Noo Phước Thịnh tiết lộ từng muốn bỏ nghề, loay hoay 4 năm mới rủ mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam cùng "mở tiệc visual"

Noo Phước Thịnh chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng.

Noo Phước Thịnh trở lại cùng MV đậm chất điện ảnh với Chi Pu

Sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Noo Phước Thịnh chính thức tái xuất vào ngày 2/6 với EP Nhấc Máy. Cùng thời điểm MV ca khúc Nhất máy cũng được trình làng và nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nhấc Máy được xây dựng xoay quanh hình tượng những cuộc gọi trong tình yêu, từ lúc bắt đầu rung động, những lời yêu chưa kịp nói cho đến khi phải chấp nhận buông tay. Đây cũng là ca khúc chủ đề của EP cùng tên mà Noo Phước Thịnh ấp ủ trong nhiều năm qua.

Nhấc Máy - Noo Phước Thịnh

Về âm nhạc, Nhấc Máy mang màu sắc pop ballad hiện đại, kết hợp giai điệu dễ nghe cùng phần ca từ giàu tính tự sự. Nội dung xoay quanh những cảm xúc còn dang dở sau một cuộc tình, từ nỗi nhớ, sự tiếc nuối cho đến mong muốn được kết nối lại với người cũ. Thay vì tập trung vào những đoạn cao trào bùng nổ, ca khúc lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, đặt trọng tâm vào cảm xúc và giọng hát của Noo Phước Thịnh.

Bên cạnh phần nghe, MV cũng gây chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư theo phong cách hoài cổ. Bối cảnh hành lang khách sạn, ánh đèn vàng trầm cùng những chiếc điện thoại bàn xuất hiện xuyên suốt tạo nên không gian mang màu sắc điện ảnh.

Noo Phước Thịn và Chi Pu trong MV Nhấc Máy

Sự xuất hiện của Chi Pu giúp tăng thêm sức hút cho sản phẩm. Trong khi Noo Phước Thịnh giữ hình ảnh lịch lãm quen thuộc, Chi Pu gây ấn tượng với tạo hình sắc sảo và cổ điển. Nhiều khoảnh khắc tương tác của cả hai nhanh chóng được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội sau khi MV lên sóng.

Ngay khi phát hành, Nhấc Máy nhận được nhiều ý kiến đa chiều xung quanh sản phẩm. Một bộ phận khán giả cho rằng bài hát mang màu sắc khá an toàn, gợi nhớ dòng nhạc V-pop thịnh hành giai đoạn những năm 2010 và chưa tạo được nhiều bất ngờ về mặt hòa âm hay cấu trúc.

Sự kết hợp giữ hai nhan sắc của Noo Phước Thịnh và Chi Pu nhận được phản hồi tích cực

Ngược lại, nhiều người nghe đánh giá đây là lựa chọn phù hợp với thế mạnh của Noo Phước Thịnh. Khán giả nhận xét nam ca sĩ vẫn giữ được cách xử lý cảm xúc đặc trưng, đồng thời cho thấy sự chín muồi trong giọng hát sau nhiều năm hoạt động. Dù âm nhạc còn tạo ra những luồng tranh luận khác nhau, phần hình ảnh và màn kết hợp giữa Noo Phước Thịnh với Chi Pu vẫn là yếu tố nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất từ người xem.

Noo Phước Thịnh thừa nhận "già đi" giữa thế hệ nghệ sĩ trẻ, từng muốn dừng lại vì áp lực

Tại buổi họp báo ra mắt EP Nhấc Máy chiều 2/6, Noo Phước Thịnh lần đầu chia sẻ về quãng thời gian 4 năm loay hoay với nhiều biến cố cá nhân trước khi quyết định trở lại âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết dự án đã được anh ấp ủ từ lâu nhưng phải đến cuối năm 2025, khi gặp được những cộng sự mới và tìm thấy hướng đi phù hợp, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Noo Phước Thịnh thẳng thắn thừa nhận anh từng cảm thấy mình "già đi" khi làm việc cùng thế hệ nghệ sĩ, nhà sản xuất trẻ

Noo Phước Thịnh thẳng thắn thừa nhận anh từng cảm thấy mình "già đi" khi làm việc cùng thế hệ nghệ sĩ, nhà sản xuất trẻ. Theo nam ca sĩ, nguồn năng lượng và tư duy sáng tạo của các cộng sự khiến anh nhận ra dòng chảy âm nhạc hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. "Tự nhiên mình cảm thấy thì ra là mình cũng già rồi, chứ trước đó cũng không dám nhận mình già đâu" - anh chia sẻ.

Noo Phước Thịnh cho biết bản thân từng nhiều năm tìm kiếm một chất liệu âm nhạc mới nhưng chưa thực sự hài lòng. Trong quá trình hợp tác với DTAP, anh thường xuyên đặt câu hỏi liệu giọng hát và hình ảnh đã quá quen thuộc của mình có còn phù hợp với thị hiếu hiện tại hay không. Theo anh, việc sở hữu một giọng hát mang nhiều dấu ấn riêng vừa là lợi thế, vừa là thách thức khi muốn tiếp cận tư duy âm nhạc của thế hệ trẻ.

Noo Phước Thịnh lần đầu tiết lộ về thời điểm từng muốn dừng lại

Bên cạnh những trăn trở về nghề nghiệp, nam ca sĩ cũng hé lộ giai đoạn khủng hoảng kéo dài suốt nhiều năm qua. Anh thừa nhận từng có lúc mất phương hướng và nghĩ đến việc dừng lại. Noo Phước Thịnh nghẹn ngào chia sẻ: "Có những lúc tưởng chừng như tôi muốn dừng lại mọi thứ và nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa".

Dù vậy, nam ca sĩ cho biết âm nhạc vẫn là động lực giúp anh tiếp tục bước tiếp. Mỗi mùa giải Làn Sóng Xanh diễn ra, nhìn thấy sức sống của thị trường và sự cống hiến của các nghệ sĩ trẻ lại khiến anh có thêm quyết tâm theo đuổi đam mê. Sau nhiều năm đối diện với những hoài nghi và áp lực, Noo Phước Thịnh cho biết anh trở lại khi đã sẵn sàng đón nhận những thay đổi và thử thách mới trong âm nhạc.

Sau Nhấc Máy, Noo Phước Thịnh sẽ tiếp tục trình làng 2 MV tiếp theo với Chi Pu tiếp tục là nữ chính

Sau khi EP Nhấc Máy cùng MV chủ đề chính thức lên sóng tối 2/6, hành trình âm nhạc mới của Noo Phước Thịnh vẫn sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Theo kế hoạch đã công bố, nam ca sĩ sẽ lần lượt phát hành MV Cuộc Gọi Cuối vào ngày 7/6 và Gọi Cho Anh vào ngày 12/6, hoàn thiện câu chuyện cảm xúc xuyên suốt của EP. Những sản phẩm còn lại cũng đang nhận được nhiều sự chờ đợi từ khán giả.