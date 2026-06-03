Bị gắn mác “hết thời” và liên tiếp gây tranh cãi vì các sản phẩm mới, nữ ca sĩ này vẫn được lựa chọn cho lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sắp tới đây, Katy Perry sẽ có màn trình diễn mở màn cho vòng chung kết FIFA World Cup 2026 vào ngày 12/6/2026 tại sân vận động SoFi, Los Angeles. Với vai trò nghệ sĩ diễn chính, cô sẽ biểu diễn cùng Lisa (BLACKPINK), Future, Anitta, Rema và Tyla trong trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu. Sự chú ý đổ dồn vào Katy Perry không chỉ vì danh tiếng hiện tại, mà phần lớn đến từ việc trước đó, nữ ca sĩ đã sở hữu một gia tài những màn trình diễn huyền thoại và cực kỳ thành công tại các siêu sự kiện thể thao.

Katy Perry sẽ có màn trình diễn mở màn cho vòng chung kết FIFA World Cup 2026 vào ngày 12/6/2026

Sân khấu lịch sử tại Super Bowl 2015

Vào năm 2015, Katy Perry từng gây bão truyền thông khi biểu diễn tại Super Bowl. Tại buổi biểu diễn lịch sử này, nữ ca sĩ đã nén 9 ca khúc thành một bản megamix liên tục với cấu trúc phân cảnh cực kỳ chặt chẽ. Đây được xem là tiêu chuẩn vàng cho các show diễn giữa giờ của giải bóng bầu dục hàng đầu nước Mỹ, chứng minh đẳng cấp của Katy Perry ở thời kỳ hoàng kim và tạo ra những hiện tượng mạng đi vào lịch sử văn hóa đại chúng.

Bắt đầu set diễn, nữ ca sĩ tiến vào sân vận động trên lưng một chú sư tử máy khổng lồ mạ vàng dài hơn 4 mét, do các nghệ nhân rối mặc đồ đen điều khiển thủ công, bay lượn trên không trung cùng hiệu ứng pháo hoa mãn nhãn. Cô cũng thay đổi liên tục 4 bộ trang phục do nhà thiết kế Jeremy Scott thực hiện chỉ trong 12 phút.

Set diễn của Katy Perry tại Super Bowl 2015

Trong tiết mục Dark Horse , toàn bộ mặt cỏ sân vận động biến thành một bàn cờ 3D khổng lồ, mang lại hiệu ứng thị giác tạo cảm giác sàn nhà đang nghiêng ngả và sụp đổ theo từng bước nhảy. Điểm sáng truyền thông không ngờ tới lại đến từ vũ công mặc đồ cá mập bên trái nhảy sai nhịp hoàn toàn so với vũ đạo gốc. Thay vì trở thành thảm họa, nhân vật này lại lan truyền bùng nổ, xuất hiện trên mọi mặt báo và đem lại hiệu ứng thảo luận khổng lồ.

Sân khấu hoành tráng của Katy Perry tại Super Bowl 2015

Ngay sau khi kết thúc, màn trình diễn này đã nhận được cơn mưa lời khen. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những Halftime Show mang tính giải trí cao nhất và đúng bản sắc nhạc Pop nhất lịch sử Super Bowl. Sức hút của giọng ca Roar được bảo chứng bằng những con số phá vỡ mọi giới hạn truyền hình.

Chương trình haft -time show của Katy đã đạt 118,5 triệu khán giả theo dõi tại Mỹ, cao hơn 4 triệu người so với lượng người xem chính trận đấu. Sự kiện được Sách Kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là Halftime Show được xem nhiều nhất lịch sử thời điểm đó. Kỷ lục này được Katy Perry giữ vững suốt 8 năm, trước khi bị Rihanna xô đổ vào năm 2023. Trên mạng xã hội, màn trình diễn tạo ra hơn 3 triệu bài đăng chỉ trong vỏn vẹn 12 phút. Lượt nghe các ca khúc của Katy Perry trên Spotify tăng 85% chỉ trong một giờ, trong đó bản hit Teenage Dream ghi nhận mức tăng vọt 139%. Loạt thành tích này là bảo chứng vững chắc cho đẳng cấp của Katy Perry thời điểm đó.

Katty Perry giữ kỷ lục là haft - time show có lượt xem cao nhất lịch sử suốt 8 năm

Sân khấu hoành tráng tại AFL Grand Final giữa lúc sự nghiệp "hết thời"

Nếu Super Bowl 2015 là lời khẳng định vị thế giữa thời kỳ hoàng kim, thì màn trình diễn tại chung kết giải bóng bầu dục kiểu Úc AFL Grand Final diễn ra vào tháng 9/2024 lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây được xem là một pha cứu thua ngoạn mục và là minh chứng cho bản lĩnh sân khấu vững vàng của Katy Perry. Vào thời điểm đó, album mới 143 của cô đang đối mặt với vô số lời chê bai từ giới phê bình và thành tích bết bát trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khi bước lên sân vận động Melbourne Cricket Ground trước hơn 100.000 khán giả, cô đã hoàn toàn lật ngược thế cờ.

Sân khấu của Katy Perry tại AFL Grand Final diễn ra vào tháng 9/2024

Không còn kẹo ngọt hay những màu sắc rực rỡ chói lọi, Katy Perry mang đến nước Úc một không gian mang đậm tính tương lai với tông màu bạc làm chủ đạo. Sự xuất hiện của cô gây ấn tượng mạnh khi bước ra từ một mô hình phi thuyền không gian khổng lồ, đi kèm là hàng chục vũ công với tạo hình người ngoài hành tinh. Thay vì nhồi nhét bài hát mới, cô giữ lại phần lớn thời lượng cho các bản hit quen thuộc như Roar, Dark Horse, California Gurls, Teenage Dream và Firework . Hai ca khúc mới là Gorgeous và Lifetimes được phối lại với nhịp điệu dồn dập hơn. Khoảnh khắc bùng nổ nhất là khi biểu tượng âm nhạc nước Úc Tina Arena lên sân khấu song ca bản hit Chains, khiến toàn bộ khán đài vỡ òa.

Giải bóng bầu dục AFL vốn nổi tiếng với lời nguyền sân khấu giữa giờ nơi nhiều nghệ sĩ quốc tế từng biến thành thảm họa vì âm thanh tệ hoặc không khuấy động được không khí. Nhưng Katy Perry đã đập tan định kiến đó. Sức nóng của màn trình diễn được minh chứng bằng những con số "biết nói" khi không chỉ làm khuấy động bầu không khí với 100.000 khán giả có mặt trực tiếp tại chảo lửa MCG mà còn ghi nhận gần 4 triệu người theo dõi qua sóng truyền hình Channel 7. Màn trình diễn của Katy đã lọt top những sự kiện có rating cao nhất năm tại Úc.Các tờ báo lớn của Úc đồng loạt gọi đây là màn trình diễn AFL xuất sắc nhất trong lịch sử.

Sân khấu được khen ngợi của Katy Perry tại AFL Grand Final

Khán giả trên các nền tảng mạng xã hội cũng để lại hàng nghìn bình luận tích cực. Họ thừa nhận rằng dù album 143 có gây thất vọng, nhưng tư duy dàn dựng giải trí, năng lượng biểu diễn và đẳng cấp sân khấu của Katy Perry là điều không thể bàn cãi. Màn trình diễn tiêu tốn khoảng 5 triệu AUD từ ban tổ chức đã mang lại tỷ suất hoàn vốn về mặt hình ảnh cực kỳ lớn cho nữ ca sĩ.

Mang thai vẫn diễn sung sức trước hơn 86.000 khán giả tại World Cup cricket nữ

Trước khi được chọn biểu diễn tại FIFA World Cup 2026, Katy Perry từng là tâm điểm của lễ khai mạc và trận chung kết ICC Women's T20 Cricket World Cup 2020 diễn ra tại sân vận động Melbourne Cricket Ground (MCG), Australia. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng với nam diễn viên Orlando Bloom nhưng vẫn nhận lời biểu diễn tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất năm.

Katty Perry tại chung kết ICC Women's T20 Cricket World Cup 2020

Sân khấu được dựng ngay trên mặt cỏ MCG với hệ thống màn hình LED cỡ lớn, hiệu ứng pháo hoa, ánh sáng và hàng chục vũ công phụ họa. Katy Perry xuất hiện trong bộ trang phục ánh bạc nổi bật, mang đến loạt bản hit đình đám như Roar, Dark Horse, Firework, Never Really Over và Walking On Air. Nữ ca sĩ liên tục di chuyển, tương tác với khán giả và giữ nguồn năng lượng cao xuyên suốt set diễn dù đang ở những tháng cuối thai kỳ.

Màn trình diễn diễn ra trước hơn 86.000 khán giả có mặt trực tiếp trên sân, giúp trận chung kết giữa Australia và Ấn Độ lập kỷ lục về lượng khán giả theo dõi một trận cricket nữ tại thời điểm đó. Truyền thông Australia đánh giá sự xuất hiện của Katy Perry là một trong những điểm nhấn lớn nhất của ngày thi đấu, góp phần đưa giải đấu vượt ra ngoài phạm vi thể thao để trở thành sự kiện văn hóa - giải trí quy mô toàn cầu.

Katty Perry biểu diễn tại chung kết ICC Women's T20 Cricket World Cup 2020 khi đang mang thai

Việc vẫn làm chủ sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả trong lúc mang thai cho thấy khả năng biểu diễn bền bỉ của Katy Perry. Chính nhờ bản lĩnh làm chủ sân khấu đã được "bảo chứng" qua hàng loạt siêu sự kiện thể thao, không quá khó hiểu khi Katy Perry tiếp tục được chọn mặt gửi vàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, ngay sau khi được công bố sẽ là nghệ sĩ diễn chính tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026, bên cạnh sự chờ đợi, nữ ca sĩ cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng âm nhạc của nữ ca sĩ không còn sức hút như kỷ nguyên Teenage Dream hay Prism. Những màn vũ đạo trong các chuyến lưu diễn gần đây bị chê là cứng nhắc, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng làm chủ một sân khấu thể thao tầm cỡ thế giới.

Sự xuất hiện của Katy Perry tại World Cup nhận về nhiều ý kiến tranh cãi

Ngược lại, một bộ phận công chúng khẳng định đẳng cấp của nữ ca sĩ vẫn được duy trì qua thời gian. Việc Katy Perry vẫn tẩu tán hàng chục nghìn vé cho các đêm diễn tại Châu Á và mang đến sự đầu tư mạnh tay về mặt hình ảnh chứng tỏ cô hoàn toàn có đủ kinh nghiệm để tạo ra một sân khấu giải trí cực cao. Katy Perry cũng luôn đứng top về chỉ số truyền thông, có hơn 196 triệu người theo dõi trên Instagram. Việc cái tên Katy Perry liên tục lọt top tìm kiếm và trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi trên các diễn đàn đã là một bước đệm hoàn hảo về mức độ nhận diện trước thềm World Cup 2026.

Ảnh: X