Nữ idol hẹn hò làm nhóm hàng đầu gen 3 “tuột dốc”: Năng nổ nhưng danh tiếng giảm sút, ra solo cũng không khá hơn!

Tối 24/3, truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin Jihyo - trưởng nhóm TWICE đang hẹn hò “Iron Man Hàn Quốc" Yun Sung Bin. Thông tin lập tức khiến fan Kpop “rần rần". JYP đã đưa ra lập trường về việc Jihyo hẹn hò, theo đó, công ty cho biết không thể xác minh vì đây là đời tư nghệ sĩ. Chỉ trong vòng một tháng, showbiz Hàn đã có đến 3 cú nổ tin hẹn hò khiến dân tình “hóng biến" cũng chóng mặt theo.

Truyền thông Hàn đưa tin Jihyo (TWICE) hẹn hò

... Iron Man Hàn Quốc Yun Sung Bin

Lật lại tình trường của Jihyo, nhiều fan cảm thấy bất ngờ khi cô nàng đang hẹn hò với cựu vận động viên. Từ bỏ hình tượng thanh xuân, Jihyo ở thời điểm hiện tại đang theo đuổi hình ảnh quyến rũ với body 3 vòng cực gợi cảm. Đặt cạnh Yun Sung Bin, dân tình tấm tắc với sự hoà hợp về visual của hai ngôi sao. Tuy nhiên, nhiều fan Kpop cũng phản ứng trái chiều với việc Jihyo 2 lần lộ tin hẹn hò.

Trước Yun Sung Bin, Jihyo xác nhận hẹn hò với Kang Daniel

Trước Yun Sung Bin, Jihyo xác nhận hẹn hò với Kang Daniel - “center quốc dân" bước ra từ Produce 101 vào đầu năm 2019. Cuộc tình của hai idol kéo dài gần 2 năm. Truyền thông Hàn cho biết Kang Daniel và Jihyo chia tay vào tháng 11/2020. Khi tin tức Jihyo hẹn hò Kang Daniel nổ ra, TWICE đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng chỉ sau vài lần comeback, nhóm mất nhiệt hẳn và đánh dấu sự tuột dốc từ era More & More (2020).

Lý giải về sự giảm phong độ của TWICE, Jihyo hẹn hò là một trong những nguyên nhân được liệt kê nhiều nhất. Với 1 nhóm nữ theo hình tượng thanh xuân như TWICE, lộ tin hẹn hò là việc tối kỵ. TWICE đánh mất 1 lượng fanboy lớn sau thời điểm này. Thậm chí antifan còn "đổ lỗi" hoàn toàn cho trưởng nhóm.

Lý giải về sự giảm phong độ của TWICE, Jihyo hẹn hò là một trong những nguyên nhân được liệt kê nhiều nhất

TWICE vẫn đang duy trì nhịp hoạt động năng nổ, quảng bá từ 1-2 lần 1 năm và còn chạy tour thế giới. Nhưng danh tiếng đã không còn như xưa. Từ nhóm nhạc hàng đầu gen 3, kế vị SNSD danh xưng “girlgroup quốc dân", TWICE đang đối diện với khủng hoảng thành tích khi các sản phẩm âm nhạc đều không tạo được sức hút, “tàng hình" trên các BXH.

Jihyo - MV Killin' Me Good

Tháng 8/2023, Jihyo cũng được JYP cho debut solo với mini album Zone và ca khúc chủ đề Killin’ Me Good. Trái với kỳ vọng, màn quảng bá đầu tay của trưởng nhóm TWICE lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ. Ca khúc bị đánh giá nhạt nhoà, không tôn được thế mạnh vocal của Jihyo. Killin’ Me Good “chìm nghỉm" giữa cơn bão comeback của các nhóm đàn em. Là thành viên thứ 2 của TWICE tách lẻ, nhưng Jihyo đã không tiếp nối được phong độ Nayeon đặt ra trước đó.

Jihyo đối diện với nhiều bình luận ác ý vì lần nữa lộ tin hẹn hò

Sự nghiệp nhóm đã trượt sang “sườn dốc" bên kia, nhường bước cho đàn em. Solo cũng không khá khẩm hơn. Do đó, khi Jihyo lần nữa lộ tin hẹn hò, dù TWICE đã hoạt động đến năm thứ 10 thì cũng không tránh được tranh cãi, antifan càng được dịp “xâu xé". Trên các diễn đàn, fan TWICE đang ra sức bảo vệ idol khỏi những bình luận ác ý.