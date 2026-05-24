“Nữ hoàng nhạc World Cup” tái xuất: Mang Messi đi đóng MV, hiên ngang khoe dáng bên cạnh biểu tượng quốc gia

MV ca khúc chủ đề World Cup 2026 chính thức ra mắt

Tối ngày 23/5 theo giờ Việt Nam, Shakira đã chính thức trình làng MV Dai Dai. Đây là ca khúc chủ đề được mong đợi nhất của vòng chung kết World Cup 2026. Dự án này không chỉ đánh dấu màn tái xuất của giọng ca gốc Colombia trên sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh, mà còn thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu ngay trước thềm giải đấu.

Dai Dai - Shakira ft. Burna Boy

Dai Dai là một bản nhạc mang tiết tấu nhanh, kết hợp mượt mà giữa chất liệu Latin pop sở trường của Shakira và âm hưởng Afrobeat nhịp nhàng đến từ Burna Boy. Điệp khúc bài hát vô cùng bắt tai nhờ cấu trúc lặp từ đơn giản, mang đậm tinh thần của một bản thánh ca sân vận động để hàng vạn khán giả dễ dàng hòa giọng. Thông qua sự pha trộn đa văn hóa trong khâu hòa âm phối khí, tác phẩm truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự đoàn kết và sức mạnh kết nối toàn cầu của kỳ World Cup.

MV Dai Dai mang đến bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng của những lễ hội bóng đá quốc tế. Mở đầu tác phẩm là sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới hiện nay như Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr. và Lionel Messi. Việc các cầu thủ cùng thể hiện sự quyết tâm và truyền tải thông điệp sẵn sàng cho giải đấu đã tạo ra một nhịp điệu dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Xuyên suốt video, khán giả liên tục được dẫn dắt qua những không gian văn hóa đa dạng.

Dàn cầu thủ nổi tiếng và Shakira trong MV Dai Dai

Shakira khi thì hòa mình vào điệu nhảy cùng trẻ em trên thảo nguyên châu Phi đầy nắng gió, lúc lại khoe vũ đạo điêu luyện trên sân thượng của một khu dân cư favela sặc sỡ sắc màu, hay bùng nổ năng lượng giữa trung tâm một sân vận động khổng lồ dưới ánh đèn flash của hàng chục nghìn khán giả.

Điểm nhấn thị giác mang ý nghĩa biểu tượng lớn nhất trong khâu dàn dựng chính là phân đoạn Shakira tạo dáng bên cạnh tượng Thiên thần Độc lập. Việc đưa biểu tượng kiêu hãnh của Mexico City vào khung hình nhằm trực tiếp vinh danh quốc gia đồng đăng cai giải đấu năm nay. Đây cũng là nơi từng chứng kiến những kỷ lục doanh thu lưu diễn khổng lồ của nữ ca sĩ trong quá khứ. Phân cảnh này kết hợp cùng góc quay bầu trời New York City về đêm ngầm khẳng định dấu ấn vững chắc của giọng ca Latin tại thị trường Bắc Mỹ.

Shakira mang biểu tượng của Mexico vào MV

Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ giải trí, dự án Dai Dai còn mang giá trị cộng đồng thiết thực. Ngay từ trước khi phát hành, Shakira đã lên tiếng xác nhận toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc phát hành ca khúc cũng như lượt xem MV trên các nền tảng sẽ được quyên góp trực tiếp cho quỹ hỗ trợ trẻ em của tổ chức Global Citizen.

Chỉ sau 10 giờ kể từ thời điểm ra mắt, sản phẩm âm nhạc này đã thu về 4,1 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Tốc độ tăng trưởng lượt xem chóng mặt này phản ánh mức độ quan tâm khổng lồ của công chúng đối với ca khúc chủ đề của giải đấu năm nay.

“Nữ hoàng nhạc World Cup” trở lại

Từ lâu, Shakira đã được công chúng toàn cầu mệnh danh là Nữ hoàng nhạc World Cup nhờ sự thành công vượt thời gian của các bản hit bóng đá trước đây như Waka Waka, La La La, Hips Don't Lie. Những giai điệu sôi động gắn liền với các kỳ World Cup trong quá khứ đã đưa tên tuổi cô trở thành một phần không thể thiếu của các ngày hội bóng đá.

Shakira đã được công chúng toàn cầu mệnh danh là Nữ hoàng nhạc World Cup

Trong đó, Waka Waka - This Time for Africa là bài hát chủ đề chính thức của kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi. Được công nhận rộng rãi là bản nhạc World Cup vĩ đại nhất mọi thời đại. Đây là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản và hiện sở hữu tới hơn 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Giai điệu bùng nổ, vũ điệu sôi động của bài hát đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu gắn liền với bóng đá.

Sự kỳ vọng của khán giả dành cho Shakira mỗi mùa bóng lăn luôn ở mức cao nhất, bởi cô là số ít nghệ sĩ có khả năng dung hòa xuất sắc giữa âm hưởng Latin đặc trưng và tinh thần thể thao đại chúng.

Shakira sẽ biểu diễn tại Half - time show đầu tiên trong lịch sử World Cup

Tại giải đấu năm nay, vị thế độc tôn này một lần nữa được khẳng định khi cô chính thức trở thành một trong ba nghệ sĩ sẽ bước lên sân khấu tại New York cho màn World Cup Halftime Show đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Vào trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7 tại Sofi Stadium, Shakira sẽ đồng biểu diễn chính cùng hai tên tuổi huyền thoại và biểu tượng toàn cầu là Madonna và nhóm nhạc K-pop BTS.

Màn trình diễn bom tấn này dự kiến sẽ kéo dài lên tới 25 phút do Chris Martin (thành viên ban nhạc Coldplay) trực tiếp biên soạn và giám tuyển nội dung. Đây là một bước tiến lớn của ban tổ chức nhằm mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện cho khán giả, một màn trình diễn đòi hỏi nghệ sĩ phải có bản lĩnh sân khấu vững vàng và khả năng khuấy động đám đông khổng lồ. Việc Shakira được lựa chọn cho sân khấu lịch sử này là minh chứng rõ nét nhất cho sức ảnh hưởng không thể thay thế của cô.

