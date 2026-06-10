Lý do Noo Phước Thịnh dẫn đầu “làn sóng” sao hạng A bị chê lỗi thời

Noo Phước Thịnh vẫn hát tốt, vẫn đẹp, nhưng thị trường hiện tại dường như đòi hỏi ở sao hạng A nhiều hơn thế.

Thời gian gần đây, câu chuyện về việc “lỗi thời” đang trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao và là một áp lực không hề nhỏ đối với nhiều nghệ sĩ. Cái khó nằm ở chỗ nếu giữ lại màu sắc từng làm nên tên tuổi thì dễ bị xem là cũ, nhưng thay đổi quá mạnh lại có nguy cơ đánh mất bản sắc. Từ Bảo Thy, Quang Vinh, Đông Nhi đến Tóc Tiên, không ít cái tên từng là thanh xuân của thế hệ 8X, 9X hoặc từng giữ vị trí nổi bật trong Vpop đều ít nhiều vướng vào tranh luận về việc làm mới hình ảnh, âm nhạc và cách tiếp cận khán giả hiện tại.

Noo Phước Thịnh là trường hợp bị chú ý hơn cả trong làn sóng bị chê lỗi thời

Noo Phước Thịnh là trường hợp bị chú ý hơn cả. Nếu nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ chọn trở lại bằng các sản phẩm đơn lẻ, hoặc gần như không đặt mình vào cuộc đua cập nhật xu hướng, thì Noo lại đi theo hướng ngược lại. Anh tái xuất bằng một EP được đầu tư bài bản, có concept, chuỗi MV, producer trẻ và các cộng sự thuộc thế hệ mới. Nói cách khác, anh vừa làm một dự án đủ lớn để tạo kỳ vọng, vừa cho thấy rõ nỗ lực làm mới mình. Nhưng chính vì đã “vào cuộc” với quy mô như vậy, những điểm chưa đủ mới trong Nhấc Máy lại càng bị soi kỹ hơn.

EP của Noo Phước Thịnh: Đẹp và… hết

Sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Noo Phước Thịnh chính thức tái xuất vào ngày 2/6 với EP Nhấc Máy. Đây là EP tiếp theo được nam ca sĩ phát hành sau gần 10 năm kể từ dự án đầu tay ra mắt năm 2016, vì vậy màn trở lại lần này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Thay vì chỉ tung một single đơn lẻ, Noo Phước Thịnh chọn cách xây dựng một dự án có concept rõ ràng, gồm âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện được kết nối bằng motif “cuộc gọi”.

Noo Phước Thịnh ra mắt EP với 4 ca khúc có concept rõ ràng với câu chuyện được kết nối bằng motif "cuộc gọi"

EP Nhấc Máy gồm 4 track: Prologue: Incoming Call, Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối kết hợp cùng 52Hz và Gọi Cho Anh. Trong đó, Prologue: Incoming Call đóng vai trò như phần mở màn, gợi ra không gian cảm xúc xuyên suốt toàn bộ dự án. Nhấc Máy mang màu sắc chậm rãi, tập trung vào cảm giác day dứt và chờ đợi. Cuộc Gọi Cuối tiếp tục đẩy mạch cảm xúc theo hướng sâu lắng hơn, với sự góp giọng của 52Hz. Trong khi đó, Gọi Cho Anh sáng hơn, có tiết tấu rõ hơn và phần hook dễ bắt tai hơn.

Về âm nhạc, EP lần này cho thấy một Noo Phước Thịnh trong vùng sở trường là pop/ballad và pop/R&B, nhưng không đóng khung hoàn toàn ở một màu sắc quen thuộc. Các bản phối có sự pha trộn giữa pop, ballad, R&B tạo nên sự thay đổi nhất định giữa từng track. Một điểm đáng chú ý trong EP là cách Noo Phước Thịnh xử lý giọng hát.

Nam ca sĩ không chỉ dựa vào chất giọng ấm, dày và giàu cảm xúc vốn quen thuộc, mà còn đưa vào nhiều đoạn hát cao, chuyển giọng để tạo thêm điểm nhấn. Cách hát của Noo Phước Thịnh thiên về sự tiết chế, không quá phô diễn, nhưng vẫn cho thấy nỗ lực làm mới cách biểu đạt.

Nhấc Máy - Noo Phước Thịnh

Ở phần hình ảnh, EP được đầu tư thành chuỗi MV có tính kết nối. Noo Phước Thịnh thực hiện 3 MV cho 3 ca khúc chính, trong đó Nhấc Máy và Gọi Cho Anh đã ra mắt. Chi Pu xuất hiện xuyên suốt trong vai trò nữ chính, tạo thành tuyến nhân vật đối ứng với Noo trong câu chuyện tình yêu của dự án. Sự xuất hiện của Chi Pu cũng giúp phần nhìn có thêm sức hút visual, khi cả hai tạo được cảm giác đẹp đôi và phù hợp với tinh thần điện ảnh mà EP hướng đến.

MV Nhấc Máy đi theo màu sắc hoài cổ, trầm và giàu tính tự sự. Những chi tiết như điện thoại bàn, không gian khách sạn, ánh đèn vàng, hành lang và các khung hình tĩnh được sử dụng để nhấn mạnh cảm giác chờ đợi, cô đơn. MV không đặt nặng các cú twist lớn, mà tập trung vào bầu không khí, ánh mắt và visual của Noo Phước Thịnh và Chi Pu.

Gọi Cho Anh - Noo Phước Thịnh

Sang Gọi Cho Anh, phần hình ảnh có màu sáng hơn, tiết tấu mềm hơn và đẩy mạnh tương tác giữa hai nhân vật chính. MV vẫn giữ tinh thần điện ảnh nhưng tạo cảm giác gần gũi, lãng mạn hơn so với Nhấc Máy. Trong MV này chemistry giữa Noo Phước Thịnh và Chi Pu được khai thác rõ hơn.

Dự án cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều cộng sự trẻ như DTAP, MiQ, Soulient, 52Hz và Chi Pu trong đó DTAP đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc. Nhìn tổng thể, Nhấc Máy là một dự án được xây dựng khá đầy đủ về mặt ý tưởng.

Nhìn tổng thể, Nhấc Máy là một dự án được xây dựng khá đầy đủ về mặt ý tưởng với sự đầu tư mạnh về hình ảnh

EP có câu chuyện, có motif xuyên suốt, có sự phân chia màu sắc giữa các ca khúc và có phần hình ảnh được đầu tư theo hướng điện ảnh. Đây là màn tái xuất cho thấy Noo Phước Thịnh vẫn đặt nặng sự chỉn chu trong sản phẩm, đồng thời cố gắng mở rộng màu sắc quen thuộc của mình bằng những yếu tố trẻ và hiện đại hơn.

Noo Phước Thịnh bị chê lỗi thời

Dù vậy, một dự án được đầu tư bài bản không đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng thuyết phục toàn bộ khán giả, nhất là khi người trở lại là Noo Phước Thịnh. Và nỗ lực cập nhật xu hướng như Nhấc Máy lại khiến Noo Phước Thịnh rơi vào cuộc tranh luận về sự “lỗi thời”. Vấn đề không nằm ở việc nam ca sĩ đứng yên, mà ở chỗ cái mới của anh vẫn chưa đủ mới so với thị trường hiện tại.

EP Nhấc Máy của Noo Phước Thịnh bị chê lỗi thời

Phản ứng của khán giả sau khi EP ra mắt cũng cho thấy sự chia luồng khá rõ. Ở chiều tích cực, phần hình ảnh của dự án nhận được nhiều chú ý, đặc biệt là visual của Noo Phước Thịnh và Chi Pu trong 2 MV đã phát hành. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, phần âm nhạc và concept lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Trên một số bài đăng mạng xã hội, khán giả dùng những cụm như “lỗi thời”, “outmeta” để nhận xét về màu sắc của dự án lần này.

Điểm khiến EP Nhấc Máy rơi vào tranh luận không nằm ở chuyện Noo Phước Thịnh không chịu làm mới. Dự án có producer trẻ, nghệ sĩ trẻ, concept xuyên suốt, hình ảnh được đầu tư và những chất liệu âm nhạc mới hơn so với vùng ballad quen thuộc. Tuy nhiên, cái mới đó rõ hơn khi đặt trong hành trình cá nhân của Noo, còn nếu so với mặt bằng Vpop hiện nay, sự thay đổi này vẫn nằm trong biên độ khá an toàn.

Sự đổi mới của Noo Phước Thịnh là chưa đủ với khán giả

Vpop vài năm gần đây thay đổi rất nhanh. Khán giả trẻ đã quen với những ca khúc có hook mạnh, cấu trúc dễ viral, concept lạ, hình ảnh có điểm bùng nổ và cá tính âm nhạc rõ nét. Trong bối cảnh đó, một EP xoay quanh motif cuộc gọi, tình yêu dang dở, nam chính cô đơn và những MV đẹp kiểu điện ảnh dễ tạo cảm giác quen thuộc, thứ Vpop đã dùng nhiều trong thập niên trước.

Đây là điểm khiến Noo Phước Thịnh “bị soi” kỹ hơn nhiều nghệ sĩ khác. Với một ca sĩ trẻ, việc thực hiện một dự án có concept rõ ràng, đầu tư hình ảnh và xây dựng chuỗi MV liên kết có thể đã được xem là bước đi đáng chú ý. Nhưng với Noo Phước Thịnh, mỗi lần trở lại đều bị đặt kỳ vọng phải chứng minh anh có thể làm được nhiều hơn nữa. Khi kỳ vọng ấy quá lớn, một sản phẩm chỉ có đẹp rất dễ bị đánh giá là chưa đủ.

DTAP với vai trò nhà sản xuất mang đến nhiều kỳ vọng

Sự xuất hiện của DTAP tạo ra nhiều kỳ vọng. Về lý thuyết, việc có nhóm producer này trong vai trò sản xuất âm nhạc giúp EP mang màu sắc hiện đại và trẻ trung hơn. Tuy nhiên, sản phẩm cuối cùng vẫn phải vận hành trong vùng thẩm mỹ và yêu cầu của nghệ sĩ chính.

Điểm khó của Noo còn nằm ở việc anh không phải nghệ sĩ tự sáng tác để trực tiếp định hình thế giới âm nhạc bằng ngôn ngữ cá nhân. Vì vậy, khi đặt hàng một producer như DTAP, bài toán không chỉ là “làm nhạc cho mới”, mà phải bắt đầu từ việc chọn bài và chọn hướng kể chuyện đủ khác biệt. Trong trường hợp Nhấc Máy, dự án có sự chỉnh chu và đồng nhất về ý tưởng, song cá tính âm nhạc cá nhân vẫn chưa hiện lên đủ sắc nét để tạo cảm giác bứt phá.

Phần góp mặt của 52Hz lại chưa đủ “nặng” để tạo thành một điểm nhấn thật sự rõ rệt nếu không muốn nói là mờ nhạt

Tương tự, màn kết hợp với 52Hz trong Cuộc Gọi Cuối cũng cho thấy nỗ lực của Noo Phước Thịnh trong việc đưa dự án đến gần hơn với màu sắc trẻ và hiện đại. Tuy nhiên, phần góp mặt của 52Hz lại chưa đủ “nặng” để tạo thành một điểm nhấn thật sự rõ rệt nếu không muốn nói là mờ nhạt.

Công bằng mà nói, với một nghệ sĩ đã hoạt động nhiều năm như Noo Phước Thịnh, việc chủ động tìm đến producer trẻ, nghệ sĩ trẻ và thử mở rộng chất liệu âm nhạc là điều đáng ghi nhận. Anh vẫn nghiêm túc với sản phẩm, vẫn đầu tư hình ảnh và vẫn có ý thức cập nhật bản thân trước thị trường mới.

Những ý kiến cho rằng Noo Phước Thịnh “lỗi thời” cũng phản ánh một phần kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ hạng A sau thời gian dài trở lại và với khán giả

Tuy nhiên, những ý kiến cho rằng Noo Phước Thịnh “lỗi thời” cũng phản ánh một phần kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ hạng A sau thời gian dài trở lại và với khán giả. Noo Phước Thịnh không thất bại trong việc làm mới, mà đang làm mới trong một biên độ khá an toàn. Tranh luận quanh Nhấc Máy vì thế không chỉ là câu chuyện riêng của nam ca sĩ, mà còn phản ánh bài toán chung của nhiều sao hạng A Vpop hiện tại là làm sao để giữ được bản sắc từng tạo nên hào quang, nhưng vẫn đủ mới để không bị bỏ lại trong thị hiếu đang thay đổi từng ngày.

Ảnh: FBNV