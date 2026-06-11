Concert BIGBANG Hà Nội chưa mở bán, “phe vé” đã nhận giữ chỗ cả chục triệu đồng: V.I.P Việt phải cẩn thận!

Vé concert BIGBANG tại Hà Nội được rao bán với giá 75 triệu đồng.

Vé concert của BIGBANG được nhận giữ chỗ đến chục triệu đồng

Thông tin BIGBANG đưa world tour kỷ niệm 20 năm đến Việt Nam đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ ít giờ sau khi lịch diễn tại Hà Nội được công bố, cộng đồng fan Kpop nói chung và V.I.P Việt Nam nói riêng đã gần như “vỡ trận” vì quá phấn khích.

BIGBANG công bố các điểm dừng trong world tour sắp tới, có Hà Nội, Việt Nam

Sáng 11/6, YG Entertainment chính thức công bố các điểm dừng trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG. Trong danh sách này, Hà Nội gây chú ý đặc biệt khi được xác nhận là một trong những trạm dừng của BIGBANG 2026 WORLD TOUR. Nhóm sẽ có 2 đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026.

Việc BIGBANG biểu diễn tại Việt Nam trong world tour chính thức lập tức tạo nên “cơn địa chấn” trên mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng về concert nhanh chóng nhận lượng tương tác lớn, từ chia sẻ lịch diễn, dự đoán giá vé, sơ đồ sân khấu cho đến những câu chuyện “chuẩn bị săn vé” của fan. Với nhiều V.I.P Việt Nam, đây không chỉ là một concert thông thường mà còn là khoảnh khắc chờ đợi suốt nhiều năm.

Nhiều bài viết phe vé” và nhận đặt cọc trung gian đã xuất hiện dù thông tin chính thức chưa được công bố

Tuy nhiên, khi cảm xúc phấn khích còn chưa lắng xuống, một vấn đề khác đã xuất hiện là tình trạng “phe vé” và các bài nhận đặt cọc trung gian. Dù hiện tại chưa có thông tin chính thức về hạng vé, giá vé, quyền lợi từng khu vực hay ngày mở bán, nhiều tài khoản trên mạng xã hội và trong các hội nhóm đã bắt đầu đăng bài nhận cọc vé với mức giá khác nhau. Điều này khiến không ít người hâm mộ hoang mang, đặc biệt trong bối cảnh concert vẫn còn khoảng 4 tháng nữa mới diễn ra.

Đáng chú ý, một bài viết trên Threads lan truyền với nội dung nhận đảm bảo vé cho các hạng cao nhất đã trở thành chủ đề bàn tán dữ dội. Theo nội dung bài đăng này, người rao cho biết có thể đảm bảo “100% có vé” cho các khu vực VVIP và VIP. Mức giá được đưa ra khiến nhiều người choáng váng. Hạng VVIP ở những hàng gần sân khấu được rao từ 60-75 triệu đồng, trong khi hạng VIP dao động khoảng 30-35 triệu đồng. Người này thậm chí còn cam kết nếu không có vé sẽ đền gấp đôi.

Vé concert BIGBANG được nhận giữ chỗ với giá lên đến 75 triệu đồng

Thông tin trên nhanh chóng khiến mạng xã hội nổ ra tranh luận. Một bộ phận cho rằng với sức hút của BIGBANG, việc vé concert trở thành “cuộc chiến” là điều có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng bày tỏ lo ngại vì mọi thông tin chính thức vẫn chưa được công bố. Việc nhận cọc khi chưa có giá vé, sơ đồ vé hay đơn vị bán vé rõ ràng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với các giao dịch qua trung gian, không có bảo chứng.

Hiện tại, bài đăng rao vé giá hàng chục triệu đồng nói trên đã bị xóa. Dù vậy, sự việc vẫn là lời cảnh báo sớm cho người hâm mộ trước “cơn sốt” săn vé sắp tới. Với một concert có quy mô lớn và sức hút mạnh như BIGBANG tại Việt Nam, nhu cầu mua vé chắc chắn rất cao. Nhưng chính vì vậy, fan càng cần tỉnh táo, tránh chuyển tiền đặt cọc cho các tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc tin vào những cam kết “chắc chắn có vé” khi ban tổ chức chưa đưa ra thông báo chính thức.

BIGBANG đưa world tour 20 năm đến Mỹ Đình, fan Việt vỡ òa sau nhiều năm chờ đợi

BIGBANG 2026 WORLD TOUR là chuyến lưu diễn có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ ngày nhóm ra mắt. Tour diễn dự kiến khởi động vào ngày 21/8/2026 với 2 đêm diễn tại Goyang, Hàn Quốc. Sau đó, BIGBANG sẽ tiếp tục đi qua nhiều thành phố lớn tại Mỹ, châu Âu và châu Á như Paris, London, Đài Loan, Singapore trước khi dừng chân tại Hà Nội vào cuối tháng 10.

BIGBANG công bố lịch trình world tour kỷ niệm 20 năm

Việc Việt Nam có tên trong lịch trình khiến cộng đồng V.I.P trong nước bùng nổ cảm xúc. Suốt nhiều năm qua, BIGBANG luôn là một trong những nhóm nhạc Kpop có lượng fan đông đảo tại Việt Nam. Các bản hit như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Lies hay Loser không chỉ quen thuộc với fan Kpop mà còn có độ phủ rộng trong văn hóa đại chúng. Vì vậy, thông tin nhóm tổ chức concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được xem là một sự kiện lớn của thị trường biểu diễn Việt Nam trong năm 2026.

Đáng chú ý, 2 đêm diễn tại Hà Nội cũng cho thấy sức hút đặc biệt của thị trường Việt Nam trong bản đồ tour quốc tế của các nghệ sĩ Kpop. Những năm gần đây, Việt Nam liên tục trở thành điểm đến của nhiều concert và festival âm nhạc lớn. Tuy nhiên, việc một nhóm nhạc mang tính biểu tượng như BIGBANG đưa world tour kỷ niệm 20 năm đến Mỹ Đình vẫn là dấu mốc khiến người hâm mộ đặc biệt tự hào.

V.I.P Việt Nam đanh vô cùng chờ đợi vào hai đêm diễn vào tháng 10 sắp tới của BIGBANG

Bên cạnh concert, fan toàn cầu cũng đang chờ đợi những hoạt động kỷ niệm 20 năm của BIGBANG. Trong đó, tin đồn về một album đặc biệt trước thềm world tour đang được bàn tán mạnh mẽ, dù phía YG chưa công bố chi tiết. Hiện tại, điều người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất vẫn là thời điểm mở bán vé chính thức. Với sức nóng hiện tại, cuộc chiến săn vé BIGBANG tại Mỹ Đình được dự đoán sẽ vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, trước khi mọi thông tin được xác nhận từ ban tổ chức, fan cần theo dõi các kênh chính thức, hạn chế giao dịch qua trung gian và tuyệt đối cảnh giác với những lời mời chào “giữ chỗ”, “bao có vé” hay “vé nội bộ” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ảnh: X/ chụp màn hình