Ca sĩ Việt duy nhất hát nhạc World Cup: Thi đâu thắng đó, 19 tuổi đã đứng chung với dàn sao quốc tế

Ít ai biết về nam ca sĩ Việt góp giọng trong dự án nhạc World Cup.

Đinh Mạnh Ninh từng hát nhạc World Cup

Mỗi mùa World Cup, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu bên cạnh những trận cầu đỉnh cao. Nhiều ca khúc như Waka Waka của Shakira, The Cup of Life của Ricky Martin hay Mùa hè Italia đã vượt khỏi khuôn khổ một bài hát cổ động để trở thành ký ức âm nhạc toàn cầu. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng Việt Nam cũng từng có một nghệ sĩ góp mặt trong một dự án âm nhạc gắn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Oh Africa - ca khúc có sự góp mặt của Đinh Mạnh Ninh

Vào năm 2009, Đinh Mạnh Ninh giành chiến thắng tại Pepsi Talent Show Việt Nam 2009 sau khi vượt qua hơn 1.000 thí sinh trên cả nước. Thời điểm ấy, anh mới ngoài 20 tuổi, là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và chưa phải gương mặt đình đám của làng nhạc Việt. Thế nhưng, chiến thắng này đã mở ra cho nam ca sĩ một cơ hội đặc biệt: đại diện tài năng trẻ Việt Nam sang Mỹ thu âm một ca khúc quốc tế.

Định Mạnh Ninh trong MV Oh Africa

Dự án mà Đinh Mạnh Ninh tham gia là Oh Africa, ca khúc do Akon và Keri Hilson thể hiện, hướng tới World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi. Trong bản thu này còn có sự góp mặt của hơn 30 giọng ca đến từ nhiều quốc gia, dàn đồng ca Soweto cùng hai ngôi sao quốc tế nổi tiếng thời điểm đó. Dù Oh Africa không phải ca khúc chính thức của World Cup 2010, sản phẩm vẫn được xem là một trong những bài hát cổ động đáng chú ý giai đoạn ấy.

Ca khúc mang tinh thần sôi động, tôn vinh sự đoàn kết, niềm tự hào châu Phi và sức mạnh kết nối của bóng đá. Với Đinh Mạnh Ninh, đây là dấu mốc hiếm có trong sự nghiệp, bởi không nhiều nghệ sĩ Việt ở độ tuổi đôi mươi có cơ hội góp mặt trong một dự án âm nhạc quốc tế gắn với World Cup như vậy.

Điểm thú vị là khi cơ hội này đến, Đinh Mạnh Ninh chưa phải một ngôi sao hạng A hay cái tên có lượng fan đông đảo. Anh bước vào dự án bằng thành tích tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng và bằng chính thực lực của mình.

Giọng ca tài năng của thế hệ 8X, 9X

Trước dấu mốc Oh Africa, Đinh Mạnh Ninh đã là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi âm nhạc dành cho giới trẻ. Anh từng giành giải Nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông năm 2005, quán quân Let's Get Loud năm 2007 và tiếp tục đăng quang Tiếng ca học đường năm 2008. Ngay từ tuổi 19, nam ca sĩ đã gây chú ý không chỉ bởi chất giọng giàu cảm xúc mà còn nhờ khả năng sáng tác.

Trước dấu mốc Oh Africa, Đinh Mạnh Ninh đã là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi âm nhạc dành cho giới trẻ

Chi tiết này cho thấy Đinh Mạnh Ninh không phải gương mặt nổi lên nhờ may mắn. Ngay từ giai đoạn đầu, anh đã có nền tảng âm nhạc khá tốt biết hát, biết sáng tác và có màu sắc riêng. Việc liên tục đạt thành tích tại nhiều sân chơi khác nhau giúp anh được nhìn nhận như một trong những giọng ca trẻ tiềm năng của Vpop cuối thập niên 2000.

Sau khi bước ra khỏi các cuộc thi, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục được khán giả nhớ đến khi hoạt động cùng nhóm M4U. Đây là nhóm nhạc gắn với thanh xuân của nhiều khán giả 8X, 9X qua những ca khúc như Xe Đạp, Mưa, Tan Biến. Những bài hát này không tạo hiệu ứng ồn ào theo kiểu hiện tượng nhất thời, nhưng lại có sức sống bền bỉ trong ký ức của một thế hệ yêu nhạc Việt. Trong M4U, Đinh Mạnh Ninh ghi dấu bằng chất giọng ấm, nam tính và giàu cảm xúc. Anh không đi theo hình ảnh thần tượng hào nhoáng, mà tạo thiện cảm bằng màu sắc gần gũi, nhẹ nhàng.

Đinh Mạnh Ninh tiếp tục được khán giả nhớ đến khi hoạt động cùng nhóm M4U

Đinh Mạnh Ninh còn chứng minh năng lực ở vai trò sáng tác. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh là Mùa Yêu Đầu. Năm 2012, Mùa Yêu Đầu giúp Đinh Mạnh Ninh được vinh danh tại sân chơi Bài hát Việt. Ca khúc này sau đó tiếp tục giành giải Bài hát của năm. Không chỉ mang về thành tích chuyên môn ấn tượng, ca khúc còn là tác phẩm gắn liền với tên tuổi Đinh Mạnh Ninh, được nhiều thế hệ khán giả biết đến và yêu thích.

Mùa Yêu Đầu - Đinh Mạnh Ninh

Sau Mùa Yêu Đầu, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục được nhớ đến với nhiều ca khúc mang màu sắc riêng như Mùa Đông, Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè, Dù Có Cách Xa, Mơ Về Em, Bài Ca Tình Yêu. Âm nhạc của anh thường không quá ồn ào, không chạy theo công thức thị trường, nhưng có sự chỉn chu và cảm xúc rõ rệt.

So với nhiều nghệ sĩ cùng thời, Đinh Mạnh Ninh là cái tên khá kín tiếng

So với nhiều nghệ sĩ cùng thời, Đinh Mạnh Ninh là cái tên khá kín tiếng. Anh không thường xuyên phủ sóng truyền thông bằng đời tư, cũng không gắn liền với những ồn ào showbiz. Sau giai đoạn được nhớ đến với M4U và các ca khúc tự sáng tác, Đinh Mạnh Ninh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật theo cách riêng. Anh tiếp tục biểu diễn, sáng tác và ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Năm 2022, nam ca sĩ trở lại với album Make It Together, gồm 9 ca khúc mang màu sắc disco funky.

Hơn 15 năm sau dấu mốc Oh Africa, câu chuyện một nghệ sĩ Việt từng góp mặt trong dự án âm nhạc hướng tới World Cup vẫn là chi tiết thú vị khi nhắc về Đinh Mạnh Ninh bên canh những bản hit của anh.

Ảnh: FBNV