4,5 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu trước con số này, kèm theo không ít lời mỉa mai về sự tụt dốc của nhóm.

Thành tích này một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động cho i-dle, nhất là khi nhóm từng có giai đoạn rất thành công và được xếp vào nhóm "ngũ long công chúa" của thế hệ mới. Khi i-dle thường được đặt cạnh IVE, aespa, NewJeans và LE SSERAFIM trong các cuộc so sánh về thành tích, sức hút lẫn độ phủ truyền thông. Chính vì từng đứng trong nhóm được kỳ vọng cao như vậy, cú rơi của Crow càng khiến công chúng bàn tán xôn xao.

Chuỗi trượt dài của i-dle sau thời hoàng kim

Thành tích của Crow một lần nữa làm dấy lên tranh luận về phong độ hiện tại của i-dle. Trước đó, nhóm từng có giai đoạn hoàng kim với loạt ca khúc càn quét BXH như Tomboy, Nxde, Queencard và Fate . Sau Fate, nhóm không còn duy trì được sức áp đảo như giai đoạn 2022 đến đầu 2024. Klaxon khi ra mắt có màn thể hiện chật vật hơn hẳn, chỉ quanh quẩn ở nửa sau Top 50 và không thể chạm đến vị trí #1 trên các bảng xếp hạng lớn như Melon hay Genie.

Thành tích âm nhạc của i-dle trượt dài theo thời gian

Tham vọng quốc tế của nhóm cũng không tạo được hiệu ứng rõ rệt. Ca khúc tiếng Anh I Want That gần như chìm nghỉm trên các bảng xếp hạng, trong khi MV chỉ đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem sau 12 tiếng đầu. Con số này bị xem là thấp so với vị thế của một nhóm nữ từng thuộc nhóm dẫn đầu thế hệ mới.

Ở mảng album, i-dle từng là cái tên thuộc nhóm bán triệu bản, nhưng lợi thế này cũng dần bị thu hẹp. Năm 2025, nhóm đạt khoảng 1.125.585 bản, xếp hạng 6 trong nhóm nữ. Con số này khiến i-dle bị bỏ lại phía sau bởi nhiều cái tên cùng thời và đàn em như IVE, aespa, NMIXX hay LE SSERAFIM.

Chặng Bắc Mỹ của 2026 Syncopation World Tour bị hủy toàn bộ

Đỉnh điểm khiến tin đồn i-dle trượt dài lan rộng là sự cố chặng Bắc Mỹ của 2026 Syncopation World Tour bị hủy toàn bộ. Phía Cube Entertainment đưa ra lý do liên quan đến việc cân nhắc định hướng hoạt động toàn cầu, lịch trình địa phương và các hoàn cảnh khác. Tuy nhiên, lời giải thích này không dập tắt được tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến nghi ngờ nguyên nhân thật sự đến từ tình hình bán vé không khả quan, khi một số sơ đồ ghế tại các thành phố ở Mỹ bị soi còn trống khá nhiều. Dù đây không phải lý do được công ty xác nhận, việc hủy cả chặng Bắc Mỹ vẫn khiến sức hút quốc tế của i-dle bị đặt dấu hỏi lớn.

Từ vị thế nhóm nữ từng được tung hô vì cá tính âm nhạc và có thành tích khủng, i-dle hiện đang phải đối mặt với tình trang đáng báo động.

Bên cạnh thành tích, định hướng hình ảnh của i-dle cũng gây tranh cãi. Việc đổi tên thành i-dle, làm mới lại các sản phẩm cũ và những tranh luận xoay quanh concept khiến nhóm mất thêm điểm trong mắt một bộ phận khán giả. Từ vị thế nhóm nữ từng được tung hô vì cá tính âm nhạc riêng, i-dle hiện đang phải đối mặt với nhiều thành tích ảm đạm liên tục.

Ảnh: X