Ngày 9/7, Jihyo - trưởng nhóm TWICE đã tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 20 năm gắn bó với JYP. Hình ảnh Jihyo bên hội bạn thân toàn idol gồm 2 thành viên cùng nhóm Jeongyeon - Nayeon, Mingyu - Seungkwan (SEVENTEEN), BamBam (GOT7), Nayeong và Sejeong (Gugudan), Sungjin (DAY6). Nhìn dàn bạn thân chất lượng của Jihyo, fan không khỏi sốc.

Jihyo - trưởng nhóm TWICE đã tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 20 năm gắn bó với JYP

Jihyo bên hội bạn thân

Bức ảnh của Jihyo nhanh chóng gây sốt trên các diễn đàn Kpop. Chỉ 1 khoảnh khắc, Jihyo đã tập hợp đủ sao Kpop hạng A thuộc thế hệ thứ 3, và cũng cho thấy sự nghiệp của những cái tên này đã kéo dài như thế nào. TWICE nay đã là nhóm nhạc 10 năm tuổi, nhưng những ngày rực rỡ, càn quét Kpop dường như chỉ vừa mới đây.

Jihyo và hành trình 20 năm sự nghiệp

Nhìn lại thời gian, fan không khỏi bồi hồi xúc động. Trước khi debut với TWICE, Jihyo đã là thực tập sinh tại JYP từ năm 8 tuổi. Con số 20 năm khiến dân tình sửng sốt. Hành trình sự nghiệp của trưởng nhóm TWICE đã kéo dài 2/3 cuộc đời. Jihyo sinh năm 1997, năm nay 28 tuổi mà đã có đến 2 thập kỷ luyện tập - làm thần tượng.

Jihyo debut với TWICE năm 2015 và nhanh chóng trở thành một trong những thần tượng hàng đầu. Nhưng thời điểm làm thực tập sinh, các thành viên đã từng đắn đo hàng triệu lần về câu hỏi lúc nào sẽ được ra mắt. Jihyo làm thực tập sinh đến 10 năm, khó khăn là không thể đong đếm.

Thực tế khắc nghiệt của Kpop

Điều này cũng cho thấy rõ hơn thực tế khắc nghiệt đằng sau ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Nhiều thần tượng muốn sớm thành công phải thực tập từ khi còn rất nhỏ, ảnh hưởng đến việc giáo dục bắt buộc. Việc làm quen với ngành công nghiệp giải trí cũng tác động đa chiều đến sức khỏe, tâm lý. Và ngoài những người may mắn được debut, thì không ít thực tập sinh mãi mãi không thể nổi tiếng hoặc dở dang giữa chừng vì không thể theo đuổi giấc mơ đến cùng.

Jihyo trải qua nhiều khó khăn để được debut cùng TWICE

Sau khi show truyền hình SIXTEEN kết thúc, Jihyo là một trong những cô gái được Park Jin Young lựa chọn để trở thành một mẩu của TWICE. Cô không chỉ là giọng hát chính mà còn là thủ lĩnh của nhóm, vì thế Jihyo chính là người áp lực nhất kể từ khi TWICE ra mắt công chúng.

Ngày 11/7 tới đây, TWICE sẽ ra mắt album This Is For kỷ niệm 10 năm thành lập

Nữ trưởng nhóm mạnh mẽ, bản lĩnh hiện tại

Trải qua bao khó khăn từ những ngày là thực tập sinh cho đến khoảng thời gian đầu luôn bị netizen chỉ trích, người hâm mộ giờ đây đã có thể tự hào về Jihyo. Ở năm thứ 10, TWICE dù không còn càn quét như thời hoàng kim nhưng vẫn là 1 trong những nhóm nữ nổi tiếng nhất. Nhóm hoạt động năng nổ, lập nên vô số thành tích về doanh thu concert. Ngày 11/7 tới đây, TWICE sẽ ra mắt album This Is For kỷ niệm 10 năm thành lập. Ở cột mốc ý nghĩa này, Jihyo có sự ủng hộ từ các thành viên và những người bạn thân trong Kpop.