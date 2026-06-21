Siêu sao 196 triệu fan không biết ngại là gì: Chui vào chai nước lao giữa biển người, 41 tuổi chưa chịu ngừng “lố”

Sân khấu mới nhất của nữ ca sĩ 41 tuổi khiến khán giả choáng váng.

Katy Perry gây náo loạn khi chui vào chai nước khổng lồ giữa biển khán giả

Ngày 18/6, Katy Perry có mặt tại Festival O Son Do Camiño ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Đây là show diễn đầu tiên trong chuỗi festival mùa hè được nữ ca sĩ mang tên Out of Office Tour . Sự kiện có sự tham gia của Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín, DJ Snake và nhiều nghệ sĩ khác.

Màn trình diễn trong chai nước khổng lồ của Katy Perry

Ngay trong đêm diễn mở màn, Katy Perry lập tức trở thành tâm điểm nhờ một sân khấu gây chú ý vì sự táo bạo. Không chỉ mang đến loạt bản hit quen thuộc, nữ ca sĩ còn biến phần trình diễn thành một trò chơi thị giác đúng chất Katy: màu mè, lạ mắt và rất dễ thành khoảnh khắc được cắt ra lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong lúc biểu diễn I Kissed A Girl , Katy Perry chui vào một chai nước bơm hơi khổng lồ, sau đó để khán giả chuyền đạo cụ này đi phía trên biển người. Bên trong chiếc chai trong suốt, nữ ca sĩ nằm và tương tác với đám đông, tạo nên cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa khó rời mắt.

Katy Perry khiến người xem giật mình vì độ chịu chơi

Đoạn clip biểu diễn nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú vì đây đúng là kiểu sân khấu không thể nhầm lẫn của Katy Perry: hơi lố, hơi khó hiểu nhưng rất dễ nhớ. Thay vì chỉ đứng trên sân khấu hát và nhảy theo công thức quen thuộc, nữ ca sĩ biến cả phần biểu diễn thành một trò chơi thị giác. Chỉ một đạo cụ bơm hơi cũng đủ khiến khán giả phải dừng lại xem.

Đáng chú ý, dân mạng còn đào lại một khoảnh khắc cũ của Katy Perry vào năm 2008. Thời điểm đó, nữ ca sĩ từng lao thẳng xuống đám đông và để khán giả chuyền mình trên tay. So với phiên bản năm 2026, màn biểu diễn khi ấy có phần hỗn loạn và liều lĩnh hơn nhiều. Katy gần như bị biển người bao phủ, tạo nên một hình ảnh vừa náo nhiệt vừa có phần mất kiểm soát.

Khoảnh khắc mới nhất của Katy khiến nhiều người nhớ đến sân khấu tạo bạo vào năm 2008 của nữ ca sĩ

18 năm sau, Katy Perry như có màn "phục thù" chính sân khấu cũ theo cách không ai đoán trước. Không còn lao mình trực tiếp xuống đám đông, nữ ca sĩ chọn phiên bản quái hơn: chui vào một chai nước khổng lồ, để khán giả chuyền đi giữa festival. Nếu năm 2008, Katy Perry dùng chính cơ thể để lao vào đám đông, thì ở tuổi 41, cô vẫn giữ tinh thần táo bạo ấy nhưng biến nó thành một tiết mục an toàn, hài hước và dễ tạo bàn tán hơn. Không còn cảnh nữ ca sĩ bị kéo nghiêng ngả giữa biển người, thay vào đó là hình ảnh một chai nước khổng lồ lăn qua khán giả như đạo cụ trong công viên giải trí.

Nữ hoàng biểu diễn với loạt sân khấu độc lạ

Thực tế, chai nước khổng lồ không phải khoảnh khắc “quái” đầu tiên trong sự nghiệp Katy Perry. Suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, nữ ca sĩ luôn nổi tiếng với những sân khấu màu mè, phóng đại và thậm chí "lố lăng". Không chỉ sở hữu loạt hit toàn cầu, cô còn là ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với khoảng 196 triệu người theo dõi trên Instagram. Chính vì vậy, mỗi lần Katy bước lên sân khấu, dù là Super Bowl, residency Las Vegas hay festival mùa hè, khán giả vẫn luôn chờ xem nữ ca sĩ sẽ tiếp tục bày ra chiêu trò gì.

Suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, nữ ca sĩ luôn nổi tiếng với những sân khấu màu mè, phóng đại và thậm chí "lố lăng"

Một trong những sân khấu nổi tiếng nhất của Katy Perry là Super Bowl Halftime Show 2015. Khi đó, cô xuất hiện trên lưng một con sư tử máy khổng lồ, trình diễn loạt hit như Roar, Dark Horse, Teenage Dream, California Gurls và Firework. Đây là một trong những màn diễn giữa giờ được xem nhiều nhất lịch sử Super Bowl thời điểm đó, đồng thời cũng tạo ra meme để đời mang tên Left Shark - vũ công mặc đồ cá mập nhảy lệch nhịp nhưng lại nổi bần bật sau chương trình.

Katy Perry luôn biết cách biến những ý tưởng tưởng chừng buồn cười thành một phần thương hiệu

Không chỉ Super Bowl, các tour diễn riêng của Katy Perry cũng nhiều lần gây chú ý vì đạo cụ quá khổ. Ở residency PLAY tại Las Vegas, cô đưa khán giả vào một thế giới như đồ chơi bị phóng đại. Katy từng xuất hiện bên giường khổng lồ, bàn tay khổng lồ, bồn cầu khổng lồ, ốc sên, nấm và hàng loạt vật dụng đời thường được biến thành đạo cụ sân khấu. Đây cũng là lý do cô thường được gọi là một trong những “nữ hoàng camp” của làng pop.

Từ sư tử máy ở Super Bowl, cá mập nhảy lệch thành meme, bồn cầu khổng lồ ở Las Vegas đến chai nước bơm hơi tại Tây Ban Nha, Katy Perry luôn biết cách biến những ý tưởng tưởng chừng buồn cười thành một phần thương hiệu. Có sân khấu được khen hoành tráng, có khoảnh khắc gây tranh cãi vì quá lố, nhưng tất cả đều giúp cô giữ được màu sắc riêng giữa hàng loạt pop star theo đuổi hình ảnh chỉn chu, an toàn.

Katy Perry luôn biết cách biến sân khấu thành một trò giải trí đúng nghĩa

Dù hiện tại đã bước qua tuổi 41 và không còn ở giai đoạn thống trị bảng xếp hạng như thời Teenage Dream hay Prism , Katy Perry vẫn là cái tên có khả năng tạo câu chuyện bàn tán trên sân khấu. Cô có thể gây tranh luận về âm nhạc mới, có thể không còn giữ sức hút thương mại áp đảo như trước, nhưng khoản dàn dựng trình diễn thì vẫn rất khó bị nhầm lẫn. Chai nước khổng lồ ở O Son do Camiño thêm một lần nhắc khán giả rằng Katy Perry luôn biết cách biến sân khấu thành một trò giải trí đúng nghĩa.

Ảnh: X