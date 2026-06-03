Việt Nam có ca sĩ đẹp trai chưa debut đã nổi tiếng cả nước, chăm trẻ chuyên nghiệp nhìn muốn cưới ngay!

Nam ca sĩ gây sốt mạng xã hội chỉ nhờ vài khoảnh khắc chăm trẻ đầy kiên nhẫn và ấm áp.

Sơn.K viral trên MXH vì chăm trẻ quá chuyên nghiệp

Thời gian gần đây, Sơn.K bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh hành trình âm nhạc, nam ca sĩ sinh năm 2001 còn gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ và nhanh chóng chiếm được cảm tình nhờ những khoảnh khắc tương tác tự nhiên với các em nhỏ.

Sơn.K gây chú ý khi tham gia Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ

Ở tập 2 của chương trình, Sơn.K xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, thay thế CODY Nam Võ trong một ngày làm "thầy giáo". Ngay từ khi bước vào, anh đã mang theo một hộp quà lớn để làm quen với các bé. Không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập, Sơn.K nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách nói chuyện nhẹ nhàng, điềm đạm và luôn chủ động lắng nghe các em.

Điều khiến những đoạn cắt liên quan đến Sơn.K lan truyền mạnh trên TikTok và Facebook lại đến từ sự đối lập khá thú vị trong tính cách của anh. Dù thuộc thế hệ Gen Z, Sơn.K từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ với biệt danh "cán bộ" bởi lối sống kỷ luật, suy nghĩ chín chắn và cách cư xử có phần trưởng thành hơn tuổi.

Sơn.K liên tục ghi điểm bằng những khoảnh khắc chăm sóc trẻ em đầy kiên nhẫn

Trong chương trình, nam ca sĩ liên tục ghi điểm bằng những khoảnh khắc chăm sóc trẻ em đầy kiên nhẫn. Từ việc hướng dẫn các bé tham gia hoạt động chung cho đến những câu nói mang màu sắc "ông cụ non", Sơn.K đều tạo được thiện cảm nhờ sự chân thành và gần gũi. Không ít lần anh trở thành tâm điểm trêu chọc của các đàn anh vì những chia sẻ quá nghiêm túc, nhưng chính điều đó lại tạo nên nhiều tình huống hài hước được khán giả yêu thích.

Sự kết hợp giữa nét chững chạc, sự dịu dàng và khả năng xử lý tình huống khéo léo đã giúp Sơn.K ghi điểm mạnh trong mắt người xem. Dưới nhiều đoạn clip viral, không ít khán giả để lại bình luận cho rằng hình ảnh một chàng trai trẻ biết quan tâm, kiên nhẫn dỗ dành trẻ nhỏ khiến họ có thiện cảm hơn với nam ca sĩ, thậm chí hài hước bày tỏ "muốn cưới ngay" sau khi xem chương trình.

Nam thần chưa debut đã nổi tiếng

Ở thời điểm hiện tại, Sơn.K vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho hành trình hoạt động solo dưới sự quản lý của DreamS Entertainment. Dù chưa có sản phẩm chính thức ra mắt, anh đã sớm sở hữu lượng người hâm mộ riêng mang tên Capo và duy trì độ nhận diện khá tốt trên mạng xã hội.

Sơn.K hiện tại chưa có sản phẩm debut chính thức

Tên tuổi của Sơn.K được biết đến rộng rãi hơn sau Anh Trai Say Hi 2025 . Tại chương trình, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhờ hình ảnh nổi bật và phong cách đa dạng. Bên cạnh năng lực chuyên môn, lợi thế lớn giúp nam ca sĩ sinh năm 2001 nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo chính là ngoại hình sáng sân khấu và gu thời trang biến hóa tốt. Visual của Sơn.K được công chúng đánh giá cao và rất cuốn hút giúp anh nổi bật trong các khung hình mà còn trở thành thỏi nam châm "hút fan" hiệu quả.

Việc tham gia Anh Trai Say Hi 2025 giúp Sơn.K có lượng người hâm mộ đông đảo

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Sơn.K còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào chuyên môn. Anh từng tạo ấn tượng với những phần trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt là màn dance break nhào lộn trong tiết mục Độc Nhất Vô Nhị . Khả năng sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc cũng giúp Sơn.K trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được đánh giá có tiềm năng phát triển lâu dài.

Đầu năm 2026, Sơn. K tổ chức fanmeeting thu hút gần 1.000 khán giả tham dự. Với một nghệ sĩ chưa chính thức debut solo, đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy sự ủng hộ mà khán giả dành cho Sơn.K. Trước đó, anh tham gia nhiều dự án cùng các nghệ sĩ trong công ty như She Never Cries với Hoàng Duyên hay Không Phải Em, Không Phải Ai cùng JSOL. Tại đêm chung kết Anh Trai Say Hi, Sơn.K cũng lần đầu trình diễn ca khúc tự sáng tác Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương , đánh dấu bước tiến mới trong hành trình khẳng định dấu ấn cá nhân.

ĐẤNG SINH THÀNH - SƠN.K

Mới đây nhất, ngày 1/6, anh phát hành Visualizer MV Đấng Sinh Thành . Đây tiếp tục là một sáng tác do chính Sơn.K chắp bút với giai điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc tự sự và hướng đến chủ đề gia đình. Việc lựa chọn phát hành ca khúc vào đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi cũng tạo nên sự liên tưởng thú vị khi bài hát là lời tri ân dành cho người cha. Sản phẩm nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ ca từ giàu cảm xúc cùng chất giọng trầm ấm vốn đã trở thành dấu ấn riêng của nam ca sĩ.

Dù chưa chính thức debut solo, Sơn.K đã sớm xây dựng được độ nhận diện riêng nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình sáng, tính cách chững chạc và hình ảnh gần gũi

Dù chưa chính thức debut solo, Sơn.K đã sớm xây dựng được độ nhận diện riêng nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình sáng, tính cách chững chạc và hình ảnh gần gũi. Sắp tới đây, Sơn.K sẽ tiếp tục tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi. Từ sức hút trên các chương trình thực tế đến lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo, nam ca sĩ đang nhận được nhiều kỳ vọng cho màn ra mắt chính thức trong tương lai.

Ảnh: FBNV