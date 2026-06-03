Hết HIEUTHUHAI rồi lại chê Sơn Tùng hết thời, Dế Choắt không còn gì ngoài việc "lèm bèm" hay sao?

Dế Choắt lại gây chú ý vì những nhận xét về màn comeback của Sơn Tùng.

Dế Choắt cho rằng Sơn Tùng M-TP đã hết thời

Come My Way ra mắt ngày 28/5 của Sơn Tùng M-TP hiện tại vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạn xã hội. Đã 5 ngày kể từ khi ra mắt, Come My Way của Sơn Tùng M-TP và Tyga vẫn được đem ra bàn tán và mổ xẻ khắp nơi trên mạng xã hội dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Mới đây, một đoạn clip của Dế Choắt đăng tải trên trang cá nhân cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn của dân mạng khi bàn tán về vấn đề liệu Sơn Tùng M-TP có hết thời hay không.

Dế Choắt đưa ra quan điểm về việc Sơn Tùng M-TP hết thời

Tối ngày 1/6, Dế Choắt bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân một đoạn clip với tiêu đề: "Sơn Tùng có vẻ đuối và sắp hết thời?". Mở đầu video, nam rapper không ngần ngại khẳng định Sơn Tùng M-TP thực sự đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Dựa trên kinh nghiệm 10 năm làm nhạc, Dế Choắt tự tin phân tích sản phẩm của giọng ca Thái Bình dưới góc độ của một người trong nghề.

Đi vào chi tiết, Dế Choắt bóc tách MV Come My Way thành nhiều yếu tố để chê bai. Về phần hình ảnh, anh cho rằng việc Sơn Tùng sử dụng biểu tượng chim hạc mang tính dân tộc chỉ là vỏ bọc để phô trương bề thế và ra oai. Về màn hợp tác quốc tế, Dế Choắt mỉa mai Tyga đang làm việc nhẹ lương cao, chỉ cần vài câu freestyle đơn giản là có thể ẵm cát-xê khủng mang về trả nợ mà chẳng tốn giọt mồ hôi nào.

Đáng chú ý, nam rapper nhận định phần hình ảnh do đạo diễn Phương Vũ thực hiện đang phải gánh còng lưng cho phần âm nhạc. Anh khen ngợi sự đầu tư visual hầm hố, nhưng chê phần nhạc hoàn toàn đuối. Dế Choắt mạnh miệng đánh giá công thức làm nhạc của Sơn Tùng đã quá cũ kỹ, lặp đi lặp lại nhiều năm, hiện tại chỉ là sự chắp vá và hoàn toàn cạn kiệt tính sáng tạo. Thậm chí, anh còn cho rằng Tùng đang tỏ ra dưới màu Phương Vũ, phải dựa dẫm vào ekip để vực dậy sản phẩm vì đánh mất sự tự tin vốn có.

Khán giả mệt mỏi ngán ngẫm với những phát ngôn của Dế Choắt

Để chứng minh luận điểm nghệ sĩ thường dùng hình ảnh lấp liếm sự cạn kiệt ý tưởng âm nhạc, Dế Choắt lấy ví dụ là MV Tới Công Chiện ra mắt tháng 11/2021 của chính mình. Anh thừa nhận lúc đó bản thân bí ý tưởng nên đành đắp đồ hiệu, làm hình ảnh lộng lẫy và dùng beat bắt tai để bù đắp. Đáng buồn là, trái ngược với Come My Way, sản phẩm này của Dế Choắt không tạo được dấu ấn nào trên thị trường và hiện nay chỉ thu dược vỏn vẹn hơn 1,1 triệu lượt xem.

Chỉ sau 2 ngày đăng tải, đoạn clip thu về hơn 1,3 triệu lượt xem, 50 nghìn lượt tương tác và gần 6 nghìn bình luận. Tuy nhiên, Dế Choắt lại nhận về những ý kiến trái chiều. Phần đông netizen tỏ ra ngán ngẩm trước những lời lèm bèm, "ké fame" của nam rapper. Khán giả cho rằng những lý lẽ Dế Choắt đưa ra thực chất chỉ là xào xáo lại các bình luận tranh cãi trên mạng mấy ngày qua chứ chẳng có góc nhìn chuyên môn nào mới mẻ. Nhiều người thẳng thắn chỉ trích nam rapper đang cố tình đu bám tên tuổi Sơn Tùng để cứu vãn sự nghiệp đang tụt dốc thảm hại. Đặt lên bàn cân, sự nghiệp vươn tầm quốc tế của Tùng và tình cảnh hiện tại của Dế Choắt là một sự so sánh quá khập khiễng.

Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến mỉa mai xuất hiện:

- Người trong ao nói người ngoài khơi hết thời,

- Flop tới nỗi nhắc tên Sếp mãi vẫn flop,

- Kể từ lúc đăng quang xong không biết Dế còn tồn tại hay không

- Còn không biết Dế Choắt là ai luôn...

- Thực sự không rõ 'thời hoàng kim' của Dế Choắt từng tồn tại ở giai đoạn nào?

- Sự nghiệp ảm đạm đến mức dù có liên tục réo tên Sơn Tùng để 'cọ nhiệt' thì vẫn không thể vực dậy nổi.

Chuỗi phát ngôn gây tranh cãi của Dế Choắt

Phản ứng hiện tại của khán giả không phải tự nhiên mà có. Hành động nhận xét Sơn Tùng lần này của Dế Choắt chỉ là giọt nước tràn ly trong chuỗi ngày dài Dế Choắt trượt dài trong những ồn ào vô bổ, khiến dư luận từ yêu mến chuyển sang mệt mỏi. Ngay đầu tháng 5 vừa qua, thời điểm HIEUTHUHAI trình làng album mới, Dế Choắt lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi khi công khai chấm "1 sao chất lượng, 3 sao thái độ" trên sóng livestream.

Đầu tháng 5, Dế Choắt gây chú ý khi thẳng thắng chê bai HIEUTHUHAI

Không dừng lại ở đó, nam rapper liên tục đăng đàn công kích, nhận định phong cách của đàn em mang tính "nửa nạc nửa mỡ", lạm dụng truyền thông để khỏa lấp điểm yếu giọng hát. Thậm chí, anh còn ngông cuồng buông lời thách đấu, tuyên bố muốn "dạy dỗ" đối phương. Sau đó, Dế Choắt còn cho ra mắt một track diss HIEUTHUHAI. Tuy nhiên,sản phẩm này lại là một bước lùi đáng thất vọng, bị khán giả đánh giá là sáo rỗng, lạm dụng ngôn từ thô tục, thiếu vắng những punchline sắc bén, đi ngược lại đẳng cấp của một rapper dạn dày kinh nghiệm.

Nhìn lại hành trình hậu Rap Việt 2020, Quán quân mùa đầu tiên của Rap Việt dường như đang tự tay phá vỡ hình tượng nghệ sĩ chân chất, nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh. Cuối năm 2024, anh chủ động khơi mào xích mích với Jombie, người đàn anh từng dìu dắt mình. Song, khi bị đối phương tung track vạch trần thái độ vô ơn, Dế Choắt lại từ chối đáp trả bằng âm nhạc, thay vào đó là chuỗi ngày đóng vai nạn nhân và than vãn trên mạng xã hội.

Thay vì ra nhạc, Dế Choắt hiện tại chỉ nhận được sự chú ý từ những phát ngôn và ồn ào trên mạng xã hội

Đỉnh điểm là khi khi Dế Choắt bất ngờ tuyên bố "Tôi xong", đòi trả lại danh hiệu Quán quân để trở về làm người bình thường. Trớ trêu thay, đến tháng 9/2025, chính "người bình thường" này lại tung ra một album công kích trực diện dàn rapper đình đám của Anh Trai Say Hi như B Ray, Karik, Phúc Du... dưới danh nghĩa "bảo vệ sự nguyên bản của Hip-hop". Kết cục, anh phải nhận về những đòn phản pháo sắc lẹm từ Phúc Du và Robber và Rhymastic.

Từ vị thế một tài năng từng được kỳ vọng sau Rap Việt, Dế Choắt đang dần đánh mất thiện cảm của công chúng bằng những tranh cãi kéo dài hơn là các sản phẩm âm nhạc nổi bật. Việc liên tục công kích hoặc nhận xét gay gắt đồng nghiệp, từ HIEUTHUHAI đến Sơn Tùng M-TP, không giúp anh khẳng định chuyên môn mà ngược lại càng khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Trong khi những người bị anh nhắc tên vẫn tạo ra các sản phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, Dế Choắt lại chưa cho thấy dấu hiệu trở lại bằng một dấu ấn âm nhạc đủ sức thuyết phục. Với nhiều cư dân mạng, những phát ngôn gây sốc dường như đang trở thành thứ duy nhất giúp nam rapper duy trì sự chú ý giữa lúc sự nghiệp ngày càng nhạt nhòa.

Ảnh: FBNV