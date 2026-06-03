Chương trình giải lao giữa hiệp tại FIFA World Cup 2026™ - Ý tưởng xa lạ và điên rồ với fans bóng đá

Đối với fans bóng đá, trận CK World Cup tự nó đã là quá đủ rồi. Tất cả sự phô trương này chỉ là một chiêu trò thương mại hóa đáng buồn khác.

Một chương trình giải lao giữa hiệp trong trận chung kết World Cup – nó là điều gì đó quá xa lạ với nguồn gốc của môn thể thao này đến nỗi nó có vẻ điên rồ và gần như bất kính, đối với fans bóng đá chân chính. Nhưng đó chính là điều mà họ sẽ phải đối mặt tại World Cup mùa hè này, trong trận Chung kết tại Meadowlands, New Jersey vào ngày 19 tháng 7 (theo giờ địa phương).

Vào tháng 5, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã xác nhận rằng, lần đầu tiên, “bóng đá, âm nhạc và tác động xã hội sẽ cùng nhau hội tụ khi chương trình vĩ đại nhất trên trái đất đạt đến đỉnh cao”. Tiếp đó, những cái tên được nhắc đến cho sự hội tụ đỉnh cao này là Shakira, BTS và Madonna. Họ là những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình giải lao giữa hiệp trong trận chung kết – chương trình này sẽ được dàn dựng bởi Chris Martin - thủ lĩnh của nhóm nhạc đình đám Coldplay - và các nhân vật từ The Muppets.

Nữ ca sĩ Shakira tham gia buổi thảo luận về chương trình giải lao giữa giờ của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 tại hội nghị thượng đỉnh Global Citizen NOW, diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: AP)

Ngay khi thông báo này được đưa ra nó đã lập tức nhận được nhiều phản ứng trái chiều - nói một cách nhẹ nhàng. Một số người xem đây là cách để làm cho trận chung kết World Cup dễ tiếp cận hơn, thu hút được nhiều khán giả hơn và nâng tầm khoảnh khắc lớn nhất của môn thể thao này lên một đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, những người khác thì không hiểu tại sao một trận chung kết lại phải làm ồn ào đến vậy. Đối với họ, trận chung kết World Cup tự nó đã là quá đủ rồi. Tất cả sự phô trương này chỉ là một chiêu trò thương mại hóa đáng buồn khác. Họ cho rằng sự ồn ào này đơn giản là sẽ cướp đi môn thể thao mà họ yêu thích bấy lâu nay.

Hai thế giới rất khác biệt

Chương trình giải lao giữa hiệp cho một trận Chung kết bóng đá - một cuộc xung đột văn hóa khác trong một giải đấu đầy rẫy những điều tương tự.

Màn biểu diễn giữa giờ vô cùng hoành tráng của Bad Bunny tại Super Bowl 2026 mới diễn ra đầu năm nay. (Ảnh: AP)

Đối với nhiều người Mỹ, chuyện có một chương trình giải lao giữa hiệp của một trận chung kết là điều không có gì mới. Đối với họ, giải trí và thể thao luôn song hành cùng nhau. Bạn chỉ cần nhìn vào Super Bowl của đất nước này là có thể hiểu điều đó. Và tại sao một quốc gia chủ nhà của một kỳ Fifa World Cup lại không nên thể hiện bản sắc riêng của mình trong các trận đấu được tổ chức trên sân nhà? Đó chính là điều làm cho giải đấu trở nên thú vị ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, không có nhiều vấn đề với các nghệ sĩ biểu diễn được lựa chọn cho trận Chung kết của World Cup năm nay. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng phải thừa nhận rằng Shakira là một phần không thể thiếu trong lịch sử World Cup. Bằng chứng là, kể cả lần xuất hiện sắp tới, thì đây là kỳ World Cup thứ ba cô thể hiện ca khúc chủ đạo cho giải đấu. Bản hit “Waka Waka” của Shakira là bài hát chính thức cho World Cup 2010 tại Nam Phi - một giai điệu luôn gợi lên nhiều hoài niệm và những ký ức về tiếng kèn vuvuzela khi nó được phát lại.

Cầu thủ Neymar của đội tuyển Brazil. (Ảnh: AP)

Rồi chúng ta có BTS, nhóm nhạc K-pop đình đám đã tạo nên một phong trào trên toàn cầu. Và Madonna, người mà ai cũng biết là ai rồi. Ai mà không yêu thích “Like a Prayer” của Madonna?

Trên thực tế, bất kỳ ai được công bố là nghệ sĩ biểu diễn của Chung kết World Cup cũng có thể khiến những người hâm mộ bóng đá không hài lòng. Đối với nhiều người hâm mộ “Môn thể thao đẹp” lâu năm này, môn thể thao này được đối xử khác biệt.

Trước hết, nó được gọi là bóng đá và quan trọng hơn, nó gắn bó mật thiết với cấu trúc xã hội toàn cầu. Các câu lạc bộ, ngay cả những đội bóng lớn nhất, vẫn cố gắng phản ánh tính chất vùng miền đặc thù của mình. Niềm đam mê và tình yêu dành cho môn thể thao này được truyền lại qua nhiều thế hệ và lịch sử đó rất quan trọng đối với cảm giác về bản sắc.

Đối với những người hâm mộ bóng đá truyền thống, đi xem các trận đấu giống như một cuộc hành hương. Bạn dừng chân ở cùng một quán bar hoặc quán rượu và có những cuộc trò chuyện quen thuộc với những người quen thuộc trước khi trận đấu bắt đầu. Bạn xem đội bóng của mình thua trong cơn mưa tầm tã, than vãn suốt đường về nhà và rồi lại làm điều đó một lần nữa vào tuần sau.

(Ảnh: AP)

Bạn quan tâm đến trận đấu đến mức bỏ lỡ đám cưới, sinh nhật và kỷ niệm chỉ để xem câu lạc bộ của mình chơi một trận hòa 0-0 vô nghĩa và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó – hoặc bạn để nó làm hỏng tâm trạng của mình trong nhiều ngày.

Đối với phần lớn người hâm mộ trên toàn thế giới, giờ nghỉ giữa hiệp luôn là thời gian để nghe các cựu cầu thủ và chuyên gia phân tích 45 phút đầu tiên. Đó cũng là lúc để đi vệ sinh nhanh hoặc mua thêm bia. Theo truyền thống, đó không phải là thời gian để xem Coldplay hát cùng Elmo.

Vâng, và đó chính là thực tế và sự khác biệt lý giải cho việc tại sao người hâm mộ bóng đá lại phản ứng về sự thay đổi cho cái gọi là chương trình nghỉ giải lao giữa hiệp của một trận Chung kết bóng đá.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả

Thực tế, đó là cách bóng đá đã vận hành trong một thời gian dài - sự nổi tiếng của nó bị những người muốn kiếm thêm hàng triệu, hàng tỷ USD lợi dụng. Cụ thể, giờ đây, chúng ta có những người sáng tạo nội dung ngồi kín ghế báo chí tại các trận đấu lớn, chỉnh sửa TikTok của họ ngay trong trận đấu để sẵn sàng cho giờ nghỉ giữa hiệp. Chúng ta có những người phát trực tiếp trên sân sau khi trận đấu kết thúc, cố gắng chụp ảnh với các cầu thủ khi họ rời sân. Gần đây, chúng ta cũng có các buổi hòa nhạc trước trận đấu lớn như trận chung kết Champions League. Vậy, liệu chúng ta có nên ngạc nhiên về một chương trình giải trí giữa hiệp tại World Cup không?

Nhiều người yêu bóng đá truyền thống nói họ ngao ngán trước một sự xao nhãng không cần thiết khác khỏi chính trận đấu, nhưng với một số khác thì cho biết họ vẫn sẽ xem chương trình. Xét cho cùng, nước Mỹ làm giải trí không ai sánh kịp. Nhưng những người này cũng nói thêm, về cơ bản, thành thật mà nói, nếu người Mỹ có giới thiệu một loài sinh vật ngoài hành tinh mới trong giờ nghỉ giữa hiệp thì họ cũng chẳng quan tâm - cho đến khi tiếng còi mãn trận vang lên, đặc biệt nếu Tam Sư của họ có cơ hội giành được chiếc cúp được cho là danh giá nhất trong thể thao.

(Ảnh: AP)

Vấn đề duy nhất những người yêu bóng đá quan tâm là liệu chương trình giữa hiệp này có kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp cho các cầu thủ, vốn phải là 15 phút theo luật nghiêm ngặt của trận đấu, hay không mà thôi. Theo các báo cáo từ Associated Press thì mọi nỗ lực đang được thực hiện để đảm bảo thời gian nghỉ giữa hiệp vẫn giữ nguyên và đây chính là điều đáng mừng cho nhiều người hâm mộ truyền thống và là điệu mà họ thực sự quan tâm.

FIFA cũng cho biết số tiền thu được từ chương trình giữa giờ này sẽ được dùng để hỗ trợ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu, một sáng kiến gây quỹ 100 triệu USD để giúp trẻ em tiếp cận giáo dục và bóng đá. Vì vậy, nếu chương trình giữa hiệp này hỗ trợ những mục đích tốt đẹp và không thực sự ảnh hưởng đến chính trận đấu, thì tại sao không?