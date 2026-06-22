B Ray trả 20 triệu để “cấm chat” ViruSs

Làng rap Việt lại nổi phong ba.

Chủ đề xoay quanh kỹ năng rap của Obito và đoạn rap của 24k.Right đang được bàn luận xôn xao trên mạng xã hội. Từ verse trong bài Xa Xôi của Obito đến màn rap ngẫu hứng của Á quân Rap Việt, câu chuyện nhanh chóng kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Mới đây, vụ việc tiếp tục gây chú ý khi B Ray có động thái liên quan đến vấn đề này trên sóng livestream.

B Ray nhắc đến ViruSs trên livestream

Cụ thể trong livestream, B Ray nhắc thẳng đến ViruSs và cho rằng nam streamer không nên tham gia vào vụ việc giữa 24k.Right và Obito. Nam rapper cũng nói thêm, trừ khi Obito trực tiếp xác nhận với ViruSs rằng verse trong Xa Xôi nhắm đến 24k.Right và Xuân Pac, còn không thì ViruSs càng không nên đứng ra bàn sâu về vụ việc. Theo B Ray, đây là câu chuyện của rap và của những người trong cuộc, nên nam streamer không cần “vào kèo” để kéo thêm tranh luận. Đáng chú ý, B Ray còn bỏ 20 triệu đồng để ViruSs không tiếp tục tham gia vào câu chuyện này.

Động thái này lập tức khiến cộng đồng mạng bàn tán, bởi B Ray vốn có mối quan hệ thân thiết với 24k.Right. Tại Rap Việt mùa 3, 24k.Right là thí sinh đội B Ray và sau đó trở thành Á quân chung cuộc.

Viruss lên tiếng bênh vực Obtio

Về phía ViruSs, nam streamer trước đó đã reaction ca khúc Xa Xôi của MCK kết hợp Obito. Sau khi nghe verse của Obito, ViruSs cho rằng những người chê nam rapper rap tệ đang quá nặng lời. Ban đầu, anh ra giá 10 triệu đồng cho ai có thể lấy beat Xa Xôi để rap một bài mới hay hơn, sau đó con số này được nâng lên 20 triệu đồng. Lời thách này nhanh chóng khiến ViruSs bị kéo vào tâm điểm tranh luận.

Lời thách này khiến ViruSs bị kéo vào tâm điểm tranh luận, nhất là khi câu chuyện giữa 24k.Right và Obito vốn đang được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Đáng chú ý, 24k.Right sau đó cũng lên tiếng và khẳng định không tham gia vào “kèo” của ViruSs.

24k.Right sau đó cũng lên tiếng và khẳng định không tham gia vào “kèo” của ViruSs

Nguồn cơn của ồn ào bắt đầu từ đoạn rap ngẫu hứng của 24k.Right trong livestream tối 20/6. Nam rapper không gọi thẳng tên Obito, nhưng lại cài nhiều chi tiết khiến cộng đồng mạng liên tục réo tên chủ nhân album Đánh Đổi . Từ hình ảnh “thư sinh nhưng thích màu giang hồ”, bắt chước MCK.

Đoạn rap "ám chỉ" Obito của 24k.Right

Loạt dữ kiện như “Châu Đốc” trùng với quê của Obito, “OT block” bị cho là ám chỉ tổ đội OTĐ, hay cách chơi chữ “Lý Tiểu Long” được soi khớp với họ thật của nam rapper càng khiến nghi vấn này lan rộng. Dù 24k.Right không gọi tên, việc đặt quá nhiều manh mối dễ đoán khiến đoạn rap lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Sau đó, mạng xã hội chia làm nhiều luồng ý kiến. Một bên cho rằng 24k.Right đang “đẩy kèo” Obito, đồng thời đáp trả lại verse của nam rapper trong Xa Xôi. Bên cạnh đó, không ít ý kiến lại bênh vực 24k.Right, cho rằng những màn châm biếm, va chạm bằng lyrics vốn không xa lạ trong rap.

Xa Xôi được xem như màn đáp trả của Obito trước những lời chê bai kỹ năng rap

Trước đó Xa Xôi được xem như màn đáp trả của Obito trước những lời chê bai kỹ năng rap. Trong verse này, nam rapper trực diện nhắc đến việc bị cho là hát hay hơn rap, rồi dùng phần rap gai góc hơn để phản ứng lại các bình luận tiêu cực. Nam rapper nhắc đến việc bị cho là hát hay hơn rap, rồi dùng chính phần rap của mình để phản ứng lại các bình luận tiêu cực. Không còn giữ màu sắc quá mềm như nhiều sản phẩm trước, Obito thể hiện thái độ gai góc hơn, trực diện hơn với những người từng nghi ngờ năng lực của anh.

Thời gian qua, Obito liên tục được bàn tán trên mạng xã hội về kỹ năng rap

Thực tế, tranh cãi quanh Obito đã xuất hiện từ đầu tháng 5. Trước đó trong một livestream, 24k.Right và Xuân Pac từng có những nhận xét về chuyện Obito được đánh giá cao ở giọng hát, melody và khả năng tạo cảm xúc hơn là kỹ năng rap. Sau buổi live này, chủ đề “Obito hát hay hơn rap” nhanh chóng bùng lên trên Threads, kéo theo nhiều bài đăng mổ xẻ chuyên môn của nam rapper.

Trước làn sóng bình luận tiêu cực, Obito từng đăng story Instagram với một đoạn lyrics của Đen Vâu trong Một Triệu Like , ngầm đáp trả chuyện bị hạ thấp. Động thái này từng khiến tranh luận nóng lên một lần, trước khi tiếp tục bị kéo căng bởi verse trong Xa Xôi và đoạn rap mới của 24k.Right.

Từ nhận xét cũ, story đáp trả, verse trong Xa Xôi , đoạn rap livestream của 24k.Right đến màn B Ray bỏ 20 triệu “cấm chat” ViruSs, câu chuyện quanh Obito đang tiếp tục đang bàn tán xôn xao.

Ảnh: FBNV