Nữ ca sĩ Việt lấy đại gia Ấn Độ: Khoe con hát thu 120 nghìn tương tác, chồng yêu chiều cho tiền tỷ làm MV

Hôn nhân lẫn sự nghiệp của mỹ nhân này đều thăng hoa, được khán giả ngưỡng mộ.

Những ngày gần đây, Võ Hạ Trâm bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội không phải bởi một sản phẩm âm nhạc mới mà đến từ cô con gái nhỏ Moon. Nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Moon vô tư cất giọng hát và nhanh chóng nhận về lượng tương tác "khủng".

Video gây bão MXH của bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm

Trong video, cô bé khiến cộng đồng mạng thích thú khi thể hiện những nốt cao đầy tự tin, chuẩn "con nhà nòi". Sự hồn nhiên, đáng yêu cùng chất giọng trong trẻo của bé Moon khiến nhiều khán giả thích thú, để lại hàng nghìn bình luận bày tỏ sự yêu mến. Không ít người còn hài hước dự đoán con gái Võ Hạ Trâm sẽ sớm nối nghiệp mẹ trong tương lai.

Video đầu tiên thu về gần 120 nghìn lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải thêm một đoạn clip khác của con gái và cũng nhanh chóng cán mốc hơn 114 nghìn lượt tương tác. Trước sức hút của ái nữ, Võ Hạ Trâm hài hước thừa nhận bản thân đã bị "giật spotlight", dí dỏm viết: "Sau clip này, Võ Hạ Trâm chỉ còn là cái tên".

Gia đình Võ Hạ Trâm

Sinh năm 1990 tại TP.HCM, Võ Hạ Trâm được biết đến là nữ ca sĩ sở hữu nền tảng thanh nhạc vững chắc cùng kỹ thuật hát được đánh giá cao. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM và hiện còn tham gia giảng dạy thanh nhạc. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm ghi dấu ấn bằng chất giọng cao vút, nội lực và khả năng hát live ổn định.

Khác với nhiều nghệ sĩ theo đuổi con đường giải trí đại chúng ngay từ đầu, Võ Hạ Trâm lựa chọn hướng đi riêng với sự chỉn chu và thiên về giá trị chuyên môn. Tên tuổi cô bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi giành giải Nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình năm 2007 khi mới 17 tuổi. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng đạt nhiều thành tích nổi bật ở các cuộc thi âm nhạc dành cho ca sĩ trẻ.

Võ Hạ Trâm là giọng ca Nhạc viện nổi tiếng

Suốt nhiều năm, Võ Hạ Trâm gắn liền với các dòng nhạc thính phòng, nhạc cách mạng, nhạc kịch và những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao, nữ ca sĩ vẫn khá khiêm tốn về độ phủ sóng so với nhiều đồng nghiệp cùng thời.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 với dự án âm nhạc The Love Journey, đặc biệt là ca khúc Về Với Em . Sản phẩm gây chú ý khi kết hợp âm nhạc Việt Nam đương đại cùng màu sắc văn hóa Ấn Độ, tạo nên dấu ấn khác biệt trên thị trường. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, lọt top thịnh hành YouTube và phủ sóng rộng khắp các nền tảng mạng xã hội.

MV Về Với Em - Võ Hạ Trâm

Đáng chú ý, Võ Hạ Trâm từng tiết lộ dự án này có mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí được ông xã cô hỗ trợ nhằm giúp nữ ca sĩ hiện thực hóa ý tưởng nghệ thuật. MV được thực hiện tại Ấn Độ với ê-kíp hùng hậu, nhiều bối cảnh hoành tráng và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

MV được thực hiện tại Ấn Độ với ê-kíp hùng hậu, nhiều bối cảnh hoành tráng với chi phí lên đến 5 tỷ đồng

Đến năm 2025, Võ Hạ Trâm tiếp tục khẳng định vị thế với hàng loạt sân khấu chính luận quy mô lớn. Đặc biệt, màn trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng Đông Hùng tại Đại lễ A50 đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong lòng công chúng. Giọng hát nội lực, cảm xúc cùng tinh thần hào hùng của tiết mục giúp video biểu diễn vươn lên vị trí số 1 Trending.

Màn trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng Đông Hùng tại Đại lễ A50 đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong lòng công chúng

Sau dấu mốc này, Võ Hạ Trâm trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhiều nhất ở các chương trình nghệ thuật cấp quốc gia. Song song đó, cô tiếp tục theo đuổi định hướng âm nhạc gắn với tình yêu quê hương, đất nước qua nhiều ca khúc như Nguyện Là Người Việt Nam hay Việt Nam Kiêu Hãnh.

Võ Hạ Trâm theo đuổi định hướng âm nhạc gắn với tình yêu quê hương, đất nước

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Võ Hạ Trâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary. Năm 2019, nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa với ông xã hơn cô 12 tuổi. Vikas Chaudhary hiện là chủ tịch một công ty hoạt động trong lĩnh vực đá hoa cương tại Việt Nam. Dù khác biệt về văn hóa và xuất thân, cả hai đã xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc và bền vững. Năm 2021, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Moon. Tổ ấm của Võ Hạ Trâm ngày càng viên mãn khi vợ chồng cô có thêm con trai Milo vào năm 2024.

Trong nhiều năm qua, Vikas Chaudhary luôn được nhắc đến như hậu phương vững chắc của Võ Hạ Trâm. Không chỉ đồng hành về mặt tinh thần, nam doanh nhân còn sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho các dự án nghệ thuật của vợ.

Trong nhiều năm qua, Vikas Chaudhary luôn được nhắc đến như hậu phương vững chắc của Võ Hạ Trâm

Nữ ca sĩ từng chia sẻ ông xã luôn mong muốn cô được sống trọn vẹn với đam mê và không đặt nặng áp lực doanh thu hay lợi nhuận. Những khoản đầu tư lên tới hàng tỷ đồng cho các sản phẩm âm nhạc được xem là cách anh ủng hộ vợ theo đuổi con đường nghệ thuật nghiêm túc. Thành công của Về Với Em được xem là "quả ngọt" cho sự đầu tư bài bản và tâm huyết ấy.

Võ Hạ Trâm là sự lựa chọn số 1 cho các chương trình chính luận

Hiện tại, Võ Hạ Trâm được nhiều người đánh giá là hình mẫu cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, ấm áp bên chồng và con gái. Cô cũng nhận được sự yêu thương từ gia đình chồng tại Ấn Độ, đồng thời vẫn giữ được lối sống và bản sắc riêng.

Bên cạnh âm nhạc, Võ Hạ Trâm còn nổi tiếng với phong cách sống tích cực. Cô ăn chay trường trong nhiều năm, duy trì việc tu tập và thường xuyên tập luyện yoga, gym để giữ gìn sức khỏe cũng như phong độ nghề nghiệp. Đáng chú ý, cả ông xã và con gái Moon cũng đang theo chế độ ăn chay giống nữ ca sĩ.

Võ Hạ Trâm duy trì lối sống lành mạnh

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm không chỉ được ghi nhận bởi thực lực chuyên môn mà còn bởi cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ. Và lúc này, khi những đoạn clip của bé Moon liên tiếp gây sốt mạng xã hội, khán giả lại có thêm lý do để dành sự quan tâm cho một trong những tổ ấm được yêu mến nhất showbiz Việt.

Võ Hạ Trâm được khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp và gia đình viên mãn

Ảnh: FBNV