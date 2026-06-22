Mỹ nhân đẹp nhất thế giới là "bùa hộ mệnh” của loạt đội tuyển World Cup, cứ "dính vía" là thắng lớn

Loạt đội tuyển thắng lớn tại World Cup 2026 đều nhờ “vía” của mỹ nhân này.

Một chi tiết khá thú vị đang được dân mạng bàn tán trong những ngày World Cup 2026 diễn ra khi Shakira bỗng được gọi vui là “bùa hộ mệnh” của giải đấu năm nay. Câu chuyện bắt đầu từ việc một loạt đội tuyển được nhắc đến như Tây Ban Nha, Ai Cập vừa có kết quả khả quan trên sân cỏ, vừa trùng hợp là những thị trường đang nghe khá mạnh ca khúc chủ đề Dai Dai do Shakira và Burna Boy thể hiện.

Sakira được gọi vui là “bùa hộ mệnh” của World Cup 2026

Câu chuyện bắt đầu từ loạt kết quả khả quan của một số đội tuyển được nhắc nhiều những ngày qua. Tây Ban Nha vừa có chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Xê Út, lấy lại khí thế sau trận ra quân chưa thật sự như ý. Trong khi đó, Ai Cập cũng gây chú ý khi ngược dòng thắng New Zealand 3-1, một kết quả đủ để đội bóng này tạo điểm nhấn lớn tại bảng đấu.

Nhưng điểm khiến dân mạng bắt đầu liên hệ với Shakira nằm ở dữ liệu nghe nhạc của Dai Dai tại chính các quốc gia này. Tại Tây Ban Nha, ca khúc chủ đề World Cup 2026 đang duy trì loạt thứ hạng rất đẹp trên các nền tảng âm nhạc: #1 iTunes, #1 YouTube, #6 Spotify, #6 Apple Music, #3 Shazam và #4 Deezer. Nói cách khác, đây không chỉ là một ca khúc World Cup được nghe cho có không khí, mà đang thật sự được yêu thích tại thị trường này.

Với Ai Cập, mức độ không áp đảo như Tây Ban Nha nhưng Dai Dai vẫn có mặt trên nhiều nền tảng. Ca khúc đang đứng #15 iTunes, #168 Spotify, #52 Apple Music và #20 Shazam tại Ai Cập.

Những đội tuyển dành chiến thắn lớn đều là nơi ca khúc Dai Dai của Shakira được yêu thích hoặc cô sắp có buổi biểu diễn tại đây

Từ đây, cụm “bùa hộ mệnh World Cup” bắt đầu được dùng như một cách nói vui. Shakira không ra sân, không liên quan đến chiến thuật, càng không thể quyết định tỷ số. Nhưng các quốc gia có kết quả tốt trên sân cỏ, Dai Dai cũng có thành tích nghe nhạc khả quan tại thị trường đó. Chỉ cần từng đó, dân mạng đã có lý do để đùa rằng cứ đội nào “nghe nhạc Shakira” là có vía thắng trận.

Câu chuyện còn được đẩy thêm vì Shakira cũng đang có lịch diễn tại cả Tây Ban Nha lẫn Ai Cập. Trong khuôn khổ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, nữ ca sĩ có lịch trình tại Madrid, Tây Ban Nha. Riêng Ai Cập, Shakira sẽ biểu diễn tại Pyramids of Giza vào ngày 28/11/2026.

Shakira chính là nữ hoàng World Cup

Điều đáng nói là Shakira không phải cái tên xa lạ với World Cup. Ngược lại, mỗi lần giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra, nữ ca sĩ Colombia gần như luôn được nhắc đến như một biểu tượng âm nhạc đặc biệt. Năm nay, cô trở lại bằng Dai Dai, ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 kết hợp cùng Burna Boy. MV của ca khúc cũng đã vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube sau khoảng 4 tuần, tiếp tục cho thấy sức hút rất riêng của Shakira mỗi khi gắn với bóng đá.

Dai Dai của Shakira và Burna Boy đã vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube sau khoảng 4 tuần

Trước Dai Dai, Shakira từng có Waka Waka năm 2010 - một trong những ca khúc World Cup nổi tiếng nhất lịch sử. Đây cũng là lý do cô thường được gọi là “nữ hoàng World Cup”. Không cần năm nào cũng xuất hiện, Shakira vẫn là cái tên khiến khán giả lập tức liên tưởng đến không khí sân vận động, vũ đạo tập thể, sắc màu lễ hội và cảm giác bóng đá bước ra khỏi khuôn khổ 90 phút trên sân. Không những vậy, Shakira còn từng được People en Español vinh danh trong danh sách 50 người đẹp nhất năm 2023 khiến tên tuổi cô luôn được chú ý mỗi khi xuất hiện.

Ở World Cup 2026, Shakira tiếp tục có thêm khoảnh khắc lớn khi biểu diễn Dai Dai cùng Burna Boy tại lễ khai mạc ở Mexico City. Từ YouTube, các nền tảng nghe nhạc đến sân khấu khai mạc, Dai Dai trở thành một phần không thể tách rời trong bầu không khí World Cup năm nay. Và sắp tới đây, Shakira cũng sẽ là nghệ sĩ biểu diễn trong sân khấu giữa giờ của đêm chung kết diễn ra vào tháng 7.

Dù không ra sân thi đấu, Shakira luôn được nhắc đến như một cái tên đặt biệt không thể thiếu mỗi màu World Cup

Vì vậy, chuyện Shakira được gọi vui là “bùa hộ mệnh” của các đội tuyển nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Tây Ban Nha thắng đậm, Ai Cập thắng trận đáng chú ý, Dai Dai lại đang có mặt trên nhiều BXH tại các thị trường này. Một chuỗi trùng hợp đủ đẹp để Shakira thêm một lần chiếm sóng World Cup theo cách rất riêng: không đá phút nào, nhưng vẫn khiến fan bóng đá réo tên sau những trận thắng.

Ảnh: X/FIFA