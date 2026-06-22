Bí mật của HIEUTHUHAI

Người hâm mộ xôn xao trước động thái mới nhất của HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI chính thức công bố concert đầu tiên trong sự nghiệp

Đúng 12h trưa ngày 22/6, HIEUTHUHAI khiến người hâm mộ vỡ òa khi chính thức tung trailer cho Mắt Nhắm Mắt Mở Concert, concert solo đầu tiên trong sự nghiệp của nam rapper. Sau thời gian dài được đồn đoán, mọi thông tin quan trọng cuối cùng cũng được xác nhận. Concert sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2026 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

MẮT NHẮM MẮT MỞ CONCERT Trailer

Ngay khi trailer được đăng tải, thông tin này nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn. Với HIEUTHUHAI, đây không chỉ là một đêm diễn riêng, mà còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển của nam rapper sau nhiều năm đi từ rap game, show thực tế đến vị trí một trong những nghệ sĩ trẻ có sức hút hàng đầu hiện tại.

HIEUTHUHAI trong trailer concert

Trong trailer HIEUTHUHAI xuất hiện trong chiếc hoodie đen in dòng chữ “người im lặng”, một mình đi qua hành lang, cầu thang sắt và những khu vực hậu trường của nhà thi đấu. Cao trào đến khi anh bước ra khoảng sân trống, cởi hoodie để lộ áo thun trắng có chữ “VIỆT NAM” , rồi lặng lẽ ngồi xuống giữa Nhà thi đấu Phú Thọ. Không khán giả, không ánh đèn, không tiếng hò reo, trailer chỉ để lại hình ảnh nam rapper đứng trước một không gian khổng lồ mà anh sắp phải tự mình lấp đầy vào ngày 1/8.

Trước khi trailer được công bố, thông tin về concert của HIEUTHUHAI đã được bàn tán khắp mạng xã hội. Ngày 20/6, hình ảnh một khu check-in tại Landmark 81 xuất hiện với dòng gợi ý “ Mắt Nhắm Mắt Mở Concert đang trong quá trình xây dựng ”.

Thông tin về concert của HIEUTHUHAI đã được bàn tán khắp mạng xã hội khi một khu check-in tại Landmark 81 xuất hiện

Từ đó, fan bắt đầu soi từng chi tiết. Cụm từ “6 năm” đ ược treo tại khu check-in khiến nhiều người dự đoán đêm diễn có thể rơi vào ngày 1/8/2026, trùng mốc 6 năm King Of Rap lên sóng, chương trình đưa HIEUTHUHAI đến gần hơn với khán giả đại chúng. Địa điểm cũng được fan bàn luận, trong đó Nhà thi đấu Phú Thọ và Quân khu 7 là 2 cái tên được nhắc nhiều nhất.

HIEUTHUHAI chọn Nhà thi đấu Phú Thọ cho concert solo đầu tiên

Đến trailer trưa 22/6, mọi suy đoán lớn nhất đã được xác nhận. HIEUTHUHAI chọn Nhà thi đấu Phú Thọ cho concert solo đầu tiên. Đây là không gian quen thuộc với nhiều sự kiện âm nhạc tại TP.HCM, có sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi và tối đa có thể lên gần 8.000 khán giả tùy cách dựng sân khấu. Với sức hút hiện tại, việc HIEUTHUHAI chọn Nhà thi đấu Phú Thọ cho concert solo đầu tiên là bước đi nhiều tham vọng.

Cột mốc lớn sau nhiều năm bùng nổ

Việc HIEUTHUHAI công bố concert ở thời điểm này không quá bất ngờ nếu nhìn lại hành trình hoạt động của anh trong nhiều năm qua. Đặc biệt ở nửa đầu năm 2026, nam rapper liên tục có những cột mốc đáng chú ý, từ album cá nhân, thành tích trên nền tảng nghe nhạc đến độ thảo luận trên mạng xã hội.

HIEUTHUHAI đang có năm 2026 hoạt động năng nổ

Ngày 22/4, HIEUTHUHAI chính thức ra mắt album phòng thu thứ hai Mắt Nhắm Mắt Mở. Album gồm 12 ca khúcphần lớn nghiêng về Pop/R&B, rap love và phần cuối chuyển sang Rap/Hip-hop trực diện hơn. Sau khi lên sóng, Mắt Nhắm Mắt Mở nhanh chóng mang về cho HIEUTHUHAI một cột mốc đáng chú ý.

Album lọt Top Albums Debut Global của Spotify ở vị trí #10 trong dữ liệu Thành tích này đưa nam rapper vào nhóm rất hiếm nghệ sĩ Việt có album xuất hiện trên BXH ra mắt toàn cầu của Spotify, cho thấy sức nghe không chỉ dừng ở độ bàn tán trên mạng xã hội. Ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói trở thành ca khúc được yêu thích của giới trẻ hiện nay đã đạt hơn 34 triệu lượt xem trên YouTube.

Exit Sign của HIEUTHUHAI chuẩn bị cán mốc 100 triệu lượt nghe tren Spotify

Không chỉ có album mới, HIEUTHUHAI còn đang nắm trong tay một bản hit có sức sống dài hơi là Exit Sign . Ca khúc từng vượt mốc 86 triệu lượt nghe trên Spotify hồi đầu tháng 3. Đến thời điểm nam rapper công bố concert, ca khúc tiếp tục áp sát mốc 100 triệu stream. Đây là cột mốc rất hiếm với một ca khúc Việt, càng khiến concert solo đầu tiên của HIEUTHUHAI có thêm sức nặng.

HIEUTHUHAI đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ có sức hút mạnh nhất hiện tại

Sau nhiều năm bước ra từ King Of Rap, HIEUTHUHAI đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ có sức hút mạnh nhất hiện tại khi nhạc có hit, hình ảnh có độ nhận diện, fanbase đông và liên tục phủ sóng từ sân khấu âm nhạc đến show thực tế. Từ một rapper được chú ý trong cộng đồng rap, anh dần bước ra thị trường đại chúng và tạo được chuỗi thành tích đủ để concert solo đầu tiên không chỉ là màn “thử sức”, mà là cột mốc được chờ đợi từ lâu.

Vì vậy, Mắt Nhắm Mắt Mở Concert không chỉ là đêm diễn riêng đầu tiên trong sự nghiệp HIEUTHUHAI, mà còn là cột mốc lớn tiếp theo trong hành trình đi sự nghiệp nổi bật của một những nghệ sĩ trẻ có sức hút nhất hiện tại.

Ảnh: FBNV