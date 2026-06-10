Sơn Tùng công khai dày đặc hình ảnh Hải Tú và 1 nhân vật bí ẩn trong loạt ảnh hậu trường Come My Way

Sơn Tùng vừa xả loạt ảnh hậu trường, làm rõ vai trò của Hải Tú trong MV Come My Way.

Trưa 10/6, Sơn Tùng M-TP cập nhật bài đăng mới trên fanpage sở hữu hơn 14 triệu người theo dõi. Đây là động thái đầu tiên của nam ca sĩ sau những ngày liên tiếp vướng tranh cãi liên quan đến vấn đề bản quyền với Nghệ sĩ Lê Giang. Trong thời gian qua, mọi thông tin liên quan đến vụ việc đều được phía M-TP Entertainment xử lý thông qua các kênh truyền thông chính thức của công ty. Vì vậy, bài đăng mới từ chính Sơn Tùng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Bài đăng mới của Sơn Tùng

Không nhắc đến những ồn ào vừa qua, Sơn Tùng lựa chọn chia sẻ loạt ảnh hậu trường chưa từng công bố của MV Come My Way. Sơn Tùng đăng mô tả bằng tiếng Anh, hé lộ nhiều cảm xúc về hành trình thực hiện Come My Way. Nam ca sĩ cho biết đây là một dự án kéo dài trong thời gian dài, đưa anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp. Dự án được thực hiện tại hai địa điểm là Los Angeles (Mỹ) và Ninh Bình, với quy mô sản xuất lớn cùng nhiều bối cảnh được đầu tư công phu.

Sơn Tùng tung loạt ảnh hậu trường nét căng:

Trong bộ ảnh, Sơn Tùng hé lộ những khoảnh khắc đời thường hiếm thấy phía sau một trong những sản phẩm được chú ý nhất sự nghiệp. Nam ca sĩ xuất hiện thân thiết bên rapper Tyga, thoải mái trao đổi công việc và tương tác như những người bạn đồng hành trong dự án. Bên cạnh đó là loạt hình ảnh ghi lại quá trình làm việc nghiêm túc cùng đạo diễn Phương Vũ và tập thể Antiantiart - đơn vị đứng sau phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh của MV.

Nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất lại là Hải Tú. Trong hàng chục bức ảnh được đăng tải, Hải Tú xuất hiện với tần suất dày đặc bên cạnh Sơn Tùng và ekip sản xuất. Không còn là hình ảnh một diễn viên đứng trước ống kính, cô xuất hiện trong vai trò của người trực tiếp tham gia vận hành dự án.

Hình ảnh hot nhất của Sơn Tùng và Hải Tú

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hải Tú đang trao đổi, giải thích các vấn đề liên quan đến bối cảnh và set quay cho Sơn Tùng. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nó phần nào cho thấy vị trí thực sự của cô trong dự án Come My Way. Sau nhiều đồn đoán từ cộng đồng mạng, Sơn Tùng dường như một lần nữa xác nhận vai trò hậu trường của Hải Tú thông qua chính những khoảnh khắc làm việc được công khai.

Gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 với tư cách diễn viên độc quyền, Hải Tú là một trong số rất ít nghệ sĩ được Sơn Tùng trực tiếp giới thiệu tới công chúng. Tuy nhiên, khác với nhiều nghệ sĩ trẻ cùng thời, số lần xuất hiện trước truyền thông của cô trong suốt 6 năm qua tương đối hạn chế. Các sản phẩm nghệ thuật cũng không nhiều, khiến hình ảnh của Hải Tú luôn gắn liền với sự bí ẩn.

Những năm gần đây, công chúng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong vị trí của Hải Tú. Nếu trước kia cô chủ yếu xuất hiện với vai trò diễn viên trước ống kính, thì hiện tại, cái tên Hải Tú ngày càng gắn nhiều hơn với các công việc phía sau hậu trường.

Sau 6 năm gia nhập M-TP, Hải Tú đã từ diễn viên độc quyền trở thành mắt xích quan trọng trong sự nghiệp Sơn Tùng

Trước đó, vai trò của cô đã được ghi nhận trong phần credit của MV Come My Way. Nhiều khán giả phát hiện cái tên Emma Le - nghệ danh cũ của Hải Tú - xuất hiện ở vị trí Project & Artist Manager (Quản lý dự án và nghệ sĩ). Thông thường, đây là vị trí đóng vai trò kết nối giữa nghệ sĩ với ekip sản xuất, chịu trách nhiệm điều phối tiến độ dự án, đảm bảo định hướng hình ảnh cũng như hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình triển khai sản phẩm. Nói cách khác, đây là công việc đòi hỏi khả năng quản lý tổng thể, đồng thời đồng hành sát sao với nghệ sĩ trong mọi khâu vận hành dự án.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hải Tú được ghi nhận trong đội ngũ sản xuất của Sơn Tùng. Vào tháng 10/2024, cộng đồng mạng từng phát hiện Emma Le xuất hiện trong phần credit MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau với vai trò Project Manager. So với thời điểm đó, chức danh mới tại Come My Way cho thấy phạm vi công việc của Hải Tú đã mở rộng đáng kể. Từ việc tham gia quản lý một dự án âm nhạc, cô hiện đảm nhận thêm vai trò liên quan đến công tác quản lý nghệ sĩ - mà nghệ sĩ ở đây không ai khác chính là Sơn Tùng M-TP.

Hải Tú đồng hành cùng Sơn Tùng và ekip trong mọi lịch trình sản xuất

Những hình ảnh hậu trường ghi lại cảnh Hải Tú làm việc liên tục cùng Sơn Tùng và ekip càng cho thấy một khía cạnh chuyên nghiệp hoàn toàn khác của cô - điều trước đây gần như chưa từng được công khai rộng rãi.

Bên cạnh Hải Tú, nhiều khán giả cũng đặc biệt chú ý tới một nhân vật tóc xanh xuất hiện xuyên suốt loạt ảnh hậu trường. Đó chính là Phương Vũ - đạo diễn đứng sau Antiantiart, đồng thời là người góp phần tạo nên những khung hình đậm chất quốc tế trong Come My Way.

Sơn Tùng và Phương Vũ sau hậu trường

Dù cái tên Phương Vũ đã quen thuộc với những người theo dõi các dự án hình ảnh của Sơn Tùng trong nhiều năm qua, không ít Sky thừa nhận đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy rõ diện mạo của người được ví như "phù thủy hình ảnh" đứng sau các MV đình đám.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Phương Vũ xuất hiện với mái tóc xanh nổi bật cùng phong cách ăn mặc đơn giản, phù hợp với cường độ làm việc liên tục tại phim trường. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài phóng khoáng cùng thần thái tự tin lại khiến đạo diễn này trở thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất bộ ảnh.

Chân dung đạo diễn Phương Vũ

Phía sau hậu trường, Phương Vũ và Sơn Tùng liên tục trao đổi công việc, tương tác thoải mái như những người anh em thân thiết. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét rằng nếu xuất hiện với hình ảnh được chăm chút hơn trên thảm đỏ hay sân khấu, Phương Vũ hoàn toàn sở hữu khí chất không thua kém một ngôi sao hip-hop chuyên nghiệp.

Việc Sơn Tùng chủ động chia sẻ nhiều khoảnh khắc làm việc sát cánh với Phương Vũ cho thấy sự tin tưởng và trân trọng mà Sơn Tùng dành cho cộng sự

Sự xuất hiện dày đặc của Phương Vũ trong loạt ảnh hậu trường được đăng tải lần này càng gây chú ý khi đang trong bối cảnh Come My Way vẫn đang là tâm điểm chú ý sau tranh chấp liên quan đến hình ảnh với Nghệ sĩ Lê Giang. Trong vụ việc này, Antiantiart là đơn vị trực tiếp phụ trách sản xuất hình ảnh cho MV và cũng là bên có liên quan đến những tranh cãi phát sinh. Việc Sơn Tùng chủ động chia sẻ nhiều khoảnh khắc làm việc sát cánh với Phương Vũ cho thấy sự tin tưởng và trân trọng mà Sơn Tùng dành cho cộng sự.

Loạt ảnh hậu trường lần này không chỉ hé lộ quá trình sản xuất quy mô của Come My Way mà còn giúp công chúng có cái nhìn rõ nét hơn về những nhân vật đứng phía sau thành công của dự án. Trong đó, Hải Tú với vai trò quan trọng trong bộ máy vận hành của M-TP Entertainment và đạo diễn Phương Vũ - người tạo nên thế giới hình ảnh của Sơn Tùng là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Ảnh: M-TP/ WeChoice Awards