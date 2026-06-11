Ca sĩ Việt mất tích 2 năm cứ ra nhạc là hot: "Tẩm ngẩm tầm ngầm" vượt loạt sao hạng A, concert cháy vé tích tắc

Nam ca sĩ chứng minh sức hút khủng khi đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

GREY D trở lại với ca khúc mới

GREY D đang là một trong những cái tên mang lại nhiều bất ngờ trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Tối 6/6, nam ca sĩ bất ngờ phát hành lead single toidaidot, chính thức mở đường cho side B Màn Đêm thuộc album Ánh Sáng • Màn Đêm . Sự xuất hiện của ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả yêu nhạc, đặc biệt là cộng đồng GREYDIANs sau thời gian dài chờ đợi những mảnh ghép tiếp theo của dự án.

toidaidot - GREY D

toidaidot tiếp tục là một sáng tác do chính GREY D chắp bút. Mang âm hưởng ballad quen thuộc, ca khúc kể câu chuyện về một tình yêu dang dở, nơi một người vẫn âm thầm chờ đợi sự quan tâm và tình cảm chân thành từ đối phương. Đây cũng là chất liệu cảm xúc đã trở thành dấu ấn quen thuộc trong âm nhạc của GREY D.

Sau những bản nhạc giàu tính tự sự như Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Mưa Tháng Sáu hay Tình Yêu Chậm Trễ, hình ảnh “chúa tể nỗi buồn” một lần nữa được đưa trở lại. Với toidaidot, GREY D tiếp tục khai thác vùng cảm xúc trầm buồn, nhiều day dứt, hứa hẹn viết tiếp chuỗi nhạc suy hợp mùa mưa vốn là thế mạnh của anh.

GREY hóa "chúa tể nỗi buồn" trong toidaidot

Nếu side A Ánh Sáng từng đưa khán giả bước vào một thế giới giàu màu sắc, ngập tràn cảm xúc tích cực và những rung động đẹp đẽ của tình yêu, thì toidaidot lại mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác. Ở đó, ánh sáng dần lùi lại, nhường chỗ cho những khoảng tối, những suy tư và những tâm sự khó gọi thành tên.

Tiếp nối hình tượng du mục đã xuất hiện xuyên suốt side A, GREY D tiếp tục dẫn người nghe vào một thế giới âm nhạc đậm tính cá nhân và giàu chất điện ảnh. Tuy nhiên lần này, không khí đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, toidaidot cho thấy Màn Đêm sẽ không còn mang vẻ lấp lánh, trong trẻo như Ánh Sáng, mà nghiêng về vùng cảm xúc sâu hơn, trầm hơn và nhiều chiêm nghiệm hơn.

Sau khi phát hành, toidaidot của GREY D nhanh chóng ghi nhận những tín hiệu tích cực trên các nền tảng nhạc số

Sau khi phát hành, toidaidot nhanh chóng ghi nhận những tín hiệu tích cực trên các nền tảng nhạc số. Ca khúc góp mặt trong nhóm đầu Apple Music Việt Nam với vị trí #5 Top Songs, đồng thời lọt top 10 Spotify Daily Chart Vietnam ở vị trí #9. Trên YouTube, visualizer của ca khúc cũng bám trụ trong nhóm video thịnh hành, đạt #4 Music Trending tại Việt Nam. Hiệu ứng lan tỏa của toidaidot còn xuất hiện ở TikTok khi ca khúc đang trở thành bài hát được nhiều người cover và sử dụng làm nhạc nền.

Đáng chú ý, thành tích này giúp GREY D tạo dấu ấn giữa thời điểm thị trường Vpop đang khá sôi động với sự trở lại của nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Chi Pu hay Tóc Tiên. Việc toidaidot vượt lên trên nhiều sản phẩm đáng chú ý trên các bảng xếp hạng cho thấy sức hút ổn định của GREY D, đặc biệt ở nhóm khán giả trẻ yêu thích những ca khúc giàu cảm xúc.

GREY D chứng minh sức hút khủng khi cứ ra nhạc là hot

Những thành tích nổi bật trên phần nào chứng minh cho sức hút lớn củ GREY D trên thị trường hiện tại. Đặc biệt, sức hút của toidaidot càng khiến người hâm mộ thêm chờ đợi vào diện mạo chính thức của side B Màn Đêm trong album Ánh Sáng • Màn Đêm sắp tới.

Sức hút “khủng”, concert đầu tay liên tục cháy vé

Bên cạnh side B Màn Đêm, concert đầu tiên của nam ca sĩ mang tên Ánh Sáng • Màn Đêm – GREY D’s Live Concert in HCMC cũng đang là sự kiện được mong đợi. Trước đó, side A Ánh Sáng đã tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực khi đánh dấu màn trở lại của GREY D sau khoảng 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Dự án không chỉ giúp nam ca sĩ làm mới màu sắc cá nhân, mà còn mở ra hành trình âm nhạc có concept rõ ràng, được phát triển thành album và concert cùng tên.

GREY D trở lại sau 2 năm "mất tích"

Ngày 17/5, GREY D chính thức công bố concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất.

Ngay từ khi mở bán, concert đã tạo nên cơn sốt lớn. Toàn bộ vé ở đợt pre-sale được bán hết chỉ trong 3 phút. Đến đợt mở bán chính thức ngày 31/5, tất cả hạng vé tiếp tục sold out sau đúng 1 phút. Nhiều khán giả cho biết họ không thể hoàn tất giao dịch dù đã chuẩn bị từ sớm, trong khi mạng xã hội tràn ngập chia sẻ tiếc nuối từ những fan chưa kịp sở hữu vé.

Concert đầu tiên của GREY D liên tục cháy vé

Trước nhu cầu quá lớn từ khán giả, tối cùng ngày, GREY D và ê-kíp xác nhận tổ chức thêm đêm diễn thứ hai vào ngày 4/7. Đợt mở bán vé sớm cho D-2 cũng nhanh chóng sold out, hứa hẹn tiếp tục tái diễn cơn sốt trong ngày mở bán chính thức.

Từ hiệu ứng của side A Ánh Sáng, sức hút của lead single toidaidot cho đến cơn sốt vé concert, GREY D đang cho thấy một giai đoạn hoạt động bùng nổ sau thời gian dài im ắng. Với việc Màn Đêm chính thức được khởi động, sự chờ đợi dành cho album mới và hai đêm concert đầu tiên của nam ca sĩ đang được đẩy lên cao hơn bao giờ hết.

Ảnh: FBNV