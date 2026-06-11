Việt Nam chính xác là ngoại lệ của BIGBANG, chứng kiến G-DRAGON "hoá thần" thế này chỉ có tại Hà Nội!

Việt Nam được BIGBANG ưu ái ngay chặng đầu tiên của World Tour kỷ niệm 20 năm.

Sáng 11/6, BIGBANG chính thức công bố lịch trình World Tour 2026 - 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn trong cộng đồng fan Kpop toàn cầu. Sau hơn một thập kỷ trải qua những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, BIGBANG cuối cùng cũng trở lại với một chuyến lưu diễn quy mô lớn nhất trong lịch sử hoạt động của nhóm.

Trong hàng loạt thông tin gây bùng nổ, cái tên khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý hơn cả chính là Hà Nội. Không chỉ xuất hiện trên bản đồ lưu diễn của một trong những tour diễn được mong chờ nhất thập kỷ, Việt Nam còn nhận được một sự ưu ái đặc biệt mà rất ít quốc gia Đông Nam Á có được.

BIGBANG chính thức công bố lịch trình World Tour 2026 - 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm

Việt Nam là ngoại lệ của BIGBANG

Theo lịch trình vừa được công bố, BIGBANG World Tour 2026 - 2027 sẽ đi qua 13 quốc gia với 31 đêm diễn, dự kiến tiếp cận khoảng 1,7 triệu khán giả trên toàn cầu. Đây chỉ mới là chặng đầu tiên được công bố, YG thông báo sẽ còn nhiều lịch trình khác chưa được hé lộ. Hành trình bắt đầu bằng 3 đêm tại Goyang (Hàn Quốc) vào cuối tháng 8/2026 trước khi tiến sang Mỹ, châu Âu và các thị trường trọng điểm tại châu Á. Đáng chú ý, Hà Nội được xếp ngay trong giai đoạn đầu tiên của tour diễn với 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xướng tên trong chặng đầu của một chuyến lưu diễn toàn cầu đến từ một nghệ sĩ hạng S của Kpop. Đặc biệt hơn, ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chính là điểm đến đầu tiên của BIGBANG sau khi nhóm rời Hàn Quốc và cũng là quốc gia duy nhất được tổ chức tới 2 đêm diễn sân vận động với tổng sức chứa dự kiến khoảng 80.000 khán giả.

Hà Nội được xếp ngay trong giai đoạn đầu tiên của tour diễn với 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026

Con số này không đơn thuần phản ánh quy mô tổ chức mà còn cho thấy niềm tin rất lớn từ BIGBANG đối với thị trường Việt Nam. BIGBANG World Tour 2026 - 2027 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm nhạc từng được xem là biểu tượng quyền lực nhất lịch sử Kpop. Sau những năm tháng đối diện với vô số biến động về đội hình, sự nghiệp cá nhân và các hoạt động nhóm bị gián đoạn, sự trở lại lần này mang giá trị tinh thần cực lớn với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Việt Nam xuất hiện ở phase đầu tiên và còn được trao tới 2 đêm diễn sân vận động cho thấy vị thế đặc biệt trong mắt BIGBANG cũng như ê-kíp tổ chức

Chính vì vậy, việc Việt Nam xuất hiện ở phase đầu tiên và còn được trao tới 2 đêm diễn sân vận động cho thấy vị thế đặc biệt trong mắt BIGBANG cũng như ê-kíp tổ chức. Việt Nam chính xác là ngoại lệ của BIGBANG trong hành trình kỷ niệm 20 năm đầy ý nghĩa này.

Lý do BIGBANG ưu ái fan Việt

Không có sự ưu ái nào là ngẫu nhiên. Cộng đồng fan BIGBANG tại Việt Nam luôn được xem là một trong những lực lượng đông đảo và trung thành nhất Đông Nam Á. Điều đặc biệt là tệp người hâm mộ của nhóm trải dài từ thế hệ 8X, 9X cho tới Gen Z đời đầu. Đây là nhóm khán giả đã trưởng thành cùng BIGBANG, sở hữu khả năng tài chính ổn định và sẵn sàng chi tiền cho thần tượng. Sức mua của fan Việt đã được chứng minh qua hàng loạt sự kiện trong những năm gần đây. Daesung từng hai lần tổ chức fancon và concert tại TP.HCM đều ghi nhận tình trạng cháy vé. Các hoạt động liên quan đến BIGBANG luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bất chấp việc nhóm không còn hoạt động thường xuyên như giai đoạn đỉnh cao.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng và có fan đông nhất tại Việt Nam

Bùng nổ nhất là sự trở lại của G-DRAGON. Năm 2025, trưởng nhóm BIGBANG đã tạo nên cơn sốt chưa từng có khi xuất hiện tại Hà Nội trong khuôn khổ K-Star Spark. Đó là lần đầu tiên G-DRAGON biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và toàn bộ khoảng 40.000 vé đã được bán hết. Cả MXH còn đồng loạt "nở hoa cúc" để chào đón thủ lĩnh BIGBANG đến Việt Nam.

Cả MXH Việt nở hoa chào đón GD

Chỉ vài tháng sau, G-DRAGON mang world tour cá nhân Übermensch đến Hà Nội với 2 đêm diễn lịch sử. Hà Nội cũng là điểm dừng chân quốc tế cuối cùng của tour diễn trước khi G-DRAGON trở về Hàn Quốc tổ chức encore kết thúc hành trình lưu diễn kéo dài 8 tháng. Gần 100.000 khán giả đã đổ về Ocean Park để "đu" G-DRAGON. Mỗi câu nói, mỗi khoảnh khắc tương tác của G-DRAGON đều trở thành chủ đề được cộng đồng fan chia sẻ rộng rãi.

G-DRAGON mang world tour cá nhân Übermensch đến Hà Nội với 2 đêm diễn lịch sử

Trong 2 đêm diễn, nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ Hà Nội là điểm dừng chân đặc biệt trong sự nghiệp. Anh nhắc lại lần gặp gỡ hồi tháng 6/2025, nói về hành trình kéo dài suốt nhiều tháng và gọi đây là một khoảnh khắc lịch sử trước khi world tour khép lại. G-DRAGON gọi người hâm mộ Việt Nam là "fam" - gia đình. Anh cảm ơn sự đồng hành suốt gần hai thập kỷ, đồng thời lần đầu công khai chia sẻ về cột mốc 20 năm BIGBANG sẽ diễn ra trong năm tiếp theo.

G-DRAGON đã giữ đúng lời hứa. BIGBANG chính thức xác nhận world tour kỷ niệm 20 năm và Hà Nội xuất hiện ngay trong giai đoạn đầu tiên của lịch trình.

Ngoài sức mua, còn một yếu tố khác khiến Việt Nam trở thành thị trường đặc biệt trong mắt G-DRAGON: nhiệt lượng từ khán giả. Những biển lightstick phủ kín khán đài, những màn fanchant vang dội xuyên suốt các show diễn năm 2025 từng nhiều lần viral trên mạng xã hội quốc tế. Không ít video ghi lại cảnh tượng fan Việt đồng thanh hát theo các ca khúc của G-DRAGON đã thu hút hàng triệu lượt xem.

2 đêm concert của G-DRAGON ở Hà Nội với biển lightstick và fanchant cực bùng nổ

Và cũng chỉ ở Hà Nội, các VIP và FAM mới được chứng kiến G-DRAGON "hóa thần" dưới màn mưa trắng trời. Đó là đêm mưa lịch sử tại Mỹ Đình vào tháng 6/2025. Cơn mưa lớn đổ xuống xuyên suốt chương trình, biến toàn bộ sân vận động thành biển nước. Thế nhưng không một ai bỏ về. 40 nghìn khán giả vẫn đứng kín sân, hát theo từng câu hát và thực hiện fanchant từ đầu đến cuối. Đây cũng là lần đầu tiên G-DRAGON có một sân khấu dưới mưa lớn đến như vậy.

Nhiều fan vẫn còn lụy khoảnh khắc này

Màn mưa trắng xóa làm nên lịch sử của G-DRAGON tại Mỹ Đình

Sau chương trình, cả nam nghệ sĩ lẫn ê-kíp liên tục chia sẻ lại những hình ảnh ghi hình từ đêm diễn. Đặc biệt, G-DRAGON còn sử dụng ca khúc Can't Help Falling In Love để làm nhạc nền cho video recap, biến đêm mưa Mỹ Đình trở thành một trong những ký ức đẹp nhất của tour diễn. Nhiều người hâm mộ gọi đây là khoảnh khắc khiến G-DRAGON "lụy" fan Việt.

Nhìn lại toàn bộ những gì diễn ra trong năm 2025, từ sức mua khổng lồ, khả năng lấp đầy sân vận động, độ cuồng nhiệt trên khán đài cho đến những khoảnh khắc mang tính biểu tượng tại Mỹ Đình, không khó hiểu khi Việt Nam trở thành lựa chọn ưu tiên của BIGBANG trong lần trở lại lịch sử này. Chính loạt sự kiện bùng nổ của G-DRAGON tại Hà Nội đã trở thành tiền đề quan trọng để BIGBANG và ê-kíp tự tin đặt Việt Nam vào phase đầu tiên của chuyến lưu diễn.

Chính loạt sự kiện bùng nổ của G-DRAGON tại Hà Nội đã trở thành tiền đề quan trọng để BIGBANG và ê-kíp tự tin đặt Việt Nam vào phase đầu tiên của chuyến lưu diễn

Hiện tại, dù còn hơn 4 tháng nữa concert mới diễn ra, cộng đồng fan đã bắt đầu lên kế hoạch săn vé, đặt khách sạn và chuẩn bị lịch trình di chuyển. Nhiều dịch vụ lưu trú quanh khu vực Mỹ Đình cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh ngay sau khi lịch diễn được công bố.

Tuy nhiên, người hâm mộ cần đặc biệt cảnh giác với các hình thức đầu cơ, bán vé không chính thức. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến giá vé hay thời gian mở bán. Việc chuyển khoản đặt cọc hoặc mua vé từ phe vé trong giai đoạn này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Người hâm mộ Việt hoàn toàn có thể kỳ vọng về khả năng BIGBANG sẽ tiếp tục chọn Việt Nam để trở lại cùng concert encore trong chặng cuối của World Tour

Điều duy nhất chắc chắn lúc này là sau nhiều năm chờ đợi, BIGBANG đã chính thức trở lại. Và trong hành trình đánh dấu cột mốc 20 năm huy hoàng ấy, Hà Nội không chỉ là một điểm dừng chân. Với cách mà nhóm lựa chọn Việt Nam ngay từ phase đầu tiên cùng 2 đêm diễn quy mô sân vận động, đây đang là một trong những chương đặc biệt nhất của world tour được mong chờ nhất Kpop năm 2026. Người hâm mộ Việt hoàn toàn có thể kỳ vọng về khả năng BIGBANG sẽ tiếp tục chọn Việt Nam để trở lại cùng concert encore trong chặng cuối của World Tour.

Ảnh: IGNV