Bài hát ra mắt lúc nửa đêm là dấu chấm hết cho 1 huyền thoại showbiz đứng đầu cả nước, 82 giờ làm nên lịch sử

Chưa từng được quảng bá trên sân khấu âm nhạc hay được truyền thông rầm rộ, đây vẫn là một trong những ca khúc huyền thoại nhìn lại cả hành trình của nhóm nhạc hàng đầu showbiz.

Still Life chưa từng được quảng bá trên sân khấu âm nhạc, không có showcase, không có hoạt động truyền thông rầm rộ. Ca khúc được phát hành vào đúng nửa đêm ngày 5/4/2022 như một lời chào lặng lẽ của BIGBANG sau 4 năm vắng bóng. Still Life lập tức thu về 900 nghìn người nghe độc nhất trên MelOn - nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc trong 24 giờ đầu tiên. Bài hát đã tạo nên cơn địa chấn trên toàn bộ thị trường nhạc số Hàn Quốc, giữ kỷ lục 82 giờ Perfect All-Kill.

Bài hát thay cho lời tạm biệt của BIGBANG - Still Life

Quan trọng hơn, đây cũng là dấu chấm hết cho chương cuối cùng của một huyền thoại Kpop - T.O.P trong vai trò thành viên BIGBANG. Sau 16 năm đồng hành cùng nhóm nhạc quyền lực bậc nhất lịch sử Kpop, Still Life trở thành sản phẩm cuối cùng ghi dấu sự hiện diện của T.O.P trong đội hình BIGBANG. Ngay thời điểm ca khúc phát hành, nam rapper đã chính thức kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment để theo đuổi những dự án cá nhân với vai trò nghệ sĩ solo và doanh nhân. Không tuyên bố chia tay ồn ào, không sân khấu tạm biệt, không một buổi fanmeeting cuối cùng, T.O.P khép lại hành trình cùng BIGBANG bằng một bài hát mang màu sắc hồi tưởng và chấp nhận sự thay đổi của thời gian.

Lần cuối cùng T.O.P xuất hiện cùng BIGBANG

Nhìn lại lịch sử Kpop, rất hiếm có màn tái xuất nào tạo hiệu ứng áp đảo như Still Life. Sau 4 năm vắng bóng vì nghĩa vụ quân sự, BIGBANG gần như biến mất khỏi thị trường giữa lúc Kpop bước sang thế hệ mới. Tuy nhiên, chỉ cần một bản nhạc xuất hiện lúc nửa đêm, nhóm lập tức chứng minh vị thế mà không một thế hệ nào có thể thay thế hoàn toàn. Still Life nhanh chóng đạt Perfect All-Kill (PAK), trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên làm được điều này trong năm 2022. Ca khúc đồng thời đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng thời gian thực, hàng ngày và hàng tuần của Melon, Genie, Bugs, Flo và VIBE. Đây là thành tích mà ngay cả nhiều nhóm nhạc hàng đầu thời điểm đó cũng khó chạm tới.

Hiếm có màn tái xuất nào tạo hiệu ứng áp đảo như Still Life

Sức mạnh của BIGBANG được thể hiện rõ nhất trên MelOn - nền tảng nhạc số lớn nhất Hàn Quốc. Still Life giữ vị trí số 1 trên MelOn Daily Chart trong thời gian dài nhất đối với một nghệ sĩ trực thuộc YG Entertainment trong thập kỷ, vượt qua thành tích trước của BLACKPINK với How You Like That.

Không chỉ thống trị Hàn Quốc, Still Life còn chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu của BIGBANG. Trên Billboard Global 200, ca khúc đạt vị trí thứ 9 dù chỉ có vỏn vẹn 3 ngày thống kê dữ liệu trong tuần đầu tiên. Thành tích này giúp BIGBANG trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc thứ 3 trong lịch sử lọt Top 10 bảng xếp hạng này, sau BTS và BLACKPINK.

Ở Billboard Global Excl. US, Still Life leo lên vị trí thứ 3, tiếp tục khẳng định sức hút quốc tế của nhóm. Trên iTunes, bài hát đồng loạt đứng đầu tại hơn 36 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Hiện tại, MV này thu về hơn 121 triệu views trên kênh YouTube của BIGBANG.

Đối với cộng đồng V.I.P, đây là một thước phim thanh xuân kéo dài hơn một thập kỷ được gói gọn trong chưa đầy 4 phút âm nhạc

Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, nơi là "thánh địa" của BIGBANG suốt nhiều năm, Still Life lập nên cột mốc đáng kinh ngạc khi bán được 1 triệu bản kỹ thuật số trên QQ Music chỉ trong 30 phút. Đây là đĩa đơn đầu tiên đạt thành tích này sau khi Trung Quốc áp dụng quy định siết chặt hoạt động mua số lượng lớn, khiến kỷ lục càng trở nên đáng giá hơn.

Nhưng điều khiến Still Life trở thành một trong những ca khúc đặc biệt nhất lịch sử BIGBANG không nằm ở những con số. Đối với cộng đồng V.I.P, đây là một thước phim thanh xuân kéo dài hơn một thập kỷ được gói gọn trong chưa đầy 4 phút âm nhạc.

Hình ảnh G-Dragon đơn độc trong Still Life đã từng khiến fan nhói đau

Tên tiếng Hàn của ca khúc là Xuân Hạ Thu Đông. Trong MV, bốn thành viên được xây dựng như biểu tượng của bốn mùa khác nhau. Taeyang đại diện cho mùa Xuân, G-Dragon là mùa Hạ, Daesung là mùa Thu và T.O.P tượng trưng cho mùa Đông. Hình ảnh ấy phản chiếu hành trình trưởng thành, những vinh quang, mất mát, biến cố và cả sự chấp nhận quy luật thay đổi của thời gian.

Lời bài hát không nói về chiến thắng hay sự trở lại huy hoàng. Thay vào đó, BIGBANG lựa chọn kể về sự trưởng thành sau những giông bão. Đó là tinh thần buông bỏ quá khứ nhưng vẫn trân trọng những ký ức đã qua. MV của Still Life cũng chứa đầy những ẩn dụ khiến khán giả xúc động. Suốt toàn bộ thời lượng, bốn thành viên không xuất hiện chung trong bất kỳ khung hình nào. Mỗi người tồn tại trong một không gian riêng biệt, tượng trưng cho những ngã rẽ khác nhau của cuộc sống. Thế nhưng ở cuối MV, hình ảnh những chiếc ghế trống cùng biểu tượng năm vạch xuất hiện như một lời nhắc rằng hành trình BIGBANG từng bắt đầu với năm người và ký ức ấy sẽ mãi tồn tại.

Still Life khiến toàn thể fan bật khóc ở Coạchella

Bốn năm sau ngày phát hành, Still Life một lần nữa trở thành tâm điểm khi BIGBANG xuất hiện tại lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ - Coachella 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử, BIGBANG bước lên sân khấu Coachella với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Trong set diễn kéo dài với 17 bản hit làm nên tên tuổi nhóm, Still Life được lựa chọn làm tiết mục kết thúc.

Khoảnh khắc khiến hàng chục nghìn khán giả xúc động chính là việc BIGBANG quyết định giữ nguyên phần rap và giọng hát của T.O.P trong bản phối sân khấu. Dù không xuất hiện trực tiếp, giọng rap trầm đặc trưng của anh vẫn vang lên giữa sa mạc California như một phần không thể tách rời của ca khúc. Ba thành viên trên sân khấu hòa giọng cùng bản thu gốc, tạo nên cảm giác như T.O.P vẫn hiện diện đâu đó trong màn trình diễn. Với nhiều V.I.P, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận rõ ràng rằng dù con đường của các thành viên đã khác nhau, BIGBANG vẫn luôn là BIGBANG trong ký ức của người hâm mộ.

BIGBANG chọn Still Life làm bài kết màn set diễn Coachella, giữ nguyên phần giọng của T.O.P

Sau hiệu ứng bùng nổ từ Coachella, BIGBANG chính thức xác nhận tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm hoạt động mang tên BIGBANG 2026 WORLD TOUR. Tour diễn quy tụ ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung, dự kiến thực hiện 31 đêm diễn tại hàng loạt sân vận động lớn ở châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và Australia. Đêm mở màn sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/8/2026 tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Việt Nam xuất hiện trong danh sách các điểm dừng chân chính thức của tour diễn ngay phase đầu tiên. Theo kế hoạch, BIGBANG sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào hai ngày 24 và 25/10/2026. Ngay từ khi thông tin được công bố, cộng đồng V.I.P trong nước đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc săn vé được dự đoán khốc liệt nhất năm. Người hâm mộ Việt càng kỳ vọng về sân khấu Still Life đầy cảm xúc sẽ được vang lên ở SVĐ Mỹ Đình vào tháng 10 tới đây.

Người hâm mộ Việt càng kỳ vọng về sân khấu Still Life đầy cảm xúc sẽ được vang lên ở SVĐ Mỹ Đình vào tháng 10 tới đây

Bốn năm trước, Still Life ra đời như lời chia tay của T.O.P với BIGBANG. Nay ca khúc ấy lại trở thành bản nhạc khép màn cho một chương mới của nhóm. Giữa những thay đổi của thời gian, giữa sự ra đi và trở lại, giữa những ngã rẽ riêng của từng thành viên, Still Life vẫn là minh chứng rằng có những huyền thoại không cần hoạt động thường xuyên vẫn đủ sức làm rung chuyển cả ngành công nghiệp âm nhạc chỉ bằng một bài hát phát hành lúc nửa đêm. Và sau 82 giờ tạo nên lịch sử năm 2022, bài hát ấy vẫn đang tiếp tục viết thêm những chương mới cho câu chuyện mang tên BIGBANG.

Ảnh: IGNV, X