Biểu tượng sang trọng của showbiz mất điểm trầm trọng khi tham gia 1 show truyền hình gây tranh cãi.

Từng là biểu tượng nhan sắc và khí chất của thế hệ idol Kpop thứ hai, Krystal Jung có thời điểm được xem là "công chúa băng lãnh" không đối thủ của làng giải trí Hàn Quốc. Cô sở hữu tất cả những yếu tố mà một thần tượng hàng đầu cần có: ngoại hình nổi bật, thần thái sang chảnh, sức ảnh hưởng thời trang mạnh mẽ và lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á.

Nhưng sau hơn một thập kỷ, hào quang ấy dường như đã không còn nguyên vẹn. Những tranh cãi mới đây tại SNL Korea cùng màn tái xuất âm nhạc mờ nhạt khiến công chúng đặt câu hỏi: Krystal đã thực sự đánh mất vị thế từng giúp cô trở thành một trong những nữ thần tượng được ngưỡng mộ nhất Kpop?

Krystal bị chê hết thời, đi show làm trò khó coi

Những ngày qua, sự xuất hiện của Krystal trên chương trình hài SNL Korea trở thành chủ đề gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc và các nước châu Á. Việc tham gia một chương trình nổi tiếng với các tiểu phẩm châm biếm, hài tình huống vốn được xem là cơ hội để Krystal cho thấy khía cạnh mới mẻ, khác biệt so với hình tượng lạnh lùng quen thuộc. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại không mang đến hiệu ứng tích cực như kỳ vọng.

Sự xuất hiện của Krystal trên chương trình hài SNL Korea trở thành chủ đề gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc và các nước châu Á

Thay vì được khen ngợi vì sự duyên dáng hay khả năng gây cười, nữ nghệ sĩ lại trở thành tâm điểm bàn tán bởi hàng loạt cảnh tương tác thân mật với bạn diễn nam. Một số phân đoạn bị nhận xét là thiếu tiết chế, tạo cảm giác gượng gạo và cố tình gây sốc hơn là phục vụ nội dung hài.

Đặc biệt, cảnh Krystal vào vai một người phụ nữ đến thăm bạn tù nam đã vấp phải phản ứng dữ dội. Nụ hôn cùng những hành động bị cho là quá đà khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc khó chấp nhận nhất của nữ thần tượng kể từ khi bước chân vào làng giải trí.

Những phân đoạn khó coi bị ném đá của Krystal trên show thực tế

Krystal vốn nổi tiếng với hình tượng sang trọng, kiêu kỳ và có phần xa cách. Trong nhiều năm, cô xây dựng thành công thương hiệu cá nhân gắn liền với vẻ đẹp lạnh lùng, tinh tế và hiếm khi xuất hiện trong những tình huống gây tranh cãi. Chính vì vậy, việc chứng kiến Krystal xuất hiện trong những tiểu phẩm mang màu sắc táo bạo đã tạo nên cảm giác tương phản mạnh mẽ đối với khán giả quen thuộc với hình ảnh cũ của cô. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng nữ nghệ sĩ đang cố gắng phá bỏ hình tượng theo cách cực đoan và thiếu tinh tế.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến thậm chí sử dụng những lời lẽ gay gắt như "hết thời nên phải làm trò khó coi" để nói về Krystal

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến thậm chí sử dụng những lời lẽ gay gắt như "hết thời nên phải làm trò khó coi", hay cho rằng Krystal đang đánh đổi hình ảnh từng gây dựng suốt nhiều năm để tìm kiếm sự chú ý. Dù những nhận xét này mang tính cảm xúc và gây tranh cãi, chúng phần nào phản ánh thực tế rằng công chúng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi quá mạnh mẽ của nữ thần tượng.

Sự nghiệp âm nhạc nhiều ngã rẽ

Krystal từng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ idol thứ hai. Ra mắt cùng nhóm f(x) vào năm 2009, cô nhanh chóng nổi bật nhờ visual sắc sảo cùng khí chất lạnh lùng đặc trưng. Là một trong hai thành viên được đánh giá cao nhất về ngoại hình trong f(x), đồng thời được xem như nàng thơ của giám đốc sáng tạo Min Hee Jin, Krystal luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Vẻ đẹp băng giá, thần thái quyền lực cùng phong cách thời trang khác biệt giúp cô tạo dựng vị trí riêng trong một thế hệ quy tụ hàng loạt mỹ nhân đình đám.

Krystal là thần tượng hàng đầu Kpop gen 2

Không ít khán giả từng nhận xét Krystal thậm chí còn sở hữu khí chất nổi bật hơn cả người chị gái nổi tiếng Jessica Jung. Những đường nét khuôn mặt sắc lạnh nhưng không kém phần thanh thoát giúp cô trở thành hình mẫu được nhiều thiếu nữ châu Á học hỏi.

Krystal chính là nàng thơ của Min Hee Jin, cô biến hóa ảo diệu trong mọi concept của f(x), cân trọn những đề bài khó nhất về mặt thẩm mỹ:

Ở thời kỳ đỉnh cao, Krystal không đơn thuần là một idol nổi tiếng mà còn là biểu tượng xu hướng. Từ cách ăn mặc, trang điểm đến kiểu tóc của cô đều có khả năng tạo thành trào lưu. Hình ảnh của nữ thần tượng phủ sóng mạnh mẽ trên các diễn đàn thời trang và giải trí, giúp cô được mệnh danh là "huyền thoại giới idol".

Phong cách của Krystal trong phim The Heirs (2013) viral toàn châu Á

Tuy nhiên, sự nghiệp thần tượng của Krystal kết thúc chưng hửng. Những biến động liên tiếp của f(x) khiến nhóm dần mất đi vị thế. Sau giai đoạn hoạt động với đội hình bốn thành viên cùng ca khúc 4 Walls vào năm 2015, nhóm rơi vào trạng thái đóng băng. Năm 2019, các thành viên lần lượt kết thúc hợp đồng với SM Entertainment. Krystal cũng lựa chọn con đường riêng, tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất thay vì tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Sau 4 Walls, f(x) bị đóng băng hoạt động, Krystal cũng từ bỏ con đường thần tượng

Trên màn ảnh, Krystal gặt hái nhiều dấu ấn qua các tác phẩm như High Kick 3, The Heirs, More Than Family hay Police University. Cô từng bước chuyển mình từ một thần tượng Kpop thành diễn viên được công nhận về năng lực. Dù vậy, quyết định rời xa sân khấu quá lâu cũng để lại khoảng trống không nhỏ trong sự nghiệp.

Danh xưng "huyền thoại idol" của Krystal không chỉ đến từ visual hay khí chất mà còn bởi sự tiếc nuối kéo dài suốt nhiều năm

Những năm gần đây, công chúng chủ yếu nhìn thấy cô tại các tuần lễ thời trang, sự kiện thương hiệu hay lễ trao giải điện ảnh. Nhan sắc vẫn được khen ngợi, thần thái ngày càng trưởng thành và đẳng cấp hơn. Thế nhưng trong mắt nhiều người hâm mộ lâu năm, Krystal vẫn tỏa sáng nhất khi đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ.

Màn comeback âm nhạc chưa như mong đợi của Krystal

Danh xưng "huyền thoại idol" của cô không chỉ đến từ visual hay khí chất mà còn bởi sự tiếc nuối kéo dài suốt nhiều năm. Dù sở hữu giọng hát ổn định, khả năng trình diễn tốt và lượng người hâm mộ đông đảo, Krystal chưa từng có cơ hội chính thức debut solo trong thời kỳ hoạt động cùng f(x).

Chính vì vậy, khi Krystal phát hành đĩa đơn solo đầu tiên Solitary vào cuối năm 2025, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là màn trở lại bùng nổ sau gần một thập kỷ vắng bóng.

MV Solitary - Krystal

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Được phát hành dưới trướng BANA, Solitary mang màu sắc R&B Soul nhẹ nhàng với tinh thần tối giản. Krystal lựa chọn cách thể hiện tiết chế, tập trung vào cảm xúc nội tâm thay vì những màn trình diễn phô diễn kỹ thuật. MV cũng đi theo hướng tối giản khi ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ một mình trong các không gian sinh hoạt quen thuộc, phản ánh đúng tinh thần cô đơn của ca khúc.

Dự án được đầu tư bài bản với quá trình sản xuất trải dài tại London, Jeju và San Francisco. Krystal còn hợp tác cùng Toro y Moi, freekind, Gigi cùng nhiều cộng sự từng tham gia các dự án nổi tiếng của V và NewJeans. Công ty quản lý cũng phát hành phiên bản CD vật lý cùng series tài liệu hậu trường Charging Crystals nhằm quảng bá cho màn tái xuất được chờ đợi suốt nhiều năm.

Điểm sáng lớn nhất của Solitary nằm ở phần hình ảnh

Điểm sáng lớn nhất của Solitary nằm ở phần hình ảnh. Krystal xuất hiện đẹp như một nàng thơ, MV là thước phim nghệ thuật với vẻ ngoài thanh lịch và khí chất băng giá vốn làm nên thương hiệu của cô.

Song, âm nhạc lại không tạo được hiệu ứng tương xứng. Sau hơn nửa năm phát hành, MV chỉ đạt khoảng 2,5 triệu lượt xem. Doanh số đĩa đơn vượt mốc 38.000 bản nhưng vẫn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh danh tiếng mà Krystal từng sở hữu. Quan trọng hơn, Solitary không tạo được sức lan tỏa ra ngoài cộng đồng người hâm mộ cốt lõi.

Krystal đã đánh mất đáng kể sức nóng sau nhiều năm vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc

Sự đón nhận nhạt nhòa này phản ánh thực tế rằng Krystal đã đánh mất đáng kể sức nóng sau nhiều năm vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc. Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt và thay đổi liên tục như Kpop, danh tiếng quá khứ không còn đủ để đảm bảo thành công cho một màn trở lại.

Từ một biểu tượng thanh lịch của Kpop, Krystal giờ đây đang đối mặt với bài toán khó trong việc cân bằng hình ảnh và kỳ vọng của công chúng

Từ một biểu tượng thanh lịch của Kpop, Krystal giờ đây đang đối mặt với bài toán khó: làm mới bản thân mà không đánh mất những giá trị từng giúp cô được yêu mến. Nếu muốn thực sự trở lại với vai trò ca sĩ solo, Krystal sẽ cần nhiều hơn một sản phẩm mang tính hoài niệm.

Ảnh: Instagram