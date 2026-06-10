Không thèm kỹ xảo hay phông xanh: Sơn Tùng thực sự cưỡi mô hình chim lạc giữa trung tâm Los Angeles

Giữa đường phố Los Angeles, Sơn Tùng M-TP trực tiếp cưỡi mô hình chim Lạc thật, biến biểu tượng văn hóa Việt thành điểm nhấn nổi bật trong Come My Way.

Chim Lạc xuất hiện giữa ngã tư Los Angeles không phải kỹ xảo

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành video hậu trường của MV Come My Way, ghi lại quá trình thực hiện dự án âm nhạc quốc tế kết hợp cùng rapper Tyga. Không chỉ tổng hợp những khoảnh khắc phía sau máy quay, video còn hé lộ nhiều công đoạn sản xuất đáng chú ý, từ bối cảnh tại Los Angeles đến các đại cảnh được thực hiện ở Ninh Bình.

Hậu trường MV Come My Way - Sơn Tùng ft. Tyga

Ngay từ những phút đầu video hậu trường, ekip đã hé lộ quá trình thực hiện một trong những cảnh quay gây chú ý nhất của Come My Way là phân cảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện cùng Chim Lạc giữa một ngã tư lớn tại Los Angeles. Để có được khung hình này, ekip không chọn cách quay trong studio với phông xanh rồi xử lý hậu kỳ hoàn toàn, mà đưa mô hình Chim Lạc ra bối cảnh thật giữa đường phố Mỹ.

Sơn Tùng trực tiếp cưỡi mô hình chim Lạc thật

Theo hậu trường, mô hình Chim Lạc được tạo thủ công với kích thước lớn để Sơn Tùng M-TP có thể trực tiếp tương tác trong quá trình ghi hình. Việc sử dụng mô hình thật giúp cảnh quay có cảm giác chân thực hơn, từ tỷ lệ, ánh sáng cho đến cách nhân vật xuất hiện trong cùng không gian với bối cảnh xung quanh. Đây cũng là chi tiết cho thấy ekip không chỉ phụ thuộc vào kỹ xảo, mà đầu tư vào việc dựng đạo cụ thật để phục vụ trực tiếp cho phần hình ảnh.

Sơn Tùng M-TP cũng không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến mô hình Chim Lạc xuất hiện giữa bối cảnh Los Angeles

Đáng chú ý, để thực hiện phân cảnh này, ekip phải phong tỏa cả khu vực ngã tư tại Los Angeles và hoàn thành toàn bộ cảnh quay trong một ngày. Việc đưa một mô hình Chim Lạc cỡ lớn ra giữa đường phố, đặt cạnh không gian xe mui trần, siêu xe và hình ảnh hiện đại gắn với Tyga tạo nên sự đối lập rõ rệt trong MV. Trong hậu trường, Sơn Tùng M-TP cũng không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến mô hình Chim Lạc xuất hiện giữa bối cảnh Los Angeles. Nam ca sĩ chia sẻ cảm giác thực hiện cảnh quay này là “không thể tin nổi”. Với một bên là biểu tượng văn hóa Việt Nam, một bên là bối cảnh đô thị Mỹ, khiến Chim Lạc trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật ngay từ phần đầu của Come My Way.

Bên cạnh bối cảnh tại Los Angeles, video còn hé lộ những khoảnh khắc tương tác giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga trên trường quay

Bên cạnh bối cảnh tại Los Angeles, video còn hé lộ những khoảnh khắc tương tác giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga trên trường quay. Khi thấy Tyga đến set quay, Sơn Tùng hài hước nói: “Hôm nay là Tyga đến đón Sơn Tùng M-TP đi chơi. Sơn Tùng M-TP đến đất Mỹ thăm Tyga ”. Anh cũng ví von về hình ảnh của cả hai trong MV: “Anh chiếc xe ô tô, em là con chim. Tình cảm thế thôi! ”.

Đại cảnh Ninh Bình và những hé lộ cho dự án tiếp theo

Không chỉ gây chú ý với cảnh quay Chim Lạc giữa Los Angeles, phần hậu trường tại Ninh Bình cũng cho thấy rõ mức độ kỳ công của dự án Come My Way. Theo video, ekip thực hiện các bối cảnh tại đây trong vòng hai ngày. Tuy nhiên, trước ngày bấm máy, một trận bão lớn đã khiến set quay dựng sẵn bị ảnh hưởng nặng. Nền đất sau mưa trở nên mềm, lún sâu, buộc ekip phải tháo dỡ, xử lý hiện trường và gấp rút dựng lại bối cảnh sát giờ ghi hình.

Trước ngày bấm máy, một trận bão lớn đã khiến set quay dựng sẵn bị ảnh hưởng nặng

Một trong những phân cảnh được hé lộ kỹ nhất là đại cảnh Sơn Tùng M-TP biểu diễn cùng 100 vũ công đeo mặt nạ giữa không gian núi đá vôi Ninh Bình. Để có được khung hình này, ekip phải tính toán từ vị trí sân khấu, đội hình vũ công, đạo cụ, chất liệu bối cảnh đến phục trang, nhằm tạo sự đồng nhất về mặt thị giác khi lên hình. Đứng giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, Sơn Tùng M-TP không giấu được sự choáng ngợp và dùng từ “linh thiêng” để miêu tả cảm xúc của mình: “Thật không thể tin nổi! Mình lại có một cơ hội may mắn được đứng giữa một nơi vô cùng đẹp đẽ mà phải dùng một cái từ trong lòng mình thực sự cảm thấy là linh thiêng như thế này ”.

Đại cảnh tại Ninh Bình được hé lộ

Nam ca sĩ cũng chia sẻ mong muốn thông qua âm nhạc để góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế: “Tùng rất mong muốn đó là có thể góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để khiến cho những người bạn bè quốc tế họ có thể hiểu thêm về đất nước của mình. Họ biết rằng Việt Nam mình có rất là nhiều cảnh đẹp, có rất là nhiều văn hóa truyền thống, sắc màu và đa dạng ”. Ngoài Chim Lạc và đại cảnh tại Ninh Bình, Come My Way còn đưa vào phân cảnh lấy cảm hứng từ lễ hội đua bò Bảy Núi tại An Giang, được xử lý bằng hiệu ứng chuyển động chậm để tạo điểm nhấn hình ảnh.

Sơn Tùng hé lộ về áp lực comeback sau thời gian dài chưa phát hành sản phẩm mới

Bên cạnh quá trình sản xuất, video còn hé lộ những chia sẻ của Sơn Tùng M-TP về áp lực comeback sau thời gian dài chưa phát hành sản phẩm mới. Nam ca sĩ cho biết anh từng thấy người hâm mộ đếm từng ngày chờ mình trở lại, có thời điểm con số đã vượt mốc 500 ngày. Điều này khiến anh áp lực, nhưng Sơn Tùng cũng khẳng định chính mình mới là người nôn nóng đưa sản phẩm đến khán giả nhất.

Đáng chú ý, ở phần cuối video, Sơn Tùng M-TP trực tiếp cầm mô hình con sâu và xác nhận chi tiết này không xuất hiện ngẫu nhiên ở frame cuối MV. Nam ca sĩ úp mở: “Tại sao con sâu lại là frame cuối cùng trong music video của Come My Way? Nó có ngụ ý cả! Nếu muốn biết tại sao thì phải chờ, chờ, chờ đến MV tiếp theo”. Chi tiết này mở ra thêm lớp thông tin về kế hoạch tiếp theo, cho thấy Come My Way có thể là một phần trong chuỗi dự án đã được tính toán từ trước.

Sơn Tùng gọi Come My Way là dự án mang cảm giác “định mệnh” trong sự nghiệp

Ở phần kết, Sơn Tùng gọi Come My Way là dự án mang cảm giác “định mệnh” trong sự nghiệp: “Phải vào năm 2026, chắc có lẽ là định mệnh, chắc có lẽ là khoảnh khắc, chắc có lẽ là số phận. What must be must be. Và cuối cùng nó cũng đã đến ”. Từ đại cảnh Ninh Bình đến chi tiết con sâu được cài cắm cho MV tiếp theo, hậu trường Come My Way cho thấy dự án không chỉ được đầu tư về quy mô, mà còn gắn với một chặng đường mới của Sơn Tùng M-TP.

Ảnh: FBNV