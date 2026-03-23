Công ty giải trí đầu tiên ở Việt Nam bị fan gửi hoa khiếu nại

Ngày 23/3/2026, MXH lan truyền loạt hình ảnh chụp lại phía trước công ty DreamS - công ty quản lý ca sĩ Sơn.K, JSOL, Hoàng Duyên. Những hình ảnh này cho thấy 1 sảnh phủ đầy lẵng hoa tươi, màu sắc sặc sỡ đính kèm thông điệp "ĐỀ NGHỊ DREAMS ĐƯA RA PHẢN HỒI CHÍNH THỨC - From Capo With Love". Những vòng hoa này đến từ fan của ca sĩ Sơn.K, nhưng không mang ý nghĩa tích cực như chúc mừng mà yêu cầu công ty quản lý lên tiếng làm rõ các vấn đề đang bị fan lên án.

Fan gửi hoa phản đối công ty Sơn.K (ảnh: Threads)

Trước đó, fan của Sơn.K đã liên tục đăng tải các bài viết phản ánh những bất cập trong công tác quản lý nghệ sĩ của DreamS. Nội dung các bài đăng đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có cáo buộc công ty sử dụng tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ để chặn (block) các tài khoản người hâm mộ đưa ra góp ý; hoạt động của đội ngũ vận hành mạng xã hội bị cho là chậm trễ, thiếu cập nhật và không tận dụng các nội dung đang có độ lan tỏa; cũng như việc xử lý các sự cố liên quan đến nền tảng chưa được giải quyết kịp thời.

Fan Sơn.K đã bức xúc nhiều ngày (ảnh cap màn hình)

Bên cạnh đó, fan Sơn.K cũng nêu ra các hạn chế trong hoạt động nội bộ của FC Sơn.K do công ty quản lý, đặc biệt là công tác kêu gọi bình chọn và sử dụng quỹ donate. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến việc tổ chức sự kiện, thái độ của cộng tác viên, tiến độ sao kê và minh bạch tài chính cũng được nhắc đến.

Ca sĩ Sơn.K (ảnh: FBNV)

Căng thẳng giữa cộng đồng fan của Sơn.K và công ty quản lý DreamS gây chú ý. Đáng nói, DreamS là công ty giải trí đầu tiên ở Việt Nam bị fan gửi vòng hoa khiếu nại. Thông thường, trường hợp này xảy ra phổ biến ở Hàn Quốc khi fandom các nhóm nhạc muốn lên án, phản đối một điều gì đó mà không được công ty ra mặt phản hồi. Ở Hàn Quốc, fan đa số gửi vòng hoa tang và xin giấy phép biểu tình bằng xe tải. Cách thức này trở thành "đòn cảnh cáo" mạnh mẽ của fan trong văn hóa thần tượng.

Việc gửi vòng hoa phản đối phổ biến ở Hàn Quốc (ảnh: fan Kpop gửi vòng hoa phản đối HYBE trong tranh chấp với Min Hee Jin - nguồn X)

Trong bối cảnh thị trường giải trí Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp hóa, cộng đồng người hâm mộ cũng dần tiếp cận các hình thức tổ chức và bày tỏ quan điểm tương tự quốc tế. Tuy nhiên, việc sử dụng biện pháp như gửi vòng hoa chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Ở trường hợp này, người hâm mộ Sơn.K lựa chọn hoa chúc mừng thay vì vòng hoa tang - được cho là nhằm giảm tính tiêu cực về hình ảnh, đồng thời hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến nghệ sĩ.

Sơn.K là sao trẻ đang lên, sở hữu cộng đồng fan đông đảo (ảnh: FBNV)

Sơn.K, sinh năm 2001, là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý sau chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và hoạt động tương đối bài bản. Chính vì vậy, những diễn biến liên quan đến mối quan hệ giữa fan và công ty quản lý đang được theo dõi sát sao.

Chúng tôi đã liên hệ với công ty để làm rõ các thông tin liên quan cũng như hướng xử lý. DreamS ghi nhận các ý kiến đóng góp từ người hâm mộ và đang xem xét phối hợp xử lý vấn đề.