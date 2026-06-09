Sinh ra là để nổi tiếng: Mỹ nữ quốc dân nhan sắc ngày càng đỉnh, body nét căng lột xác ngoạn mục

Cứ xuất hiện trên sân khấu, mỹ nhân này lại khiến dân mạng phải bàn tán.

Fancam triệu view gây chú ý vì body săn chắc và thần thái tự tin

Trong đội hình TWICE, Jihyo luôn là cái tên được nhắc đến nhiều mỗi khi nói về năng lượng trình diễn. Không chỉ đảm nhận vai trò trưởng nhóm và giọng ca chính, nữ idol sinh năm 1997 còn nổi tiếng với phong thái sân khấu mạnh mẽ, biểu cảm cuốn hút và khả năng giữ lửa xuyên suốt các tiết mục. Đặc biệt, trong chuyến lưu diễn TWICE 6TH WORLD TOUR - THIS IS FOR, Jihyo một lần nữa trở thành tâm điểm nhờ loạt fancam ghi lại những màn trình diễn đầy nhiệt huyết.

Fancam đang viral của Jihyo (TWICE)

Mới đây, một đoạn fancam ghi lại phần trình diễn của Jihyo trong ca khúc The Feels bất ngờ nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Trong clip, trưởng nhóm TWICE xuất hiện với thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng gần như không cạn. Từng động tác của cô đều dứt khoát, có lực, nhưng vẫn giữ được sự thoải mái và cảm giác tận hưởng sân khấu. Chỉ trong thời gian ngắn, fancam này đã bùng nổ trên mạng xã hội với hơn 5 triệu lượt xem và khoảng 1 triệu lượt yêu thích.

Điều khiến đoạn clip gây chú ý không chỉ nằm ở vũ đạo hay biểu cảm của Jihyo, mà còn ở hình thể khỏe khoắn, săn chắc của nữ idol. Trong nhiều bình luận, cư dân mạng cho rằng Jihyo mang đến một sức hút rất khá: không chỉ đẹp theo kiểu nữ tính quen thuộc, mà còn tràn đầy sức sống, năng lượng và sự tự tin. Body của cô được khen vì tạo cảm giác cân đối, khỏe mạnh, phù hợp với những sân khấu đòi hỏi vũ đạo mạnh và cường độ biểu diễn cao.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cho biết họ bị thu hút bởi cách Jihyo trình diễn như thể dồn toàn bộ năng lượng vào từng giây trên sân khấu. Không ít người gọi cô là hình mẫu idol “sinh ra để biểu diễn”, bởi dù ở phần hát, nhảy hay giao lưu với khán giả, Jihyo đều cho thấy sự nhiệt huyết rõ rệt. Nhiều người còn cho biết dù chỉ vô tình lướt qua video của Jihyo, họ cũng phải dừng lại xem vì thần thái tự tin, body săn chắc và sức hút khó rời mắt của nữ idol.

Body săn chắc và nguồn năng lượng giúp Jihyo liên tục viral

Đây không phải lần đầu Jihyo thu hút chú ý nhờ các fancam sân khấu. Trong nhiều năm hoạt động cùng TWICE, cô thường được nhắc đến là một trong những thành viên có phong độ biểu diễn ổn định, đặc biệt ở những tiết mục đòi hỏi khả năng hát live kết hợp vũ đạo. Các fancam của Jihyo vì thế không chỉ được người hâm mộ nhóm chia sẻ, mà đôi khi còn lan rộng đến cả những khán giả không theo dõi TWICE thường xuyên.

Jihyo nhiều lần viral vì các fancam sân khấu

Trong chuyến lưu diễn THIS IS FOR, Jihyo tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách trình diễn giàu năng lượng. Ở các sân khấu nhóm, cô thường xuất hiện với biểu cảm rõ ràng, động tác dứt khoát và tinh thần khá ổn định xuyên suốt tiết mục.

Điểm khiến Jihyo được bàn luận nhiều không chỉ nằm ở kỹ năng trình diễn, mà còn ở hình thể săn chắc, khỏe khoắn. Khác với hình ảnh mảnh mai thường thấy ở nhiều idol nữ, Jihyo mang đến cảm giác có lực và nhiều sức sống hơn trên sân khấu. Điều này giúp các động tác vũ đạo của cô trông rõ nét, chắc chắn và phù hợp với những tiết mục có tiết tấu nhanh.

Body của Jihyo nhận về nhiều lời khen ngợi

Body của Jihyo cũng thường được nhắc đến như một phần tạo nên sức hút sân khấu, thay vì chỉ là yếu tố ngoại hình đơn thuần. Khi biểu diễn, vóc dáng cân đối và sự săn chắc giúp cô kiểm soát chuyển động tốt hơn, đặc biệt ở những đoạn cần nhảy mạnh di chuyển liên tục. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng hình thể của Jihyo khiến màn trình diễn trông thuyết phục và giàu năng lượng hơn.

Trước đó, Jihyo từng không ít lần trở thành chủ đề bàn luận vì ngoại hình trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Thời điểm mới ra mắt, TWICE gắn liền với hình ảnh tươi sáng, đáng yêu, còn Jihyo cũng thường xuất hiện trong những concept trẻ trung, ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, cô từng phải đối diện với không ít bình luận khắt khe về vóc dáng, khi bị cho là đầy đặn hơn so với hình ảnh mảnh mai thường thấy ở các idol nữ.

Jihyo từng không ít lần trở thành chủ đề bàn luận vì ngoại hình trong giai đoạn đầu sự nghiệp

Jihyo lúc TWICE còn theo đuổi phong cách dễ thương tươi sáng

Jihyo hiện tại xây dựng được sức hút riêng với hình ảnh tự tin, khỏe khoắn và quyến rũ hơn

Sau nhiều năm hoạt động, khi hình ảnh của nhóm dần trưởng thành, Jihyo cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về phong thái. Nữ idol xây dựng được sức hút riêng với hình ảnh tự tin, khỏe khoắn và quyến rũ hơn, đặc biệt là trên sân khấu.

Bên cạnh hình thể, thần thái tự tin cũng là yếu tố giúp Jihyo nổi bật trong các fancam. Cô không tạo cảm giác đang cố gắng “diễn” quá nhiều trước ống kính, mà thường giữ được sự thoải mái, chủ động và kết nối tốt với khán giả. Nhờ vậy, những khoảnh khắc của Jihyo trên sân khấu dễ tạo hiệu ứng lan truyền, nhất là khi được cắt thành các đoạn ngắn trên mạng xã hội.

Sức hút hiện tại của Jihyo đến từ sự kết hợp giữa kỹ năng sân khấu, giọng hát ổn định, hình thể khỏe khoắn và phong thái tự tin

Có thể nói, sức hút hiện tại của Jihyo đến từ sự kết hợp giữa kỹ năng sân khấu, giọng hát ổn định, hình thể khỏe khoắn và phong thái tự tin. Các fancam viral gần đây cho thấy trưởng nhóm TWICE vẫn là một trong những thành viên có khả năng tạo điểm nhấn rõ rệt trong đội hình, đặc biệt ở những sân khấu cần năng lượng cao và khả năng làm chủ tiết mục.

Ảnh: X