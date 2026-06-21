Nữ ca sĩ Việt ăn bánh tráng qua ngày để tiền làm nhạc: Concert cháy vé phút mốt, 10 năm flop đổi lại ngày rực rỡ

Sau gần 10 năm đi hát, nữ ca sĩ này đang có cột mốc đáng chú ý nhất sự nghiệp.

Concert của Phùng Khánh Linh liên tục cháy vé

Phùng Khánh Linh đang là cái tên được chú ý khi chuỗi concert Giữa Một Vạn Tour liên tục cháy vé. Đây là live concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, được tổ chức sau album Giữa Một Vạn Ngườ i, album đánh dấu giai đoạn cô được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng nghe nhạc.

Phùng Khánh Linh mở đêm thứ 4 cho concert Giữa Một Vạn Tour

Vào tháng 3, Giữa Một Vạn Tour mở màn tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM với đêm diễn đầu tiên ngày 21/3/2026 . Ban đầu, concert chỉ có 1 đêm, nhưng sau khi vé được mở bán và nhanh chóng hết sạch, ekip tiếp tục bổ sung day 2 vào ngày 22/3 . Hai đêm diễn đầu tiên đều có quy mô khoảng 2.000 khán giả/đêm và nhanh chóng sold-out, tạo tín hiệu khá rõ cho sức mua vé của Phùng Khánh Linh.

Không chỉ gây chú ý vì bán vé tốt, 2 đêm đầu của Giữa Một Vạn Tour tại TP.HCM cũng để lại nhiều phản hồi tích cực về dàn dựng và các tiết mục trình diễn

Không chỉ gây chú ý vì bán vé tốt, 2 đêm đầu của Giữa Một Vạn Tour tại TP.HCM cũng để lại nhiều phản hồi tích cực. Concert được dàn dựng theo concept rõ ràng, bám sát tinh thần album Giữa Một Vạn Người. Từ setlist, sân khấu đến cách Phùng Khánh Linh dẫn dắt câu chuyện đều cho thấy sự chuẩn bị khá kỹ cho live concert đầu tay.

Điểm khiến khán giả nhớ đến chương trình không nằm ở những chiêu trò quá phô trương, mà ở cảm giác liền mạch của cả đêm diễn. Các tiết mục được sắp xếp theo mạch cảm xúc, phần sân khấu có đầu tư về hình ảnh, ánh sáng và vũ đạo, trong khi Phùng Khánh Linh tự kể lại hành trình làm nghề của mình qua âm nhạc.

Các concert của Phùng Khánh Linh liên tục "cháy vé"

Sau TP.HCM, tour tiếp tục được đưa ra Hà Nội với N3 diễn ra ngày 8/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia . Đêm diễn này cũng nhanh chóng cháy vé, khiến nhiều khán giả không kịp mua tiếp tục chờ đợi thêm suất diễn mới. Không lâu sau đó, Phùng Khánh Linh công bố N4 , tức đêm thứ 2 tại Hà Nội, diễn ra ngày 9/8/2026 .

Đáng chú ý, vé N4 Hà Nội vừa được mở bán ngày 20/6 và nhanh chóng ghi nhận tình trạng nhiều khu vực gần kín chỗ. Tốc độ bán vé nhanh cho thấy sức hút đáng kể của nữ ca sĩ. Từ 1 đêm concert đầu tiên ở TP.HCM đến 4 đêm diễn từ Nam ra Bắc, Phùng Khánh Linh đang có thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Từng ăn bánh tráng qua ngày, mất 10 năm mới tỏa sáng

Trước khi có những đêm diễn riêng được săn vé như hiện tại, Phùng Khánh Linh từng trải qua giai đoạn khá chật vật. Nữ ca sĩ bước ra từ Giọng hát Việt 2015 , nhưng con đường sau cuộc thi không lập tức rộng mở. Có thời điểm, cô từng chia sẻ chuyện sống khó khăn, phải ăn bánh tráng qua ngày vì không còn nhiều tiền. Để duy trì cuộc sống và tiếp tục làm nhạc, Phùng Khánh Linh cũng từng bán hàng online.

Trước khi có nhiều thành công như hiện tại, Phùng Khánh Linh đã từng phải ăn bánh tráng qua ngày, bán hàn online để duy trì niềm đam mê với âm nhạc

Năm 2018, Hôm Nay Tôi Buồn giúp tên tuổi Phùng Khánh Linh được chú ý hơn. Ca khúc mang màu sắc tự sự, dễ nghe và phù hợp với hình ảnh một nữ ca sĩ tự viết nhạc. Tuy nhiên, sau bản hit này, cô không đi theo hướng ra nhạc ồ ạt để giữ độ nóng. Phùng Khánh Linh chọn cách làm nghề chậm hơn, tập trung vào album và màu sắc cá nhân.

Từ yesteryear đến CITOPIA, rồi Giữa Một Vạn Người, Phùng Khánh Linh cho thấy cô muốn được nhìn nhận như một nghệ sĩ có album, có câu chuyện âm nhạc rõ ràng hơn là chỉ có vài single rải rác.

Album Giữa Một Vạn Người đánh dấu bước chuyển rõ hơn của Phùng Khánh Linh và giúp cô đến gần hơn với khán giả đại chúng

Trong đó, Giữa Một Vạn Người là dự án quan trọng nhất của Phùng Khánh Linh thời gian gần đây. Album phát hành vào tháng 10/2025, đánh dấu bước chuyển rõ hơn của nữ ca sĩ từ màu city pop trước đó sang alternative pop, dream pop, punk và indie rock. Không chỉ là một album để “đánh dấu sự trở lại”, dự án này còn giúp Phùng Khánh Linh đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Anh Là Thằng Tồi là một trong những ca khúc nổi bật nhất của Phùng Khánh Linh trong album Giữa Một Vạn Người

Sau khi ra mắt, Giữa Một Vạn Người trở thành dự án tạo sức bật rõ rệt cho Phùng Khánh Linh. Album dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, có nhiều ca khúc được chia sẻ mạnh và tạo trend trong cộng đồng nghe nhạc như Ước Anh Tan Nát Con Tim, Em Đau, Hãy Nói Anh Sai Rồi, Anh Là Thằng Tồi,.... Không chỉ được khán giả đón nhận, dự án này còn được giới chuyên môn đánh giá cao, liên tục góp mặt ở các đề cử quan trọng như Album của năm, Nữ ca sĩ của năm, Nhạc sĩ của năm tại các lễ trao giải.

Sau gần 10 năm làm nghề, Phùng Khánh Linh cuối cùng cũng có một giai đoạn thật sự rực rỡ.

Sau gần 10 năm làm nghề, Phùng Khánh Linh cuối cùng cũng có một giai đoạn thật sự rực rỡ. Từ cô gái từng ăn bánh tráng qua ngày, bán hàng online để có tiền làm nhạc, nữ ca sĩ nay nhận được sự ủng hộ rõ rệt từ khán giả qua chuỗi concert liên tục cháy vé. Nhìn lại hành trình đã qua, 10 năm chờ đợi của Phùng Khánh Linh có lẽ không hề uổng.

Ảnh: FBNV