Mỹ nhân Việt 2 lần đăng quang Quán quân: Tài năng đủ đầy, nhạc vươn tầm quốc tế nhưng vẫn loay hoay tìm hào quang

Từng 2 lần chạm tay vào ngôi Quán quân và sở hữu giọng hát nổi bật, mỹ nhân này vẫn đang đi tìm cú bùng nổ thật sự để xứng tầm với tài năng.

Vũ Thảo My hai lần đăng quang Quán quân

Trong Vpop, không thiếu những giọng ca bước ra từ các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với khán giả. Nhưng cũng có những trường hợp sở hữu đầy đủ yếu tố để tỏa sáng, từ giọng hát, ngoại hình, tư duy âm nhạc đến thành tích thi thố, song hành trình chạm tới vị trí ngôi sao lại không hề dễ dàng. Vũ Thảo My là một trong những gương mặt như vậy.

Vũ Thảo My là ca sĩ Việt hiếm hoi có 2 lần giành giả Quán quân chương trình truyền hình về âm nhạc

Vũ Thảo My từng được xem là hiện tượng trẻ của làng nhạc Việt khi đăng quang Giọng hát Việt 2013 ở tuổi 16. Thời điểm đó, cô thuộc đội HLV Đàm Vĩnh Hưng và gây chú ý bởi chất giọng nội lực, cách xử lý bài hát giàu cảm xúc cùng phong thái trình diễn chững chạc hơn tuổi. Việc một cô gái còn rất trẻ vượt qua nhiều đối thủ để trở thành quán quân khiến Vũ Thảo My được kỳ vọng sẽ là một trong những giọng ca nữ nổi bật của Vpop sau cuộc thi.

Vũ Thảo My là hiện tượng trẻ của làng nhạc Việt khi đăng quang Giọng hát Việt 2013 ở tuổi 16

Chiến thắng ở tuổi 16 từng mở ra cho Vũ Thảo My rất nhiều cơ hội. Sau Giọng hát Việt, Vũ Thảo My vẫn kiên trì ra mắt sản phẩm âm nhạc và thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau. Cô theo đuổi phong cách hiện đại, có hơi hướng pop/R&B, chú trọng hình ảnh và khả năng tự thể hiện cá tính cá nhân. Vũ Thảo My liên tục ra mắt các sản phẩm như Call You An Angel, Thôi Anh Cứ Đi, Đợi Một Chút Thôi hay album 1.0.

Đến năm 2024, Vũ Thảo My có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi tham gia Our Song Vietnam - Bài Hát Của Chúng Ta. Kết hợp cùng Thu Minh, nữ ca sĩ một lần nữa chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này giúp cô được nhìn nhận lại ở khía cạnh vocal, bản lĩnh sân khấu và khả năng hòa nhập với những sân chơi âm nhạc đòi hỏi nhiều kỹ năng. Cặp đôi Thu Minh - Vũ Thảo My trở thành quán quân mùa đầu tiên của chương trình, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Thanh Lam - Orange hay Lương Bích Hữu - OgeNus.

Đến năm 2024, Vũ Thảo My có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi tham gia Our Song Vietnam và tiếp tục giành giải quán quân cùng ca sĩ Thu Minh

Điều đáng nói là sau hơn 10 năm kể từ chiến thắng đầu tiên, Vũ Thảo My vẫn giữ được tinh thần làm nghề bền bỉ. Cô không phải kiểu nghệ sĩ phủ sóng dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần xuất hiện ở những sân khấu lớn, nữ ca sĩ vẫn cho thấy nền tảng thanh nhạc tốt, khả năng trình diễn ngày càng tự tin và hình ảnh trưởng thành hơn.

Nhạc vươn tầm quốc tế nhưng ở Việt Nam thì vẫn chưa thể bùng nổ

Sau chiến thắng tại Our Song Vietnam, Vũ Thảo My tiếp tục cho thấy mong muốn làm mới bản thân trong âm nhạc. Việc tham gia Em Xinh Say Hi cũng là một cột mốc giúp Vũ Thảo My được khán giả trẻ chú ý trở lại. Trong chương trình, cô không phải gương mặt ồn ào nhất, nhưng lại ghi điểm nhờ nền tảng vocal chắc chắn, khả năng xử lý bài hát văn minh và tư duy âm nhạc rõ nét. Vũ Thảo My sở hữu chất giọng dày, nội lực, có màu sắc riêng và đặc biệt phù hợp với những sân khấu cần cảm xúc lẫn kỹ thuật. Bên cạnh giọng hát, cô còn cho thấy khả năng sáng tác, làm nhạc và xây dựng hình ảnh cá nhân, đúng với kiểu nghệ sĩ có thể tự tham gia nhiều khâu trong sản phẩm của mình.

iệc tham gia Em Xinh Say Hi cũng là một cột mốc giúp Vũ Thảo My được khán giả trẻ chú ý

Mới đây, nữ ca sĩ tái xuất với MV Gã Săn Mồi, sản phẩm kết hợp cùng Gelo Rivera, trưởng nhóm BGYO, một đại diện nổi bật của làn sóng P-pop Philippines. Sự xuất hiện của Gelo Rivera không chỉ tạo điểm nhấn về hình ảnh mà còn giúp sản phẩm có thêm khả năng tiếp cận khán giả ngoài Việt Nam.

Gã Săn Mồi - Vũ Thảo My ft. Gelo Rivera

Sau thời gian phát hành, Gã Săn Mồi bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế. Phiên bản tiếng Anh Zealous từng đạt thứ hạng cao trên iTunes UAE và Philippines, trong đó có vị trí #1 iTunes Top Songs tại UAE cho bản tiếng Anh, #2 tại UAE cho bản tiếng Việt, đồng thời lọt top iTunes tại Philippines và Việt Nam. Sản phẩm cũng được xem là bước chuyển mình cho thấy Vũ Thảo My muốn đưa âm nhạc của mình vượt khỏi phạm vi nội địa.

Vũ Thảo My thiếu một cú hích thật sự để bật lên

Điều này càng khiến câu chuyện của Vũ Thảo My trở nên đáng chú ý hơn. Một mặt, cô bắt đầu có tín hiệu kết nối với thị trường quốc tế, đặc biệt là Philippines và UAE. Mặt khác, ở chính thị trường Việt Nam, nữ ca sĩ vẫn đang loay hoay tìm kiếm một cú bùng nổ thật sự. Với nhiều khán giả, Vũ Thảo My là giọng ca “có thực lực nhưng thiếu một cú hích”.

Đây cũng là điều khiến hành trình của Vũ Thảo My trở nên đáng tiếc nhưng đồng thời đáng theo dõi. Cô không thiếu tài năng, cũng không thiếu nỗ lực. Điều nữ ca sĩ cần có lẽ là một thời điểm thật sự đúng, một ca khúc thật sự chạm tới thị trường để đưa tên tuổi cô đến gần hơn với số đông khán giả.

Ảnh: FBNV