Sơn Tùng M-TP mất bao nhiêu tiền để chặn 1 con đường ở trung tâm Los Angeles quay mô hình chim Lạc?

Điều kinh ngạc nhất của Come My Way chính là mức độ đầu tư, Sơn Tùng và ekip đã thực sự chặn 1 con đường ở trung tâm Los Angeles sầm uất để phục vụ cho việc ghi hình.

Sơn Tùng M-TP chặn 1 con đường ở trung tâm Los Angeles quay mô hình chim Lạc

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành video hậu trường của MV Come My Way, hé lộ quá trình thực hiện dự án âm nhạc quốc tế kết hợp cùng rapper Tyga. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc phía sau máy quay, đoạn phim còn cho thấy quy mô sản xuất đáng chú ý của dự án, từ những đại cảnh tại Ninh Bình cho đến các phân đoạn được thực hiện giữa trung tâm Los Angeles (Mỹ).

Mô hình chim Lạc dựng thật

Một trong những cảnh quay gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP xuất hiện cùng mô hình chim Lạc khổng lồ giữa một ngã tư lớn tại Los Angeles. Thay vì sử dụng hoàn toàn công nghệ CGI hay phông xanh trong studio, ekip đã lựa chọn chế tác một mô hình chim Lạc thật với kích thước lớn để Sơn Tùng M-TP trực tiếp tương tác trong quá trình ghi hình. Quyết định này giúp cảnh quay có độ chân thực cao hơn về tỷ lệ, ánh sáng và cảm giác hiện diện trong không gian thực tế.

Việc đặt biểu tượng văn hóa Việt Nam giữa một trong những đô thị hiện đại bậc nhất nước Mỹ tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Trong hậu trường, Sơn Tùng M-TP cũng không giấu được sự phấn khích khi tận mắt chứng kiến mô hình chim Lạc xuất hiện giữa Los Angeles. Nam ca sĩ mô tả trải nghiệm này là điều "không thể tin nổi".

Một trong những phân cảnh đắt giá nhất MV Come My Way

Điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ để thực hiện cảnh quay kéo dài chỉ vài phút trên MV, ekip phải phong tỏa cả khu vực ngã tư và hoàn thành toàn bộ công việc trong vòng một ngày. Đây cũng là phân cảnh khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về mức độ đầu tư của ekip, bởi việc đưa một đạo cụ có kích thước lớn ra giữa đường phố Mỹ không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật ghi hình mà còn liên quan đến giấy phép, an ninh, điều phối giao thông và hàng loạt chi phí phát sinh khác.

Phong tỏa đường phố tại Los Angeles đắt đỏ đến mức nào?

Los Angeles được xem là một trong những thành phố có quy trình cấp phép quay phim chặt chẽ nhất thế giới. Mọi hoạt động ghi hình có tác động đến giao thông công cộng đều phải thông qua FilmLA - đơn vị được thành phố ủy quyền xử lý giấy phép sản xuất. Theo biểu phí chính thức của FilmLA, mức phí xử lý hồ sơ cơ bản (Permit Application Fee) cho tối đa 5 địa điểm quay trong vòng 7 ngày liên tiếp là 931 USD (khoảng 24,3 triệu đồng).

Con số này mới chỉ là phí hành chính ban đầu để mở hồ sơ xin phép. Trong trường hợp dự án có quy mô lớn, sử dụng từ 16 nhân sự trở lên hoặc yêu cầu đóng đường, chặn vỉa hè, đoàn phim bắt buộc phải xin giấy phép quay phim đầy đủ thay vì giấy phép chụp ảnh đơn giản. Điều này đồng nghĩa với việc mọi phương án tổ chức hiện trường đều phải được thẩm định kỹ lưỡng trước khi được phê duyệt.

Sơn Tùng quay MV giữa lòng L.A

Ngoài FilmLA, các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông còn phải làm việc với StreetsLA và Bộ Giao thông Los Angeles (LADOT) để xây dựng phương án điều tiết giao thông. Một chi tiết thường bị hiểu nhầm là mức phí 312 USD (khoảng 8,1 triệu đồng) không phải phí đóng đường cố định mà thực chất chỉ là khoản phụ phí dành cho hồ sơ nộp trễ hạn. Chi phí thực tế của việc phong tỏa một tuyến đường phụ thuộc vào quy mô hiện trường, số làn đường bị ảnh hưởng, số block đường cần đóng và bản thiết kế phân luồng giao thông.

Nói cách khác, mức chi phí cuối cùng hoàn toàn có thể tăng lên đáng kể tùy thuộc vào độ phức tạp của cảnh quay.

Bên cạnh đó là chi phí nhân sự bắt buộc. Đối với các hoạt động đóng đường hoặc ảnh hưởng tới nút giao thông lớn, thành phố yêu cầu phải bố trí lực lượng cảnh sát hoặc nhân viên điều phối giao thông chuyên trách. Theo khung giá hiện hành của LAPD, chi phí thuê cảnh sát làm nhiệm vụ đặc biệt dao động khoảng từ 67,19 USD đến 77,90 USD mỗi giờ, tương đương khoảng 1,75 - 2 triệu đồng/giờ/người.

Nếu hiện trường cần nhiều điểm chặn giao thông cùng lúc và kéo dài nhiều giờ, riêng khoản nhân sự an ninh đã có thể lên đến hàng chục nghìn USD. Chưa dừng lại ở đó, đoàn phim còn phải chi trả cho hệ thống biển báo tạm thời "No Parking - Tow Away" do LADOT cung cấp. Những biển báo này được lắp đặt trước ngày quay nhằm đảm bảo khu vực không có phương tiện đậu đỗ trái phép khi ekip tiến hành ghi hình. Mức phí được tính theo chiều dài tuyến đường sử dụng và số ngày áp dụng.

Trong thực tế, chi phí có thể thay đổi theo nhiều yếu tố, thời gian quay dựng và cả thỏa thuận riêng của các ekip sản xuất

Những con số kể trên chỉ là bảng giá tham khảo công khai. Trong thực tế, chi phí có thể thay đổi theo nhiều yếu tố, thời gian quay dựng và cả thỏa thuận riêng của các ekip sản xuất. Bởi vậy, dù không thể xác định chính xác tổng kinh phí mà Sơn Tùng M-TP đã bỏ ra cho riêng cảnh quay chim Lạc tại Los Angeles, giới chuyên môn đánh giá đây chắc chắn là một hạng mục sản xuất có chi phí không nhỏ. Khi cộng dồn phí giấy phép, phương án điều phối giao thông, nhân sự an ninh, bảo hiểm sản xuất và các khoản phát sinh tại hiện trường, ngân sách có thể cao hơn rất nhiều so với những gì khán giả nhìn thấy trên màn hình.

Sơn Tùng M-TP chứng minh đẳng cấp, không hề kém cạnh sao quốc tế

Việc phong tỏa đường phố để phục vụ sản xuất MV vốn không phải câu chuyện xa lạ trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Năm 2019, The Weeknd từng phong tỏa khu vực Fremont Street tại Las Vegas và nhiều tuyến phố ở Downtown Los Angeles để thực hiện MV Blinding Lights. Toàn bộ hệ thống ánh sáng đô thị được đồng bộ nhằm phục vụ riêng cho việc ghi hình.

Năm 2019, The Weeknd từng phong tỏa khu vực Fremont Street tại Las Vegas và nhiều tuyến phố ở Downtown Los Angeles để thực hiện MV Blinding Lights

Taylor Swift từng đóng đường để thực hiện các phân cảnh End Game

Xa hơn nữa, ban nhạc U2 từng tạo nên một trong những sự kiện nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc với MV Where The Streets Have No Name . Nhóm biểu diễn trên nóc một tòa nhà tại Downtown Los Angeles, thu hút lượng khán giả đông đến mức giao thông toàn khu vực gần như tê liệt. Năm 2024, Kendrick Lamar cũng huy động lực lượng an ninh để phong tỏa nhiều tuyến phố tại Compton phục vụ MV Not Like Us . Trong khi đó, Taylor Swift từng đóng nhiều tuyến đường tại Los Angeles và London để thực hiện các phân cảnh trong Delicate và End Game.

Lisa xin đóng cửa sớm các cửa hàng và phong tỏa Chinatown ở Bangkok suốt 3 đêm để quay MV Rockstar

Phổ biến gần đây nhất là trường hợp của Lisa với MV Rockstar. Để giữ bí mật tuyệt đối cho dự án, ekip đã phong tỏa toàn bộ khu phố Yaowarat - Chinatown nổi tiếng nhất Bangkok trong ba đêm liên tiếp. Điều đặc biệt là phần lớn ngân sách không nằm ở phí hành chính mà tập trung vào khoản đền bù trực tiếp cho người dân và hộ kinh doanh. Mỗi cửa hàng dọc tuyến phố được chi trả khoảng 20.000 baht, tương đương từ 14,2 - 15,3 triệu đồng, để phối hợp cùng đoàn phim. Những người dân vô tình đi vào khu vực quay cũng nhận khoản hỗ trợ khoảng 1.000 baht, tương đương gần 700.000 đồng/người.

Việc đưa mô hình chim Lạc - biểu tượng gắn liền với văn hóa Việt Nam - xuất hiện giữa trung tâm Los Angeles cho thấy tham vọng tạo ra một hình ảnh có sức nhận diện quốc tế thay vì chỉ dừng lại ở một MV giải trí thông thường

So với những dự án kể trên, quy mô sản xuất của Come My Way được đánh giá không hề lép vế. Việc đưa mô hình chim Lạc - biểu tượng gắn liền với văn hóa Việt Nam - xuất hiện giữa trung tâm Los Angeles cho thấy tham vọng tạo ra một hình ảnh có sức nhận diện quốc tế thay vì chỉ dừng lại ở một MV giải trí thông thường. Không chỉ mang hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới, dự án còn cho thấy sự nâng cấp đáng kể trong cách làm sản phẩm của Sơn Tùng M-TP. Với sự đồng hành của Antiantiart - một trong những đội ngũ sáng tạo hàng đầu Việt Nam hiện nay, Come My Way trở thành cơ hội hiếm có để ekip trong nước thử sức với những tiêu chuẩn sản xuất vốn thường chỉ xuất hiện ở các dự án âm nhạc quốc tế quy mô lớn.

Come My Way trở thành cơ hội hiếm có để ekip trong nước thử sức với những tiêu chuẩn sản xuất vốn thường chỉ xuất hiện ở các dự án âm nhạc quốc tế quy mô lớn

Dù chi phí chính xác cho cảnh quay chim Lạc tại Los Angeles không được công bố, những gì xuất hiện trong hậu trường cho thấy đây không đơn giản là một phân đoạn hình ảnh đẹp mắt. Đó là một bài toán sản xuất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều cơ quan quản lý, đội ngũ kỹ thuật và nguồn ngân sách đáng kể.

Ảnh: M-TP/X