Noo Phước Thịnh phản hồi nghi vấn “đá xéo” 1 sao hạng S: "Chỉ tại chiếc 'mỏ hỗn' của mình!"

Tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Noo Phước Thịnh đã có những chia sẻ về những phát ngôn gây tranh cãi thời gian gần đây.

Tối ngày 2/6, Noo Phước Thịnh chính thức ra mắt EP Nhấc Máy cùng MV ca khúc chủ đề cùng tên sau 4 năm tạm ngưng chưa có sản phẩm âm nhạc nào trên thị trường. Trrước đó, vào chiều cùng ngày, Noo Phước Thịnh cũng đã tổ chức buổi họp báo để có những chia sẻ trước truyền thông về dự án lần này cũng như những kế hoạch trong tương lai. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Noo Phước Thịnh cũng đã có những chia sẻ về những tranh cãi về các phát ngôn trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Theo lời Noo Phước Thịnh, động thái share bài của 52Hz xuất phát hoàn toàn từ sự thuần túy ủng hộ một tài năng trẻ mà anh trân trọng, chứ không hề có ẩn ý sâu xa nào khác. Giọng ca 8X hài hước chia sẻ: "Cũng tại vì chiếc ‘mỏ hỗn’ của mình. Nhưng thực ra tôi trân trọng mọi người."

Noo Phước Thịnh lên tiếng về những tranh cãi xung quanh các phát ngôn trên mạng xã hội gần đây

Nam ca sĩ lý giải việc chia sẻ sản phẩm của đàn em vào thời điểm đó là do thuật toán mạng xã hội. Vì đang trong quá trình tìm hiểu để chuẩn bị cho dự án mới, anh chỉ tập trung theo dõi các nghệ sĩ có khả năng hợp tác như 52Hz hay Chi Pu. Điều này dẫn đến việc anh không nắm bắt được toàn bộ cục diện thông tin trên mạng xã hội và hoàn toàn không lường trước được bài đăng của mình lại gây bão dư luận.

Nam ca sĩ khẳng định, khi thấy 52Hz ra bài, anh chỉ đơn giản là chia sẻ bằng sự ngưỡng mộ dành cho âm nhạc của cô. "Đôi khi tôi không nghĩ rằng bài đăng đó lại nhạy cảm đến vậy" .

Nói về màn "combat" cực gắt với netizen, Noo Phước Thịnh chia sẻ rằng bản thân đã có những phút giây giật mình nhìn lại. "Đôi khi tôi phải giật mình nhìn lại một điều rằng có những thứ mình không nên mãi tranh cãi, giải thích những câu chuyện không hồi kết. Đến từng này tuổi, tôi không muốn mình vô duyên vô cớ có những bước đi không thông minh như vậy," Noo Phước Thịnh trải lòng.

Trước đó, Noo Phước Thịnh đã có những chia sẻ gây tranh cãi và thời điểm Sơn Tùng vừa ra mắt Come My Way

Trước đó, vào tối ngày 28/5, thời điểm này, cõi mạng rần rần khi Sơn Tùng M-TP phát hành MV Come My Way. Với sức hút khổng lồ của giọng ca gốc Thái Bình, sản phẩm âm nhạc này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi, thu hút sự chú ý, mổ xẻ và bàn luận sôi nổi từ giới mộ điệu lẫn đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, giữa lúc tâm điểm đang dồn về phía Sơn Tùng, tên của Noo Phước Thịnh lại bất ngờ bị netizen "réo gọi" liên tục trên khắp các diễn đàn. Nguồn cơn sóng gió xuất phát từ một bài đăng trên trang cá nhân của nam ca sĩ. Cụ thể, Noo Phước Thịnh đã share đường link ca khúc Take me back của nữ ca sĩ trẻ 52Hz. Đáng nói, đi kèm với bài đăng ủng hộ đàn em, anh lại đính kèm một dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Bài này thì bao không thất vọng nè. Good job 52Hz" .

Ngay lập tức, cụm từ "bao không thất vọng" trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong bối cảnh một đồng nghiệp đình đám vừa ra mắt sản phẩm mới nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thì câu nói của Noo Phước Thịnh bị một bộ phận lớn cư dân mạng cho là nhạy cảm. Không ít người đặt ra nghi vấn liệu có phải giọng ca Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ đang ngầm "cà khịa", đá xéo Sơn Tùng M-TP hay không?

Loạt bình luận đáp trả của Noo Phước Thịnh khiến cho tranh cãi, đặc biệt là cộng đồng Sky tức giận dữ dội

Dưới bài đăng của Noo Phước Thịnh, hàng loạt bình luận trái chiều, thậm chí là công kích đã xuất hiện. Vốn nổi tiếng là nam ca sĩ có cá tính mạnh, Noo Phước Thịnh cũng không ngần ngại trực tiếp "đăng đàn" đáp trả gay gắt các cư dân mạng dưới phần bình luận. Loạt bình luận đáp trả của Noo Phước Thịnh khiến cho tranh cãi, đặc biệt là cộng đồng Sky tức giận ngay trước ngày anh ra mắt sản phẩm mới.

Ảnh: FBNV